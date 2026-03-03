Macron se desmarca de la intervención de EEUU e Israel en Irán por estar "al margen del derecho internacional"

El presidente francés Emmanuel Macron pronuncia un discurso en la base naval de submarinos nucleares de Île Longue, en Crozon. Yoan Valat Reuters

El presidente francés Emmanuel Macron se ha desmarcado este martes de la operación de Estados Unidos e Israel en Irán, una campaña militar que se ha llevado a cabo "al margen del derecho internacional".

El inquilino del Elíseo, sin embargo, ha atribuido a Teherán "la responsabilidad principal de esta situación" porque la República Islámica ha sido la encargada de desarrollar "un programa nuclear peligroso y capacidades balísticas sin precedentes, y la que ha armado y financiado a grupos terroristas en países vecinos".

Macron también ha advertido en su alocución televisada de la "peligrosa escalada" y el "error estratégico" que supondría la invasión terrestre de Líbano que planea acometer el Ejército israelí.

El presidente francés ha ordenado, además, que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y la fragata que lo escolta pongan rumbo al Mediterráneo.

