Dimite la jefa de Inteligencia de Trump, una de las voces más críticas de su Gobierno contra la guerra en Irán

Fotografía de archivo de la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., presentó su dimisión a Donald Trump y dejará el cargo el 30 de junio de 2026. Gabbard era una de las voces más críticas del Gobierno contra la guerra en Irán, manifestando su escepticismo sobre la amenaza nuclear iraní. Cita motivos personales para su renuncia, debido al diagnóstico de cáncer raro de hueso de su esposo, priorizando apoyarlo en su tratamiento. La salida de Gabbard supone el tercer cambio importante en el gabinete de Trump este año, tras las salidas de Kristi Noem y Pam Bondi.

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó este viernes su dimisión a Donald Trump, según informó en exclusiva la cadena Fox News.

Gabbard era una de las voces más críticas de la Administración contra la decisión del republicano de atacar a Irán junto a Israel.

De hecho en los medios estadounidenses se ha recordado mucho desde el inicio de la ofensiva Furia Épica unas declaraciones que hizo Gabbard en el Congreso en 2020 que suenan a una especie de vaticinio de lo que está sucediendo con este conflicto: “Una guerra contra Irán sería tan devastadora y costosa que a su lado las de Irak y Afganistán se quedarían en un pícnic”.

"Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026", escribió la hasta ahora jefa de Inteligencia Nacional en una carta, según detalla Fox.

Gabbard comunicó a Trump su intención de dimitir durante una reunión en el Despacho Oval este viernes.

En su misiva, Gabbard le dice a Trump que estaba "profundamente agradecida" por la confianza que depositó en ella y por la "oportunidad" de dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional durante el último año y medio.

Entre las razones para dejar el cargo, citó el reciente diagnóstico de su esposo de una forma rara de cáncer de hueso. "En este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta batalla", explicó.

En la cuerda floja

Con un largo historial de rechazo a las intervenciones militares de Estados Unidos en el exterior, Gabbard estaba en la cuerda floja por su escepticismo respecto a la guerra contra Irán, lo que le había hecho perder la confianza de la Casa Blanca.

En marzo, declaró ante el Congreso que Irán no estaba cerca de conseguir un arma nuclear, una afirmación que contradice el discurso de Trump para justificar el inicio de la ofensiva contra la República Islámica.

Gabbard fue congresista demócrata por Hawái entre 2013 y 2021, donde se hizo conocida por sus críticas a las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero, como las guerras de Irak y Siria.

En 2020 se presentó a las primarias presidenciales demócratas, pero en 2022 abandonó el partido y en 2024 se unió a las filas republicanas y se alineó con Trump.

Durante años, Gabbard criticó las sanciones a Rusia y se mostró escéptica con el apoyo militar estadounidense a Ucrania, por lo que sus críticos la tachan de "prorrusa".

También fue muy criticada por su viaje en 2017 a Siria, donde se reunió con el entonces presidente Bashar al Asad.

La salida de Gabbard supone el tercer cambio en el gabinete de Trump en lo que va de año, tras el cese de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional en marzo y de Pam Bondi como fiscal general en abril.