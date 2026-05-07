El resurgir de Farage, el 'padre del Brexit', en las elecciones de Escocia y Gales: aspira a superar a laboristas y 'tories'

Los programas de Reform UK para Escocia y Gales se centran en economía, impuestos, inmigración y priorizar a las comunidades locales frente a las políticas de los partidos tradicionales.

El descontento con el laborismo y los conservadores impulsa el apoyo a Reform UK, especialmente en territorios tradicionalmente de izquierda como Escocia y Gales.

El partido apuesta por endurecer las políticas migratorias, eliminar las listas de espera sanitarias y bajar los impuestos a salarios bajos, además de abandonar compromisos medioambientales como el "Net Zero".

Reform UK, liderado por Nigel Farage, podría convertirse en la principal oposición en Escocia y Gales, según las encuestas, superando a laboristas y conservadores.

Las encuestas auguran que Reform se convertirá en las elecciones de este jueves en la oposición oficial en Escocia y Gales frente a los partidos locales, el Partido Nacional Escocés y Plaid Cymru. Se pronostica que su porcentaje de votos aumentará hasta cerca del 20% en Escocia desde el 0,2% en las últimas elecciones de 2021, y casi el 30% en Gales desde aproximadamente el 1%.

Se prevé que los votantes descontentos con el sistema actual y la política local impulsen un aumento significativo del apoyo a Reform en los parlamentos escocés y galés, así como en los consejos locales de todo Reino Unido.

Se espera que el Partido Laborista sufra una importante pérdida de votos, con los conservadores reducidos a un puñado de escaños.

Escocia y Gales, que históricamente se han inclinado hacia la izquierda, se han convertido en terreno fértil para el mensaje populista de Reform: desmantelar sistemas políticos de décadas de antigüedad, expulsar a las "élites liberales del establishment" y endurecer las políticas de inmigración para centrarse mejor en los problemas locales.

La popularidad de Starmer, minada

Estas elecciones supondrán una prueba de fuego para el primer ministro británico, Keir Starmer, cuya popularidad está en horas bajas.

Casi dos años después de ganar por amplia mayoría las generales británicas, el laborismo de Starmer afronta una debacle, a juzgar por los sondeos. El partido está situado ahora por detrás de Reform UK y de los Verdes, liderados por el izquierdista Zack Polanski.

Tras llegar al poder en julio de 2024, Starmer ha tenido que lidiar con una serie de reveses, como las protestas por el uso de hoteles para albergar a solicitantes de asilo, o las críticas por aceptar regalos, como ropa de lujo o entradas a conciertos y partidos de fútbol.

A esto se ha sumado el descontento por el débil crecimiento económico del país y difíciles decisiones fiscales, como el recorte del subsidio de combustible para invierno a pensionistas o el alza de impuestos sobre la herencia de tierras agrícolas.

El aumento de pateras que cruzan el Canal de la Mancha también juegan en su contra, por no mencionar los recurrentes ataques personales de Donald Trump por no haber logrado el apoyo británico en sus ataques contra Irán.

La última crisis para Starmer fue la referida a su discutible designación del exministro Peter Mandelson como embajador británico en EEUU, que tuvo que revertir en septiembre de 2025 por sus pasados vínculos con el fallecido pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Once millones votan en Inglaterra, Escocia y Gales

En Inglaterra, la parte más poblada del Reino Unido, están en juego 5.000 puestos de concejales de 136 consistorios. Unos serán renovados por completo mientras que otros lo serán parcialmente.

Se elegirá a los alcaldes de seis municipios, de los que cinco corresponden a Londres: Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets y Croydon. El sexto es Watford, a las afueras de la capital británica.

La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch Stefan Rousseau. Europa Press.

En Escocia, los votantes elegirán a los 129 miembros que componen el Parlamento de Holyrood en Edimburgo, de los que 73 corresponden a las circunscripciones en que está dividida Escocia y 56 son representantes de las regiones.

Se da por casi segura la victoria del Partido Nacional Escocés (SNP), que actualmente controla el Parlamento de Edimburgo con 64 escaños, seguido de los conservadores y de los laboristas.

En Gales, los ciudadanos elegirán el nuevo Parlamento de Cardiff (llamado Senedd), que en esta cita electoral quedará ampliado. De los 60 escaños pasará a 96, seis por cada una de las 16 circunscripciones en que está dividida Gales.

Al igual que en Escocia, el sistema que se aplica en el territorio galés es la representación proporcional.

Las encuestas anticipan un fuerte avance de los nacionalistas de Plaid Cymru, que puede suponer un duro revés para los laboristas tras controlar durante más de dos décadas cómodamente el Senedd.

Puntos claves del programa de Reform UK

El partido organiza sus propuestas en un documento llamado "Nuestro contrato contigo" (Our Contract with You).

Entre algunos de los pilares fundamentales se encuentra frenar la inmigración ilegal. "Detener las barcas" e "Inmigración inteligente, no masiva" propone reconocer el fenómeno como una "amenaza a la seguridad nacional" y contempla abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos para facilitar las deportaciones inmediatas sin obstáculos legales.

