Kim Yong-un promociona a su influyente hermana para perpetuar el poder de su familia en Corea del Norte

Las claves nuevo Generado con IA Kim Jong-un ha ascendido a su hermana Kim Yo-jong a directora de departamento del Partido de los Trabajadores, consolidando el poder familiar en Corea del Norte. El ascenso ocurre en un congreso clave del partido en Pionyang, donde se define la política exterior y la estrategia militar del régimen. Aunque Kim Yo-jong es influyente y posible sucesora, informes recientes señalan que Kim Jong-un podría estar preparando a su hija Kim Ju-ae, de 13 años, para liderar el país en el futuro. Durante el congreso, Kim Jong-un prometió impulsar el desarrollo económico y tecnológico, mientras Corea del Norte evita pronunciarse sobre política exterior y exhibe su poderío militar.

Kim Jong-un ha decidido promocionar a su hermana en el seno del partido único, consolidando el poder de la familia que lleva gobernando Corea del Norte desde la década de 1940 y después de que surgiesen los primeros rumores de que ha señalado a su hija de 13 años para liderar al hermético régimen asiático a su muerte.

La noticia del ascenso de Kim Yo-jong ha sido desvelada por la agencia estatal KCNA y se registra en pleno comité central del Partido de los Trabajadores, el primero que se celebra en Pionyang en los últimos cinco años, un congreso clave para definir la hoja de ruta de la política exterior y las capacidades armamentísticas norcoreanas.

La hermana de Kim Jong-un, hasta ahora vicedirectora de Propaganda y Agitación, ha sido ascendida a la posición de directora de departamento, informó KCNA, aunque sin precisar más detalles sobre su nueva responsabilidad. Yo-jong se había convertido en una de las figuras más influyentes del régimen dictatorial y su nombre aparecía en la terna de posibles sucesores al líder supremo.

Kim Jong-un este martes durante su discurso en el Congreso del partido único. Reuters / KCNA

Sin embargo, Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur reveló hace unos días que Kim parece haberse decantado por su hija Kim Ju-ae, a la que en los últimos meses se ha podido ver en actos públicos de marcado carácter político y militar.

Su tía, la 'dulce' Kim Yo-jong, ha criticado a Seúl por las incursiones de aviones no tripulados en territorio de Corea del Norte, y llegó a advertir de una "dura respuesta" si se producen incidentes similares. No obstante, el pasado jueves alabó el reconocimiento por parte del vecino del sur de que fueron tres civiles quienes lanzaron los drones.

La protección que Kim brinda a su hermana contrasta con lo que hizo con su hermano mayor, Kim Jong-nam, que fue asesinado en 2017 entre rumores de que era un informante de la CIA estadounidense.

Ni una palabra sobre EEUU

Este martes, durante un nuevo discurso ante el Congreso del partido único, Kim Jong-un se comprometió a consolidar y desarrollar la calidad de la economía del país durante los próximos cinco años. En este sentido, prometió una "fase de progreso a gran escala" y acometer una revolución tecnológica y cultural para que los nuevos proyectos sean exitosos.

El líder norcoreano, asimismo, advirtió que se erradicará el "incumplimiento del deber, la irresponsabilidad y otras enfermedades arraigadas que buscan únicamente ganancias inmediatas".

Kim Jong-un, este martes en Pionyang. Reuters / KCNA

Hasta el momento, Pionyang no ha difundido ningún mensaje específico sobre su política exterior, como su posición respecto a sus enemigos declarados, Estados Unidos y Corea del Sur, y ha optado por centrarse en subrayar el progreso económico interno tras la crítica situación que vivió el país después de la pandemia de la Covid-19.

Casi 7.000 personas, entre delegados y observadores, participan en el máximo órgano de decisión del régimen, cuyo congreso previo de 2021 transcurrió durante ocho días de sesiones y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares.

Se prevé también que Pionyang anuncie la sofisticación de la disuasión nuclear y el fortalecimiento general de su Ejército. Como en ediciones anteriores, se espera que Corea del Norte exhiba su poderío militar en un desfile al finalizar el Congreso.