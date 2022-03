Peter B. Zwack es un general de brigada de EEUU ya retirado. Sirvió durante 34 años en el Ejército estadounidense y fue agregado de Defensa de EEUU en Moscú de 2012 a 2014. Es uno de los mayores expertos a nivel internacional en cuestiones de seguridad sobre Rusia y Eurasia y fue testigo directo de los acontecimientos que tuvieron lugar en Crimea y en el este de Ucrania en 2014, cuando estalló la guerra del Donbás.

Nadie mejor que él para hablar de la guerra de Ucrania y de la situación actual del conflicto. Peter B. Zwack trabaja actualmente como investigador y portavoz en diferentes instituciones y think tanks. Entre ellos el Kennan Institute y el Woodrow Wilson International Center. Es analista en distintos medios de comunicación, entre ellos el canal de televisión MSNBC o la prestigiosa CNN.

Además, es autor de varios libros de geopolítica en los que ha analizado la situación en Afganistán y en Rusia. Su obra más reciente es Swimming the Volga, donde cuenta su experiencia como general del Ejército de EEUU en Rusia antes de que Vladimir Putin se convirtiera en el líder todopoderoso que es hoy. Este domingo dedicó 40 minutos de su tiempo para atender a EL ESPAÑOL en una entrevista realizada por videollamada. Hablamos del discurso de Biden en Polonia y su polémico "¡Por el amor de Dios! Putin no puede permanecer en el poder!", de la capacidad de resistencia de Ucrania y del estado actual de las negociaciones entre ambas partes, que se retoman este mismo lunes.

¿Por qué Biden estaba tan convencido de que Rusia iba a invadir Ucrania?

Joe Biden era vicepresidente durante la primera invasión de Rusia en Ucrania en 2014, hace ocho años. En ese momento yo era agregado de Defensa de EEUU en Moscú y tenía relación con la delegación agregada de España y todos vimos lo que ocurrió. La desinformación entonces fue algo demencial y aquí estamos ocho años después.

Muchos de nosotros no podíamos creer que los rusos fueran a hacer esto. Podíamos pensar que iban a llevar a cabo una pequeña operación en el Donbás, pero creo que muchos de nosotros y yo, particularmente, que llevo tiempo estudiando esta situación... Creo que había una parte de mí que pensaba que no iban a ser capaces de hacer algo así porque es una monstruosidad y va más allá del mundo, más allá de Europa; es algo difícil de concebir. Pero todos los indicadores estaban ahí y Putin, Serguéi Lavrov (ministro de Exteriores ruso) y el resto de ministros rusos decían que se trataba sólo de unos ejercicios militares, que sus tropas se irían de Bielorrusia cuando terminaran de hacer sus maniobras.

En los Juegos Olímpicos de Pekín Putin se reunió con el presidente chino Xi Jinping y Putin le dijo que iba a retirar sus tropas. Xi Jinping vino a decirle que no se metiera en problemas porque la invasión rusa de Ucrania es algo muy incómodo para China y creo que EEUU, y Europa también, no queríamos creérnoslo. Queríamos creer a Putin, queríamos creer lo que nos decían los diplomáticos: que todo se trataba de unos ejercicios militares y nada más.

Sin embargo, nos han metido de forma colectiva y a escala global, de una manera descomunal. Y creo que eso es lo que ha ocurrido. Biden no fue el único que no confiaba en Putin. Hubo mucha gente que no le creía.

¿Qué opina del discurso que ofreció Biden el sábado en Polonia?

Biden pronunció su discurso después de haber estado en Polonia con los refugiados ucranianos. También se había reunido hace unos días con la OTAN y con el embajador español, y había hablado con los representantes de la Unión Europea (UE). Creo que todo eso influyó, pero cuando pronuncia esas palabras ("¡Por el amor de Dios! Putin no puede permanecer en el poder!"), no quería decir que el ordenar un cambio de régimen fuera una política de EEUU. Lo que hizo Biden fue expresar un deseo sobre que Putin debería irse, y creo que dijo algo con lo que probablemente dos tercios de la población mundial está de acuerdo. Pero hizo que la gente se sintiera incómoda porque la gente tiene miedo de Putin, por decirlo claramente.

