¿Será Rusia la nueva Francia en el Sahel? Los golpes de Estado apuntan a un cambio de influencias

Los golpes de Estado se han vuelto una constante en el Sahel. Sólo en los últimos tres años se han producido más de diez levantamientos contra el orden establecido. Seis de ellos han tendio éxito. El último ha sido Níger, donde el pasado julio una facción del ejército destituyó al presidente electo, Mohamed Bazoum, y disolvió las instituciones ante la mirada expectante de Occidente y el resto de países africanos.

Tras la insurrección, miles de nigerinos se manifestaron a favor del golpe en todo el país y, curiosamente, en algunas de las protestas se pudo ver la bandera de Rusia. Esta imágen encuentra su antítesis en el rechazo a la relación del país africano con su antigua potencia colonial: Francia. En las concentraciones también se pudieron ver varias banderas tricolor, aunque acabaron ardiendo frente a la Embajada francesa.

Níger no es el primer país en el que ocurre algo así. Problemas como la corrupción, las dificultades económicas o la inseguridad afectan desde hace años a toda la región del Sahel. Y son varios los países que consideran que la influencia que Francia ejerce sobre ellos es la culpable.

Desde hace algunos años, esos vacíos de influencia que ha dejado Francia los ha ido ocupando Rusia. Sobre todo a través de los mercenarios del Grupo Wagner, que actúan en apoyo de los gobiernos surgidos de golpes de Estado con tintes antioccidentales. Los ejemplos más recientes, Malí y Burkina Faso, con golpes de Estado en 2021 y 2022, respectivamente, y ambos con presencia de Wagner en su territorio.

Aún no existe constancia de presencia rusa en Níger, pero, como establece Yago Rodríguez, analista de seguridad y defensa y director de The Political Room, "las probabilidades de que lo haga en un futuro cercano son altas".

Manifestantes a favor del golpe de Estado portan una bandera rusa Reuters

Para empezar, porque lo ocurrido en Níger guarda numerosas similitudes con los golpes de Estado de Malí y Burkina Faso, países que han mostrado su apoyo explícito al nuevo Gobierno nigerino, incluso en caso de que haya que entrar en guerra con el resto de países africanos. Así, este escenario invita a pensar que la historia podría repetirse.

De hecho, el propio presidente depuesto, Mohamed Bazoum, ya alertó tras su detención de las posibilidades de que toda la región cayera bajo influencia rusa. Una advertencia reforzada por la propia junta militar al mando, que llegó a solicitar ayuda a Wagner ante la posibilidad de una intervención militar de la CEDEAO. Además, según Rodríguez, si Níger está dispuesto a llegar a un acuerdo en torno a la extracción de oro, "no sólo entrarían en juego los mercenarios, sino también el Estado ruso".

La forma de actuación del Grupo Wagner en África está orientada a ofrecer servicios de seguridad a cambio de la explotación de determinadas materias primas. "Un modo de subcontratar influencia en materia militar y de seguridad a un coste muy económico", en palabras del director de The Political Room.

A pesar de ello, tal y como explica Ana Camacho, analista internacional especializada en África, "la presencia de mercenarios rusos en África no ha sido eficiente en la lucha contra el terrorismo y la inseguridad, y nada indica que vaya a serlo en Níger". Un análisis que comparte Rodríguez. Prueba de ello son los últimos datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (España), que muestran que, en 2022, el número de víctimas por terrorismo en el Sahel sufrió un aumento del 7% respecto al año anterior, con especial incidencia en Burkina Faso y Malí. Un aumento, sin embargo, que no ha registrado el propio Níger.

Manifestantes nigerinos contra Francia. La pancarta reza: "Macron, dile a tus pequeñas marionetas que dejen nuestras tierras" Reuters

Rusia y su influencia en África

Es cierto que Rusia está aumentando su presencia en África en los últimos años, sobre todo a raíz del rechazo a la influencia francesa en algunas de sus antiguas colonias. Sin embargo, tanto Camacho como Rodríguez rechazan la posibilidad de que el Kremlin consiga ejercer una influencia hegemónica en la región. "Rusia no va a ser capaz de sustituir la influencia de Francia en África porque no tiene capacidad para ello. Van a actuar como muleta de los nuevos regímenes, pero no más", sostiene Yago Rodríguez.

En la misma línea, Ana Camacho entiende que Rusia "es un recurso en el que algunos países africanos se apoyan en sustitución de una Francia con la que no están contentos, pero no van a generar una relación de dependencia".

Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de valorar las posibilidades de que se produzca una presencia rusa en Níger es la reciente muerte del líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.

Yago Rodríguez considera que habrá que esperar para ver de qué forma la Inteligencia rusa o la nueva cúpula de Wagner es capaz de reconstruir los lazos que Prigozhin y su camarilla habían desarrollado en la región. Pero añade que Wagner "debería ser una herramienta interesante para la política exterior rusa en África".

Protestas en Níger celebrando el apoyo ruso y criticando la influencia francesa Reuters

