Diosdado Cabello coloca a su hija Daniella como futura candidata del chavismo y rival de Delcy Rodríguez

Estados Unidos mantiene sanciones y una recompensa por la captura de Diosdado Cabello, pero sorprenden sus recientes encuentros con altos funcionarios estadounidenses en Caracas.

Daniella Cabello, actual ministra de Turismo, es vista por el entorno de Diosdado como una opción con más posibilidades electorales que Delcy Rodríguez.

La estrategia de Cabello se enmarca en las negociaciones entre el chavismo y la oposición para una transición política, donde figuras como Edmundo González y María Corina Machado están excluidas.

Diosdado Cabello busca posicionar a su hija Daniella Cabello como futura candidata del chavismo y rival de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Diosdado Cabello conspira para colocar a su hija Daniella Cabello en la primera línea para suceder a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, según The New York Times. El ministro del Interior pretende que la actual ministra de Turismo, nombrada en febrero por la propia Delcy, sea la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en futuros procesos electorales.

La estrategia de Diosdado se enmarca en el proceso negociador que el chavismo y parte de la oposición reanudarán el próximo 1 de agosto para encarrilar la transición que demanda Washington. Un proceso que, de entrada, no incluye ni a Edmundo González Urrutia ni a María Corina Machado, que busca la forma de regresar a Venezuela.

El entorno de Diosdado está convencido de que Daniella, de 30 años, tendría más opciones de ganar en las urnas que la presidenta encargada, una hábil operadora política que ha dejado caer a plomo a varios pesos pesados del chavismo desde la captura de Nicolás Maduro.

Delcy prescindió del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y del canciller, Yvan Gil. Diosdado, en cambio, sigue en pie y presentando su programa de televisión, Con el Mazo Dando, cuando nadie en la madrugada del 3 de enero apostaba por su continuidad a corto o medio plazo.

En la práctica, el ministro del Interior forma parte del triunvirato que dirige Venezuela. Se reparte el poder con Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Fue ilustrativa su aparición en la rueda de prensa que los tres ofrecieron en Caracas a la prensa internacional tras los terremotos.

"Hasta ahora, Estados Unidos no ha presionado a Delcy para actuar en su contra, probablemente para evitar una reacción adversa o un escenario de mayor inestabilidad", señala en conversación con este periódico Imdat Oner, exdiplomático turco que sirvió en la Embajada de Turquía en Caracas.

La presencia de Diosdado es la gran anomalía de la intervención estadounidense en Venezuela. El Departamento de Estado sigue premiando con 25 millones "la información que conduzca a su arresto y/o condena", y la Fiscalía le mantiene como imputado en el mismo caso de narcotráfico que motivó la captura de Maduro.

La Justicia de Estados Unidos le acusa de colaborar con otros miembros del chavismo para coordinar el envío de cinco toneladas y media de cocaína, y sobre su cabeza siguen pesando las sanciones del Departamento del Tesoro.

Fíjense bien en el detalle: John Barrett tocándole el brazo a Diosdado Cabello (@dcabellor)... ¿Acaso debió llevárselo? 👀



Sigan anotando: el ministro de Interior acaba de despedir a 350 funcionarios estadounidenses y agradecer por su labor. La realidad siempre tumba el relato. pic.twitter.com/otP3kFyoel — Indira Urbaneja (@INDIURBANEJA) July 5, 2026

Por eso sorprenden sus imágenes con generales y diplomáticos estadounidenses en Caracas. La semana pasada, sin ir más lejos, Diosdado participó en una reunión con el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que dirige las operaciones del Pentágono en América Latina.

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, le estrechó la mano, le dio una palmada en el hombro y evitó responder a la pregunta de la prensa de si seguía o no en pie la recompensa por Cabello. Tuvo que ser Marco Rubio quien aclarara que "la política de Estados Unidos sobre este asunto no ha cambiado".

Y es que el secretario de Estado es el encargado de mover los hilos en Venezuela. Otra investigación del Times reveló los intercambios de mensajes en WhatsApp entre el exsenador republicano y la exvicepresidenta de Maduro.

En el chat comparten chismes, felicitaciones de cumpleaños y selfies. Delcy le envió en marzo una imagen con el secretario del Interior, Doug Burgum, cuando éste realizó una visita oficial a Caracas.

La presidenta encargada le consulta cada decisión que toma, desde publicaciones en redes sociales, hasta nombramientos del Gabinete. A cambio, Rubio le envía "cajas de dinero en efectivo". Demuestra así que Venezuela es una suerte de protectorado de Estados Unidos, una colonia del siglo XXI.

Los terremotos en La Guaira no hicieron sino reforzar la cooperación bilateral. La Administración Trump levantó parcialmente las sanciones para permitir las operaciones de socorro, destinó alrededor de 300 millones de dólares y desplegó cientos de soldados para coordinar las labores de rescate.

Ahora, Cabello medra para catapultar a su hija al Palacio de Miraflores. "Es un indicador de que ha logrado vincularse con autoridades de Estados Unidos y, por ahora, se siente cómodo", explica el sociólogo Rafael Uzcátegui en diálogo con EL ESPAÑOL.

"Daniella no tiene perfil público y el apellido Cabello la signa... Me pregunto más qué efecto quieren lograr divulgando ese rumor", desliza Uzcátegui, que sospecha que la filtración pretende "darle plausibilidad al acuerdo de trabajo entre la Asamblea Nacional generando la expectativa de un futuro proceso electoral".

"Diosdado sabe que Delcy tiene un nivel de aprobación limitado. Por eso se prepara para cualquier posible transición política que pueda protegerlo de escenarios de extradición o prisión, mientras posiciona a su hija para el futuro", señala Oner. "Mucho dependerá de cómo Washington lo considere".