Insisto, no lo dijo como un principio o una política del Gobierno de EEUU sino que habló a nivel personal. Y creo que dentro de ese marco, todos estamos de acuerdo. Fue muy enfático para conectar con el pueblo ruso, que son quienes tienen que lidiar con Putin. Porque Putin ha conducido a Rusia y a su pueblo a un lugar oscuro al invadir un país inocente al igual que le ocurrió a Polonia en 1939. Creo que todos tenemos que tener presente este trasfondo.

Quizás Biden tendría que haber usado otras palabras pero creo sinceramente que lo que dijo es algo que estaban pensando todos los que estaban allí. Estaba hablando de algo que defendía a nivel personal, no de la política de EEUU y creo que esa es una distinción importante. Quizás pudo haberse expresado de forma diferente, pero no creo que haya cometido un error. Hablaba desde el corazón y Biden se estaba refiriendo a un tirano y Europa sabe lo que son los tiranos. Cuando hablamos de un criminal no hay ningún tipo de inocencia, nos estamos refiriendo a un régimen del mal. Y debo aclarar que a nivel humanitario aprecio al pueblo ruso y la cultura rusa, pero el régimen de Putin es peligroso y estamos hablando de un país que está al margen de la ley.

¿Vivimos en un mundo más inseguro hoy de lo que lo era hace apenas un mes?

Si mantenemos nuestro frente unido (y es difícil para EEUU, para los países europeos y para España porque tiene muchos costes), si superamos esto y no acabamos metidos en una guerra aún mayor y Ucrania sobrevive como un país independiente y democrático, y si los rusos consiguen solucionar sus problemas internos; ya estaremos disfrutando de un mundo mejor. Porque ahora existe una comunidad de países afines (no me refiero sólo a EEUU y Europa) que se han unido durante esta crisis de una forma que no se había visto desde la Guerra Fría.

Es evidente que Rusia cubre la espalda de China y China cubre la espalda de Rusia. Pero si Rusia fracasa, que es lo que está ocurriendo, China tendrá que tener más cuidado en el mundo en general y en el Pacífico en particular, porque no podrá contar con Rusia. Hay muchas ramificaciones en esta crisis, pero creo que podemos salir fortalecidos y encontrarnos con un mundo mejor.

¿Qué opina de las negociaciones que se retoman este lunes en Turquía?

Creo que es bueno que Rusia y Ucrania negocien y hablen todo el tiempo que haga falta. Pero también creo que los rusos lo único que pretenden es hacer ver al mundo que se sientan a una mesa para negociar. Si algo hemos aprendido en este tiempo es que no podemos fiarnos de ellos. Mi conclusión es que Rusia tomó hace un mes la decisión de invadir Ucrania y ha matado a miles de personas. Han convertido Mariúpol en Guernica. Esto es, en muchos sentidos, una guerra entre hermanos; como ocurrió durante la guerra civil española.

Lo que de verdad me preocupa es que si Rusia se retira de la negociación y las cosas no cambian en Moscú, el pueblo ruso puede enfadarse por haber fracasado. Si se da ese escenario puede que se alcance un acuerdo de paz y que inmediatamente Putin piense: vamos a reconstruir nuestro Ejército, aprendamos de nuestros errores y volvamos a intentarlo dentro de cuatro años. Creo que esto es lo que puede ocurrir si lo que se alcanza es una paz para recuperar el orden internacional. La paz tiene que ser en primer lugar entre Moscú y Kiev y no tiene que estar necesariamente liderada por EEUU y la OTAN.

¿En qué punto se encuentra actualmente la guerra de Ucrania y Rusia?

Putin intentó en las primeras semanas de la invasión cambiar el régimen de Ucrania. ¿Cómo se atreven los rusos a acusar a EEUU de querer cambiar un régimen cuando ellos mismos están intentando cambiar el régimen de Ucrania? Insisto, no se trata de una política de EEUU, ni de la OTAN ni a nivel internacional se pretende derrocar a Putin. Pero desde luego, apoyar la prensa libre y las sanciones económicas para hacer que a Putin le sea imposible gobernar Rusia, eso es juego limpio.

Europa evidentemente está muy nerviosa porque la agresión de Rusia se está produciendo dentro de su territorio. Y este no es sólo un problema de la OTAN y EEUU, es un problema de Europa que afecta a los países neutrales. La invasión rusa de Ucrania es un problema global que afecta a los países del entorno que están rebelándose contra la autocracia. Esta es una lucha constante entre democracia y autocracia.

Guerra Rusia -Ucrania

