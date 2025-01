La CIA, la mafia, Castro… Las teorías sobre el asesinato de JFK que se resolverán al salir a la luz todos los documentos secretos

En los últimos 60 años, el asesinato del expresidente demócrata John F. Kennedy (JFK) no ha dejado de alimentar teorías de la conspiración, en gran parte por las controversias que rodean las investigaciones. Especialmente porque la famosa Comisión Warren, que estableció la versión oficial en 1964, dejó muchos cabos sueltos que siguen dando de qué hablar. Pero también porque una segunda investigación del Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos publicada en 1979 afirmó que había pruebas de una posible conspiración, pero no identificaba a los responsables.

Si se hubiera seguido la Ley de recopilación de registros del asesinato de JFK aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1992, todos los informes sobre lo ocurrido ese 22 de noviembre de 1963 en Dallas deberían haberse hecho públicos 25 años después. Es decir, en 2017. Sin embargo, el entonces presidente Donald Trump mantuvo en secreto varios de ellos alegando que la CIA y el FBI le habían avisado de que suponían un peligro para la seguridad nacional.

Luego, llegó el demócrata Joe Biden a la Casa Blanca y en un acto de transparencia publicó otros 13.000 documentos. No obstante, también dejó en el cajón algunos de los documentos por el mismo motivo: la seguridad. En total, según los Archivos Nacionales, ya se han hecho públicos el 99% de los registros. No obstante, Trump, que acaba de jurar el cargo para un segundo mandato, ha dado la orden (por decreto) de divulgar ese 1% que se guarda en secreto y que se presume, además, el más sensible.

Así, conocer lo que lleva más de medio siglo oculto podría poner fin, o no, a una larga lista de especulaciones y explicaciones alternativas a la oficial, que sostiene que fue Lee Harvey Oswald, un antiguo marine desequilibrado que llegó a vivir en la Unión Soviética, el único responsable del magnicidio.

1. El complot de la CIA

Una de las teorías conspiranoicas más extendidas defiende que el asesinato de Kennedy fue resultado de un complot de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (la CIA) porque el entonces presidente demócrata quería desmantelar los servicios de inteligencia. Entre otras cosas por el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, esa tentativa de EEUU en plena Guerra Fría por derrocar al gobierno cubano de Fidel Castro que acabó fracasando.

2. La mafia

Hoy por hoy, hay quien también cree que fue la mafia la que organizó el asesinato en represalia por la campaña que el hermano menor de JFK, el fiscal general Robert -también conocido como Bobby- F. Kennedy, había lanzado contra el crimen organizado. Otros sostienen que fueron los gángsters reclutados por la CIA para asesinar a Fidel Castro los que se volvieron contra la mano que entonces les daba de comer.

3. La Unión Soviética o Cuba

Entonces en plena Guerra Fría, muchos encontraron al culpable en la Unión Soviética -como represalia por la crisis de los misiles en Cuba- o en Fidel Castro.

4. El vicepresidente Lyndon B. Johnson

Otra teoría señala al entonces vicepresidente Lyndon B. Johnson como el responsable de ordenar el asesinato de John F. Kennedy con el objetivo de ocupar la presidencia. Lo más llamativo es que esta teoría no solo fue explorada por algunos estadounidenses, sino que también llegó a ser considerada por el KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, según documentos desclasificados del FBI.

Además, esta teoría ha sido defendida por figuras como Roger Stone, quien incluso publicó un libro dedicado a este tema en el que sostiene que Lyndon B. Johnson estaba motivado por ambiciones personales. Stone, conocido por su papel como asesor político y por estar vinculado a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, ha abanderado numerosas teorías de la conspiración en los últimos años, entre ellas la del fraude electoral de 2020.

5. La respuesta está en Marte

Las teorías más extravagantes sugieren que JFK fue asesinado porque tenía información secreta sobre alienígenas o tecnología avanzada que planeaba hacer pública.