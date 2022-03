La reconquista empieza por Trostianets: Ucrania recupera terreno a Rusia en los alrededores de Kiev

Después de 33 días de guerra continúan las ofensivas rusas y las contraofensivas ucranianas. Unas ciudades y otras van cambiando de manos aunque no siempre es fácil verificarlo. Pero este lunes EEUU ha podido comprobar que las Fuerzas ucranianas han recuperado la ciudad de Trostianets, que está situada al este de Kiev, a 400 kilómetros de la capital.

"Los ucranianos están intentando recuperar terreno" explicó un alto cargo de Defensa estadounidense. Este tipo de movimientos por parte del Ejercito de Zelenski son muy importantes porque, a pesar de que Putin había anunciado que el área del Donbás volvía a ser una prioridad paras Rusia, el Kremlin sigue concentrando sus tropas en los alrededores de Kiev.

Las Fuerzas ucranianas también aseguran que han liberado la ciudad de Irpin, que se encuentra en el óblast de Kiev, a menos de 50 kilómetros de la ciudad. Lo ha anunciado su alcalde, Oleksandr Markushin. Pero esta información todavía no ha sido corroborada por una fuente independiente.

"Irpin está libre del horror ruso. Gloria a Ucrania", es el mensaje transmitido por el alcalde, de acuerdo con el portal de noticias ucraniano Ukrinform. Markushyn, sin embargo, advierte a sus ciudadanos de que no deben tratar de regresar por el momento, "ya que la situación sigue siendo muy peligrosa".

Esta ciudad, considerada la puerta de Kiev, fue escenario de duros combates entre las tropas rusas que trataban de alcanzar la capital y el Ejército ucraniano.

A finales de la semana pasada el avance ruso se estancó, a lo que siguió el anuncio por parte de Moscú de que la primera fase de la operación militar había terminado y que ahora concentraría sus esfuerzos en la "liberación" del Donbás, en el este del país.

"Putin debe fracasar"

El Gobierno británico considera que la invasión rusa de Ucrania "debe terminar en fracaso", según apuntó este lunes un portavoz de Downing Street.

El líder ucraniano, Volodimir Zelenski, sugirió este lunes que está dispuesto a hacer una serie de concesiones a Rusia con el objetivo de poner fin al conflicto, al tiempo que mostró su deseo de asegurar la "integridad territorial" de su país.

Según ese portavoz oficial británico, Boris Johnson "cree que Putin debe fracasar en Ucrania y debe restaurarse su soberanía", en vísperas de que vuelvan a reunirse este martes los negociadores de ambos lados.

Imagen de un vehículo militar destrozado por los ataques de las tropas rusas en Trostianets. Reuters

El Ejecutivo de Londres sostiene asimismo que el Reino Unido apoyará la posición negociadora de Ucrania. "Obviamente corresponderá al presidente Zelenski y al Gobierno ucraniano decidir el planteamiento adecuado en las negociaciones. Les apoyaremos en eso", subrayó el portavoz.

En este sentido, agregó que "no corresponde ni al Reino Unido ni a cualquier otro país imponer su voluntad al Gobierno ucraniano sobre qué debería aceptar en esas negociaciones". Y sobre los recientes comentarios del presidente de EEUU, Joe Biden, que opinó que Putin "no puede continuar en el poder", el portavoz oficial británico apuntó que "corresponde a los rusos (decidir) quién debe gobernar".

Situación en Odesa

Gennadii Trukhanov, alcalde de la ciudad ucraniana de Odesa, tiene claro algo que algunos odesitas dudan por su fama de prorruso. "No pienso que eso (una invasión rusa) pueda pasar, pero no cooperaré con ellos, no cooperaré con un nuevo régimen, eso está claro".

Trukhanov, que creó un partido independiente tras formar parte del prorruso Partido de las Regiones, explica en una entrevista a Efe la situación de Odesa, una ciudad estratégica y monumental amenazada por las tropas rusas, donde por ahora, dice, reina la tranquilidad.

Este experto en boxeo tailandés de mirada amable acude a la entrevista vestido de arriba a abajo con ropa militar tras exponer en rueda de prensa los últimos acontecimientos de Odesa, que lleva semanas preparándose para una eventual ocupación rusa pero que por ahora sólo ha sufrido un par de ataques con misiles en las afueras, sin víctimas.

Su Ayuntamiento acumula provisiones, habilita refugios y mantiene los hospitales activos día y noche, pero ha decidido también engañar a la guerra con belleza y buen humor: plantará más de 1.800 flores en los parterres y organizará el 1 de abril actuaciones cómicas como suele hacer cada año en su famoso festival 'Humarina'.

Y es que Odesa es conocida en Ucrania y en toda la antigua Unión Soviética por el buen humor de sus habitantes. "Con una guerra en nuestro país, el humor es un arma que podemos usar", dice Trukhanov, que cuantifica en 200.000 los habitantes que han huido de una ciudad con un millón censados. Una cifra de éxodo que es estable porque, dice, algunos retornan y otros siguen saliendo.

Odesa también es famosa por sus edificios clásicos y modernistas del siglo XIX, por su ópera barroca y unas largas escaleras que llegan hasta su puerto, el más grande de Ucrania, por lo que el alcalde ha pedido que se aceleren los trámites para que la UNESCO le brinde protección, explica.

Confía en que eso frene a las fuerzas rusas de atacarla, un ataque que sería fácil, no por tierra, sino por el aire. "Estamos no sólo listos para defender nuestra zona, sino para atacar. Entendemos muy claramente los peligros que vienen del aire y de los misiles", dice.

Su esperanza es que las tropas rusas no pasen de la vecina Mikolaiv, la ciudad bastión que aguanta su empuje unos 150 kilómetros al este. Aunque este lunes no han sonado, cada día las sirenas avisan dos o tres veces a los odesitas de eventuales ataques aéreos que aún no se han producido en su centro. Coincidiendo con uno de ellos, al anochecer se suele escuchar y ver en el cielo munición trazadora.

A pesar de ello, el alcalde asegura que "la ciudad ahora está calmada: no tenemos bombardeos, estamos tranquilos, aunque siempre en constante estrés".

