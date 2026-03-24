El bloque de izquierdas lidera las elecciones de Dinamarca, pero lejos de la mayoría, según los sondeos a pie de urna

Las claves nuevo Generado con IA El bloque de izquierdas liderado por los Socialdemócratas de Mette Frederiksen encabeza las elecciones parlamentarias de Dinamarca, según los sondeos a pie de urna. Ningún bloque lograría la mayoría absoluta en la asamblea de 179 miembros, según las encuestas. El partido centrista Moderados, liderado por Lars Lokke Rasmussen, podría ser clave para decidir la formación del próximo gobierno. Los representantes de Groenlandia y las Islas Feroe también podrían tener un papel decisivo en el desempate.

Los partidos de izquierda de Dinamarca, entre ellos los Socialdemócratas de la primera ministra Mette Frederiksen, se sitúan por delante del bloque de derechas en las elecciones parlamentarias de este martes, pero no se espera que ninguno de los dos grupos obtenga la mayoría de los escaños, según mostraron dos sondeos a pie de urna.

Una encuesta de la emisora DR y Epinion otorgó al bloque de izquierdas 83 escaños frente a 79 para la derecha en la asamblea de 179 miembros, mientras que un sondeo de TV2 y Megafon pronosticó 86 escaños para la izquierda y 75 para la derecha.

Esto podría dar al partido centrista no alineado Moderados, del ministro de Exteriores Lars Lokke Rasmussen, el poder de decidir qué bloque formará gobierno, o incluso dejar el papel de desempate en manos de los cuatro candidatos elegidos por Groenlandia y las Islas Feroe.

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