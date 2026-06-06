El Congreso de EEUU reta a la Casa Blanca aprobando ayudas para Ucrania pero mantiene el 'blindaje' fiscal para Trump

La ayuda a Ucrania incluye fondos para la reconstrucción y préstamos, mientras que las sanciones afectan sectores clave de la economía rusa.

El Senado aprueba un paquete de 70.000 millones de dólares para operaciones migratorias, reforzando el blindaje fiscal de Trump y sin apoyo demócrata.

El proyecto de ley enfrenta obstáculos en el Senado, donde los líderes republicanos han bloqueado votaciones similares y podría ser vetado por Trump.

La Cámara de Representantes de EEUU aprueba ayudas millonarias a Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia, con apoyo de parte de los republicanos.

La Cámara de Representantes de EEUU ha aprobado un proyecto de ley que incluye ayudas para Ucrania y un nuevo régimen de sanciones para Rusia, en un nuevo gesto de rebelión de un grupo de republicanos frente al presidente Donald Trump.

La Cámara votó 226 contra 195 a favor de la Ley de Apoyo a Ucrania (Ukraine Support Act), que finalmente llegó al pleno tras meses de estancamiento. Algunos republicanos se unieron a los demócratas para firmar una petición de descarga (discharge petition) y forzar la votación.

Así, 18 republicanos y un independiente —que normalmente vota con ellos— se sumaron a los demócratas para aprobar el proyecto de ley. Esto marca el fin del apoyo prácticamente unánime a las políticas de Trump por parte de los miembros de su partido.

La aprobación llega un día después de que un grupo menor de congresistas republicanos se uniera a los demócratas para aprobar una resolución que obligaría a Trump a someter a la aprobación del Congreso la operación militar en Irán, o a retirar las tropas.

Olha Stefanishyna, embajadora de Ucrania en los Estados Unidos, calificó la decisión en una publicación en X como "un paso importante hacia adelante [que] refleja el continuo apoyo bipartidista a Ucrania".

Un futuro complicado

Esta norma debe no obstante ser aprobada en el Senado, en donde los líderes republicanos no han permitido votaciones sobre leyes de sanciones a Rusia que cuenten con un amplio respaldo bipartidista.

E incluso si llegara a vencer las resistencias de los senadores conservadores y a aprobarse, es muy probable que terminase vetado por Trump.

Muchos miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, apoyaron firmemente a Ucrania en los primeros años de la invasión a gran escala por parte de Rusia en febrero de 2022.

Sin embargo, algunos de los aliados más cercanos a Trump —incluidos los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado— han marcado distancias con Volódimir Zelenski en este segundo mandato del republicano.

El presidente también ha tomado unilateralmente las decisiones sobre las sanciones a terceros países bajo el control de la Casa Blanca, en lugar de someter su aprobación al Congreso.

Así, la ayuda de EEUU al Gobierno de Kiev se ha reducido drásticamente. Las conversaciones de paz están estancadas, llevando a un desafiante Zelenski a ofrecer a Vladimir Putin un cara a cara sin la presencia de negociadores estadounidenses.

La Ley de Apoyo a Ucrania incluye medidas para ayudar a la reconstrucción del país tras la guerra, autoriza más de 1000 millones de dólares en asistencia para Kiev y hasta 8.000 millones de dólares en apoyo mediante préstamos directos.

Asimismo, impone severas sanciones y controles de exportación a Rusia, afectando a instituciones financieras, al sector del petróleo y la minería, y a funcionarios rusos.

Trump obtiene fondos y 'blindaje'

Esa demostración de fuerza en el Senado se ha traducido en un segundo proyecto de ley que destina 70.000 millones de dólares para financiar las operaciones migratorias federales hasta el final del mandato de Trump.



En una votación celebrada de madrugada, la Cámara Alta dio luz verde al paquete con 52 votos a favor y 47 en contra, sin ningún apoyo del Partido Demócrata y con un solo senador republicano rompiendo la disciplina de voto.



La medida canaliza los fondos hacia el Departamento de Seguridad Nacional, principalmente para reforzar las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y las operaciones migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los republicanos han cedido en su intención de prohibir el fondo de 1.800 millones de dólares con el que Trump quería compensar a los asaltantes de Capitolio. Dan por buena la declaración del Fiscal General Todd Blanche de que no seguirán adelante con el plan.



Tampoco otorgan fondos para financiar el controvertido salón de baile que Trump insiste en construir en la Casa Blanca. Pero, a cambio, no le obligan a renunciar al 'blindaje' contra las inspecciones fiscales que pactó con su Agencia Tributaria.



El nuevo paquete se suma a los más de 150.000 millones de dólares en fondos para fuerzas de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional aprobados por el Congreso en julio de 2025 como parte de la gran ley de recortes fiscales.



Los demócratas rechazaron en bloque la iniciativa aprobada por la Cámara Alta al considerar que carece de salvaguardas para limitar los poderes de los agentes migratorios del ICE. Temen que derive en nuevos abusos contra solicitantes de asilo y comunidades inmigrantes.