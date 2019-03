Junqueras será el candidato de los secesionistas de la UE a presidir la Comisión

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, no está dispuesto a que Carles Puigdemont asuma todo el protagonismo en el intento, hasta ahora sin éxito, de internacionalizar la crisis catalana desde Waterloo (Bélgica), donde se encuentra huido de la justicia española, mientras él sigue en prisión provisional durante la celebración del juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo.

Junqueras no sólo será el candidato de ERC a las elecciones europeas del 26 de mayo, sino que además ha logrado que la alianza de partidos secesionistas de la UE (ALE) le elija como candidato (Spitzenkandidat, en la jerga de la burbuja bruselense) a presidir la Comisión Europea a partir de noviembre, cuando concluye el mandato de Jean-Claude Juncker.

El presidente de ERC ha rechazado todas las ofertas de Puigdemont para formalizar una candidatura conjunta a las europeas, en la que el expresidente catalán estaba dispuesto incluso a ser su número dos. El PDeCAT de Puigdemont se ha quedado sin cobertura en la UE tras su expulsión del Partido ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa) a petición de Ciudadanos por su deriva independentista.

La elección de Junqueras como Spitzenkandidat será formalizada este jueves a las 14:30 horas en una reunión de la Asamblea General de ALE, en la que participan delegados de los 45 partidos miembros. Pero se trata de un mero trámite, ya que el líder de Esquerra es el único candidato y sólo necesita mayoría simple, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la formación.

La Alianza Libre Europea reúne a todos los partidos de la UE que defienden el derecho de autodeterminación. Además de ERC, los partidos españoles integrados son el Bloque Nacionalista Gallego, Eusko Alkartasuna, el Bloc Nacionalista Valencià y el PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca. También están el Partido Nacional Escocés (SNP) -que se irá por el brexit- o los nacionalistas flamencos de la N-VA, aunque éstos están adscritos al grupo de los Conservadores y Reformistas en la Eurocámara.

Es la primera vez que ALE postula candidato propio a presidir la Comisión, ya que hasta ahora se había presentado con los Verdes, con los que mantiene una coalición en la Eurocámara.

Un gesto simbólico para internacionalizar el procés

La elección de Junqueras como candidato a presidir la Comisión Europea es un gesto meramente simbólico, ya que no tiene ninguna posibilidad de ser elegido. Según las últimas encuestas, la coalición entre Verdes y ALE obtendrá 49 escaños (el 7% del total de la Eurocámara) y será el cuarto grupo político, por detrás de populares, socialistas, liberales y extrema derecha. La proyección de la Eurocámara le da un escaño a ERC.Pero además, los Verdes ya han elegido a sus propios Spitzenkandidaten: la alemana Ska Keller y el holandés Bas Eickout.

El aspirante con más posibilidades para sustituir a Juncker es el alemán Manfred Weber: todas las encuestas dan la victoria al PP europeo. No obstante, los jefes de Estado y de Gobierno, que tienen la última palabra, ya han dejado claro que no están dispuestos a aceptar ninguna imposición de la Eurocámara. Los socialistas presentan al holandés Frans Timmermans, mientras que los liberales aún no se han decidido.

Con la designación de Junqueras como cabeza de lista a las europeas y candidato a presidir la Comisión, Esquerra Republicana pretende internacionalizar el juicio a la cúpula del procés que se está celebrando en el Tribunal Supremo. "Lo que queremos en estas listas es visibilizar este retroceso democrático que estamos viviendo en Cataluña y en España", ha dicho esta semana en Bruselas la número dos de la lista de ERC, Diana Riba, que es la esposa de Raül Romeva, exconseller de Exteriores que también está siendo juzgado en el Supremo.

¿Qué posibilidades reales tiene Junqueras de ser eurodiputado? Riba resalta que, pese a estar en prisión, tiene "todos los derechos políticos intactos", por lo que confía en que pueda recoger su acta. "Esta prisión preventiva está siendo utilizada para mover la configuración de los parlamentos y tendría que ser abolida, que pueda afrontar el juicio en libertad. Lucharemos para que pueda ser eurodiputado", dice la número dos de ERC.