Proponen congelar toda la inmigración "no esencial". Su objetivo es proteger los servicios públicos y los salarios, permitiendo solo la entrada de trabajadores con habilidades esenciales (como médicos o enfermeros) que ganen por encima del salario promedio.

"Listas de espera cero en la Seguridad Social" plantea eliminar las listas de espera del sistema público de salud mediante una reforma que incluya incentivos fiscales para el personal sanitario y el uso de capacidad del sector privado para tratar a pacientes del NHS de forma gratuita en el punto de uso.

La medida estrella aquí es elevar el umbral mínimo del Impuesto sobre la Renta a £20.000 anuales (actualmente es de £12.570). Según el partido, esto sacaría a millones de personas con salarios bajos del sistema impositivo y ahorraría a cada trabajador unas £1.500 al año.

Proponen eliminar los objetivos de "Net Zero" (emisiones netas cero) y los subsidios a las energías renovables. En su lugar, apuestan por explotar las reservas propias de gas y petróleo del Mar del Norte y acelerar el uso de energía nuclear para bajar el coste de la vida.

Su intención es apoyar a los "creadores de riqueza" eliminando el Impuesto de Sociedades (Corporation Tax) para más de 1,2 millones de pymes para incentivar el crecimiento económico.

Diplomacia de zanahoria y palo

El documento titulado Operation Restoring Justice (Operación Restaurando la Justicia), detalla un plan de emergencia de cinco años para identificar, detener y deportar a todos los inmigrantes ilegales en el Reino Unido.

El objetivo es impulsar los salarios, proteger los servicios públicos, acabar con la crisis de la vivienda y reducir la delincuencia. Estiman que hay más de 1.000.000 de personas sin derecho legal a permanecer en el país.

El plan prevé un coste de implementación de 10.000 millones de libras en cinco años, pero estima un ahorro neto para el contribuyente de 7.000 millones de libras en la primera legislatura y hasta 42.000 millones en una década al reducir gastos en bienestar, salud y alojamiento.

En su programa electoral el partido de Nigel Farage propone cambios legales drásticos, como la salida de tratados. Plantean abandonar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR) y derogar la Ley de Derechos Humanos (Human Rights Act).

Además, se dejarían de aplicar la Convención de Refugiados de 1951 y la Convención contra la Tortura de la ONU para evitar que "jueces activistas" frenen las deportaciones.

Cualquier persona que entre ilegalmente al país será automáticamente inelegible para solicitar asilo, y destruir documentos de identidad o reingresar al país tras ser deportado se castigará con hasta 5 años de prisión y una prohibición de entrada de por vida.

Se plantea asimismo la creación de una unidad que centralizará datos de diversas instituciones (bancos, policía, NHS, HMRC) para localizar inmigrantes ilegales y la construcción rápida de centros modulares en zonas remotas con capacidad para 24.000 personas.

Aplicarán la diplomacia de "zanahoria y palo" que consiste en priorizar acuerdos de devolución con otros países, ofreciendo ayuda económica como incentivo o imponiendo sanciones y el cese de visados como castigo a quienes no cooperen.

Proponen usar territorios de ultramar (como la Isla Ascensión) como puntos de transferencia estratégica para los que lleguen por el Canal de la Mancha.

El documento concluye que estas medidas actuarán como el "disuasivo definitivo", deteniendo casi de inmediato los cruces de embarcaciones al asegurar que la llegada ilegal conlleva la detención y expulsión inmediata.

Escocia como "estado mental"

El candidato de Reform UK para Escocia Malcolm Offord Michal Wachucik. Europa Press.

El manifiesto de Reform UK para Escocia (presentado para las elecciones de 2026) se centra principalmente en economía e impuestos, salud, energía y medio ambiente, educación y juventud, y la reforma del gobierno y la justicia. Incluye la promesa explícita de no celebrar otro referéndum de independencia.

El enfoque sobre la inmigración enfatiza la prioridad de los escoceses locales en sus propias comunidades y restaurar la "conexión local" en nuestros servicios públicos.

Añade que ser escocés es un estado mental y un conjunto de valores que se caracterizan por la generosidad, la amabilidad, el sentido del humor, el trabajo duro, el respeto a la ley y la imparcialidad. "Todo extranjero que adopte estos valores será bienvenido, pero aquellos que entren ilegalmente e infrinjan nuestras leyes deberán marcharse", concluye.

"Familia y comunidad" en Gales

El manifiesto de Reform UK para Gales (elecciones a la Senedd 2026), titulado Familia, Comunidad, País, se enfoca en revertir políticas del gobierno laborista galés, recortar el gasto público y priorizar la infraestructura.

El candidato de Reform UK para Gales Llyr Powell posa delante de la imagen del líder del partido Nigel Farage Will Russell. REUTERS.

Sus puntos principales son los impuestos y la economía, el transporte y la infraestructura, la inmigración y la vivienda, educación y salud, y la energía y el medio ambiente.

Sobre el enfoque de la inmigración afirma que "modificaremos la ley para impedir que el Ministerio del Interior aloje a inmigrantes ilegales en comunidades galesas. Modificaremos la legislación urbanística para evitar la conversión de hoteles en albergues para inmigrantes".