La tercera noche de la Convención Demócrata, dedicada a los votantes independientes

La tercera noche de la Convención Nacional Demócrata incluyó a figuras de peso como Bill Clinton y Nancy Pelosi, una visita sorpresa de Oprah Winfrey y culminó con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, que aceptó la nominación a la vicepresidencia de EEUU.

La velada también contó con la participación de figuras emergentes como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, así como con un continuo desfile de destacados republicanos anti-Trump. Todos ellos, quizás con la excepción de Pelosi, son reconocidos por su habilidad para conectar con los votantes independientes de Estados Unidos.

1. El mandamás Bill Clinton llama a Harris la "presidenta de la alegría". Sigue siendo uno de los comunicadores más hábiles del Partido Demócrata, pero en esta convención, Hillary brilló más. Dicho esto, Clinton sigue siendo el indiscutible maestro de la política de la cercanía: yo acababa de graduarme en Universidad de California (UCLA) cuando el "hombre de la esperanza" irrumpió en la escena en 1992, tras 12 años de un gobierno republicano en la Casa Blanca. Su capacidad para sentarse y conectar con la gente común mientras comía sus patatas fritas y articulaba políticas complejas en un lenguaje sencillo resultaba asombrosa.

Todavía se sale del guion, pero es un poco más lento y su tono es más suave, aunque es evidente que Clinton disfrutó de la oportunidad de atacar al hombre que derrotó a su mujer en 2016."“Vayamos al grano: hay demasiado en juego y soy demasiado mayor para dorar la píldora".

Clinton se centró en el ego masivo y el egocentrismo de Trump en contraste con el servicio de Harris. "La próxima vez que le escuches, no cuentes las mentiras. Cuenta los yoes. Cuando Kamala Harris sea presidenta, cada día comenzará con‘tú, tú, tú, tú.

2. Nancy Pelosi, la "padrina" del Partido Demócrata, puede que no sea la gran oradora que derrite con sus palabras a los demócratas, pero conoce su poder, sabe cómo ejercerlo y lo hace con una sonrisa.

Aunque se le atribuye haberlo empujado a dimitir, dios las gracias a Joe Biden y enumeró sus éxitos políticos sin mencionar su papel crucial para cosecharlos en la Cámara de Representantes. También se dice que Pelosi trabajó entre bastidores para apoyar al gobernador Tim Walz, su antiguo colega en la Cámara de Representantes, como candidato a la vicepresidencia.

Nancy Pelosi.

Pero por lo que Pelosi es quizá más conocida es por su habilidad para enemistarse con Trump. Recordó al público lo ocurrido el 6 de enero de 2021: "No olvidemos quién asaltó la democracia el 6 de enero". De hecho, su disgusto por Trump fue lo que la llevó a intervenir y convencer a Biden de que se hiciera a un lado.

3. La aparición sorpresa de Oprah Winfrey también fue su debut en la Convención Demócrata. La leyenda de la televisión reivindicó a Kamala Harris como "lo mejor de Estados Unidos" en un discurso dirigido a los votantes independientes del país.

"La decencia y el respeto están en juego en 2024, simplemente el sentido común". En una entrevista en CBS News tras su aparición, le preguntaron por qué era tan importante para ella entrar en la arena política para respaldar a Harris y poner en riesgo la enorme confianza que el público estadounidense tiene en ella. "Porque amo a este país". respondió, y continuó: "Ya no tengo nada que perder".

Oprah habló en nombre de muchas mujeres cuando le preguntaron qué significaría para ella ver a Kamala Harris jurar el cargo de presidenta. "Habrá lágrimas en las calles y yo estaré entre quienes lloren".

Será especialmente emotivo para quienes hemos perdido recientemente a nuestras madres y abuelas antes de que pudieran ver a una mujer llegar a la Casa Blanca. Mi propia madre, que habría cumplido hoy 78 años, soñaba con esto y era una gran partidaria de Harris. Si Harris gana, me pregunto si habrá la misma oleada de afecto mundial por la primera presidenta como la hubo por el primer presidente negro. No estoy convencida, pero espero que me sorprenda.

4. Tim Walz dejó que su encanto de pueblo pequeño y su sentido práctico brillaran en el discurso político más importante de su vida. Resulta particularmente revelador que en su gran momento para presentarse al pueblo estadounidense mantuviera un discurso breve y directo: ¡menos de 20 minutos!

La mayoría de nosotros ya conocemos parte de su historia, su servicio militar y su trabajo como profesor de ciencias sociales y entrenador de fútbol americano. Mientras contaba su historia, bromeó: "Nunca subestiméis a un profesor de escuela pública", lo que provocó un atronador aplauso.

También pudimos ver más de cerca lo que se le da mejor Walz: conectar con personas comunes de zonas rurales y votantes independientes del corazón del país. De hecho, mientras Jonathon Martin de Politico pedía que los demócratas "liberasen a Bill Clinton" para hacer campaña en estos lugares, Walz podría ser el nuevo y más joven Bubba. Pero sin los vergonzosos escándalos sexuales del pasado.

También merece la pena mencionar cómo Walz representa una versión alternativa de la masculinidad frente a la candidatura machista de Trump-Vance que quiere más bebés para las mujeres y más armas para los hombres. A Walz le gustan las armas —es un cazador que viste con camisas de cuadros, pero también es capaz de hablar sobre cómo él y su esposa se sometieron a un tratamiento de fecundación in vitro para concebir a su hija Hope.

Ir de número dos en el ticket electoral con una mujer al frente no supone un ataque a su masculinidad porque no se siente inseguro al respecto. "Construiremos un país donde los trabajadores sean lo primero, la sanidad y la vivienda sean derechos humanos y el Gobierno se mantenga fuera de tu dormitorio".

"No he dado grandes discursos como este, pero sí he dado muchas charlas motivacionales", dijo al terminar su discurso. "Mirad, tenemos 76 días. No es nada. Habrá tiempo para dormir cuando estéis muertos. Lo daremos todo en el campo. Así es como seguiremos avanzando. Así es como pasaremos la página de Donald Trump".