Guerra Rusia-Ucrania, en directo | El Parlamento ruso asegura que no habrá una movilización general

Día 211 de guerra en Ucrania.

Rusia espera este miércoles la comparecencia de su presidente, Vladimir Putin, en un discurso a los ciudadanos en el que se espera que pueda tratar el tema de los referéndums convocados en los territorios ocupados del Donbás y la posible movilización general en Rusia.

Los líderes prorrusos de los terriotorios ocupados han anunciado la convocatoria de referéndums entre el 23 y el 27 de septiembre, pero la decisión ha chocado conn un amplio rechazo internacional.

Además, el jefe del comité de Defensa del Parlamento ruso, Andrei Kartapolov, ha asegurado que no se decretará la movilización general en Rusia, horas después de que la Cámara Baja haya endurecido las penas de cárcel por actos en periodo de guerra.

Preguntado en una entrevista con 'Parliamentska Gazeta' por los temores que se habían levantado a cerca de una posible movilización general de cara a reforzar el frente en Ucrania, Kartapolov ha asegurado que tal miedo está "absolutamente injustificado", a la vez que ha sostenido que "no habrá movilización general".

"El presidente ha hablado de esto más de una vez y habla directamente a través de su secretario de prensa, Dmitry Peskov. 'Ley' no es lo mismo que 'movilización'. No se adopta específicamente para una operación militar especial, se adopta para ser realizado durante mucho tiempo. Al menos hasta que llegue el momento en que ya no sea necesario", ha dicho en la entrevista.