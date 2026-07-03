Delcy Rodríguez carga contra las críticas "miserables" por los rescates del terremoto: acusa de "crear caos" con fines políticos

Las claves

Las claves Generado con IA Delcy Rodríguez calificó de "miserables" las críticas a la gestión del Gobierno venezolano tras los terremotos que han dejado 2.595 muertos y 12.400 heridos. La presidenta interina defendió el despliegue de casi 19.000 funcionarios en las zonas afectadas y negó la falta de ayuda o recursos. Rodríguez acusó a "laboratorios mediáticos" de crear caos con fines políticos y rechazó las denuncias de priorizar rescates a personas vinculadas al poder. El Gobierno reconoce que más de 40.000 personas podrían seguir bajo los escombros, mientras los propios ciudadanos colaboran en las labores de rescate.

"Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia". Así ha respondido Delcy Rodríguez a las críticas contra su Gobierno por la gestión y la reacción a la destrucción provocada por los terremotos lanzadas por las propias víctimas, sus familiares, los rescatistas internacionales o simples voluntarios que trabajan contrarreloj para retirar los escombros y encontrar supervivientes.

La mandataria interina de Venezuela ha defendido en una rueda de prensa el dispositivo de seguridad puesto en marcha desde las primeras horas para afrontar una catástrofe natural que se ha cobrado la vida de 2.595 personas, 29 de ellas de nacionalidad española, y herido a otras 12.400.

Rodríguez ha rechazado las denuncias de falta de personal o maquinaria pesada y de que las búsquedas se han focalizado en funcionarios del Estado, dueños de empresas, amigos de personas con poder o con dinero. En este sentido ha afirmado que todas esas críticas proceden de "laboratorios mediáticos" destinados a "crear caos" porque tienen una finalidad política.

Los rescatistas en un edificio derruido en La Guaira. Ricardo Arduengo Reuters

Según la presidenta interina de Venezuela, tras decretarse la activación del estado de emergencia, el despliegue policial y militar alcanzó los 4.000 funcionarios en las primeras 24 horas, ascendió a 11.000 a las 48 horas y en este momento roza los 19.000 soldados y policías distribuidos en las zonas afectadas.

"Fue una tragedia natural de una magnitud que jamás imaginamos, aunque sabíamos que un evento sísmico podía ocurrir en nuestro país", ha reconocido Rodríguez en su primera rueda de prensa con medios internacionales desde que asumió el poder el pasado mes de enero tras la captura de Nicolás Maduro en una operación relámpago de las Fuerzas Especiales de EEUU.

"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, y seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y más", ha añadido. "Que diga a alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga no hay, no eso no existe", ha proclamado.

Con sus propias manos

Rodríguez ha recordado que la primera autoridad en ofrecer declaraciones al país tras los terremotos fue el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y que "inmediatamente" se ordenó el despliegue de funcionarios de la Policía y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

"Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública", ha justificado la mandataria.

Un edificio completamente derrumbado en La Guaira. Ricardo Arduengo Reuters

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Los sismos de hace ocho días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más golpeada ha sido la zona costera de La Guaira, donde los vecinos siguen trabajando con la esperanza de encontrar a sus familiares y amigos.

Los venezolanos llevan días intentando desenterrar a sus seres queridos con sus propias manos, palas y picos, con la ayuda de bomberos, cuerpos de protección civil, equipos de rescate extranjeros, estudiantes de medicina y enfermería, civiles que normalmente trabajan como profesores y veterinarios y ocasionalmente algún soldado, según los relatos de los testigos.

El Gobierno venezolano ha cifrado por el momento en 2.595 los fallecidos por los terremotos, que se acumulan en morgues improvisadas al aire libre. Aunque no existe un número oficial de desaparecidos, las estimaciones indican que podría haber más de 40.000 personas todavía bajo los escombros.