La UE anuncia la reapertura de su embajada en Damasco: "No debemos dejar un vacío en Siria, debemos estar presentes"

"No podemos dejar un vacío en Siria. La Unión Europea debe estar presente". La nueva Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado este martes la reapertura de la embajada europea en Damasco tras la caída del régimen de Bashar Al Asad. El objetivo es establecer un "diálogo cauto" con las nuevas autoridades islamistas, pese a tener en su núcleo al grupo HTS, que figura en la lista negra comunitaria de organizaciones terroristas.

Kallas ha hecho este anuncio después de que los ministros de Exteriores de los Veintisiete hayan fijado, en la reunión celebrada este lunes, las "líneas rojas" para normalizar las relaciones con el nuevo régimen en Siria. Entre los "principios básicos" que reclama la UE se encuentran el respeto de la integridad territorial y soberanía de Siria o la formación de Gobierno inclusivo que tenga en cuenta a todas las minorías, así como los derechos de las mujeres.

Si las nuevas autoridades de Damasco respetan estos principios, no sólo en sus declaraciones sino sobre todo en su actuación, la Unión Europea está dispuesta a "una posible revisión de nuestro régimen de sanciones con el fin de apoyar la senda de Siria hacia la recuperación, manteniendo nuestra influencia y apoyando los esfuerzos de rendición de cuentas en esta coyuntura crucial", ha dicho Kallas en un discurso ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho en una comparecencia sin preguntas en Estambul con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan que "el colapso del régimen de Asad ofrece nueva esperanza al pueblo sirio, pero también conlleva riesgos: la situación sobre el terreno sigue siendo extremadamente volátil y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos".

"Los ciudadanos sirios merecen una transición pacífica, que preserve la integridad territorial y la soberanía de su país, que sostenga las instituciones del Estado y que refleje las aspiraciones del pueblo sirio en toda su diversidad. Eso significa que la unidad nacional debe respetarse y también los derechos de las minorías", ha reclamado la política alemana.

"Europa está dispuesta a hacer lo que le corresponde para apoyar a Siria en esta coyuntura crítica. Nuestro principal diplomático vuelve a Damasco, donde ya hay una presencia europea a través de nuestros equipos humanitarios", asegura Von der Leyen. De hecho, la UE siempre mantuvo su presencia humanitaria en Siria, a la vez que respetaba los principios de "no contactos, no cooperación y no financiación" con el régimen de Asad.

"Ahora tenemos que dar un paso al frente y entablar un diálogo directo con HTS y otras facciones. También reforzaremos nuestra participación en la recuperación temprana, incluyendo servicios básicos como electricidad y agua e infraestructuras", sostiene la presidenta. Bruselas ya ha aumentado la ayuda humanitaria a Siria hasta alcanzar 160 millones de euros este año. La UE ya es el principal donante de Siria y mantendrá su apoyo con un nuevo foco en la reconstrucción.

En cuanto al posible retorno de los refugiados sirios que viven en Europa, Von der Leyen ha reclamado de momento la "máxima cautela" ante la situación impredecible en el país. "Todos los retornos deben ser voluntarios, seguros y dignos", ha concluido.