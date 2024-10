Ucrania estudia movilizar a 160.000 personas más ante el rápido avance de las fuerzas rusas en el frente de Donetsk

Ucrania estudia movilizar a 160.000 soldados adicionales para sus Fuerzas Armadas, informó este martes el secretario del gubernamental Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Oleksandr Litvinenko, durante una sesión de la Rada Suprema o Parlamento en Kiev.

El anuncio de esta movilización se produce en un momento delicado para las fuerzas ucranianas en el frente en la parte occidental de Donetsk, donde el Ejército ruso no deja de lograr importantes avances hacia los principales bastiones de esta región.

Litvinenko aseguró que esa movilización permitirá asegurar que las unidades del Ejército estén cubiertas hasta el 85 % en términos de personal.

Informó además que durante el curso de la guerra Ucrania ha movilizado hasta la fecha a un millón y medio de ciudadanos.

Las sesiones de la Rada no son públicas, pero estas declaraciones de Litvinenko figuran en un vídeo de la jornada de este martes publicado por el diputado Serguí Goncharenko, del partido opositor Solidaridad Europea.

El Parlamento aprobó este martes por mayoría la extensión de la ley marcial y la movilización general en Ucrania durante otros 90 días, hasta el 7 de febrero del año próximo. Se trata de la 13.ª vez que la ley marcial se prolonga desde la invasión rusa en febrero de 2022.

El Consejo de Defensa y Seguridad Nacional es un órgano gubernamental supeditado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y del que forman parte ministros, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y los directores de los servicios de seguridad, entre otros.

Problemas en Donetsk

El anuncio de esta movilización se produce después de que las tropas rusas continúan su avance hacia Kurajove y Pokrovsk, dos de los bastiones ucranianos en la región de Donetsk, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

"Como resultado de acciones decididas, unidades de la agrupación de tropas Centro liberaron totalmente la ciudad de Selídove de la república popular de Donetsk", señala el parte castrense.

Selídove, que tenía más de 20.000 habitantes antes del comienzo, en febrero de 2022, de la campaña militar rusa en Ucrania, se encuentra equidistante, a unos 10 kilómetros, entre Kurajove y Pokrovsk.

El mando militar ruso confirmó además de que sus tropas de hicieron con el control de la ciudad de Gorniak, que se encuentra a unos 10 kilómetros al noreste de Kurajove, y que contaba con unos 10.000 habitantes antes del estallido de las acciones bélicas.

Según el parte castrense, las fuerzas rusas tomaron también las aldeas de Katerynivka y Dobrevillia, a unos 10 kilómetros al sureste y sur, respectivamente de Kurajove.

Rusia ha acelerado su ofensiva en las últimas semanas en un intento de hacerse con el control de las principales plazas fuertes ucranianas en el Donbás antes de la llegada del invierno.

Un alto oficial militar ucraniano, el mayor general Dmytro Marchenko, confirmó anteriormente informes sobre problemas importantes en el frente en la parte occidental de Donetsk. "Todos sabemos que no estoy revelando ningún secreto militar cuando digo que nuestro frente se ha derrumbado", afirmó Marchenko en una entrevista en vídeo con el ex representante parlamentario Boryslav Beresa publicada el lunes por la tarde.

Marchenko dio varias razones para el avance ruso. "En primer lugar, faltan municiones y armas, en segundo lugar, falta gente, no hay gente, no hay reemplazos, los soldados están cansados, no pueden cubrir la línea del frente donde están", se quejó el general de división.