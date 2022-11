La victoria de la oposición en las elecciones locales de Taiwán provoca la dimisión de la presidenta

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha dimitido este sábado como líder del Partido Democrático Progresista (PDP) después de que su estrategia de enmarcar las elecciones locales como una muestra de desafío a la creciente belicosidad de China no diera resultado.

Tsai había situado estos comicios como algo más que unas simples elecciones, asegurando que el mundo "está observando" cómo Taiwán defiende su democracia en medio de las tensiones militares con China, que reclama la isla como su territorio.

El Kuomintang (KMT), principal partido opositor, ha sido el gran triunfador de los comicios, venciendo en 13 de las 21 alcaldías y jefaturas de condado que se disputaban, incluida la capital, Taipéi, frente a los escasos cinco que ha logrado DPP.

"Los resultados no han cumplido nuestras expectativas. Los aceptamos humildemente y aceptamos la decisión del pueblo taiwanés", dijo Tsai a los periodistas en la sede del partido al renunciar a la jefatura del mismo, decisión que también tomó tras los malos resultados de 2018. "No es la primera vez que el PDP fracasa", añadió Tsai, que seguirá siendo presidenta hasta 2024. "No tenemos tiempo para lamentarnos. Nos hemos caído, pero volveremos a levantarnos", apuntilló en declaraciones que ha recogido Reuters.

El KMT, que tradicionalmente se muestra partidario de estrechar lazos con China -aunque niega rotundamente ser pro-Pekín- habían concentrado sus esfuerzos de campaña en el rico y populoso norte de Taiwán, especialmente en Taipéi, cuyo alcalde, del pequeño Partido Popular de Taiwán, no podía volver a presentarse debido a los límites de su mandato. Han centrado su campaña en acusar a Tsai y al DPP de estar demasiado enfrentados a China y de intentar manchar al partido por ser "rojo", en referencia a los colores del Partido Comunista Chino.

Taiwán, aliado estratégico de Estados Unidos, se encuentra bajo la incipiente amenaza de una guerra con China de un tiempo a esta parte. Para Washington, China es "el mayor desafío geopolítico" para su seguridad. Así lo recogió en su Estrategia de Seguridad Nacional 2022 presentada por el Pentágono a comienzos del mes de octubre, donde Rusia, a pesar de ser "una amenaza inmediata" por su guerra en Ucrania, queda relegada a segundo plano. Pelosi visitó el pasado mes de agosto la isla. En su viaje, remarcó ante la presidenta Tsai que "EEUU no abandonará a Taiwán”.

Eso significa que la configuración del ejército estadounidense en los próximos años estará condicionada por lo que haga y deje de hacer el gigante asiático, que acaba de inaugurar una "nueva era" liderada por Xi Jinping.

Durante esta jornada también se vota la reducción de la edad de voto de los 20 a los 18 años, algo que apoyan ambos partidos.

