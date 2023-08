La UE suspende la ayuda presupuestaria a Níger y sancionará a los golpistas de la junta militar

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado este jueves durante la reunión informal celebrada en Toledo suspender toda ayuda presupuestaria a Níger, así como la cooperación en materia de seguridad y defensa, y sancionar a los miembros de la junta militar responsable del golpe de Estado de finales de julio.

Los Veintisiete se han comprometido además a escuchar y considerar seriamente todas las iniciativas que adopte la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) para facilitar un retorno al orden constitucional y democrático en Níger, incluida la posibilidad de una intervención militar.

A la reunión de Toledo han asistido el presidente de la Comisión de la Cedeao, Omar Touray, así como el ministro de Exteriores de Níger, Hassoumi Massadou, que logró escapar del país tras el golpe de Estado. El presidente de Níger, Mohammed Bazoum, sigue retenido por la junta militar en el palacio presidencial.

"Hemos acordado suspender la ayuda presupuestaria y la cooperación en materia de defensa y seguridad, no solamente la UE (100 millones al año) sino todos los Estados miembros, así como la ayuda a la cooperación que no llega directamente a la población. También hemos decidido iniciar un proceso para poner en marcha un marco jurídico de sanciones individuales contra los golpistas", ha explicado el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, al término de la reunión.

"Estamos dispuestos a escuchar otras sugerencias de la Cedeao. (Sus responsables) nos han explicado la situación sobre el terreno y la forma en que la Cedeao está considerando la posibilidad de un despliegue militar sobre el terreno", ha señalado.

"Nosotros defendemos que debe haber soluciones africanas para los problemas africanos. Estamos en modo de escucha y estamos dispuestos a considerar y estudiar cualquier propuesta que venga de la Cedeao. El presidente Bazoum era la única autoridad democráticamente elegida de todo el Sahel", ha destacado Borrell.

"Nuestra disposición a considerar y a estudiar las propuestas que hagan es plena: en el terreno de sanciones, en el terreno de presión diplomática, en señalar claramente su voluntad de no dejar que los golpistas se instalen en Níger. Pero claro, tengo que saber qué es lo que quieren hacer. En función de eso decidiremos", ha insistido.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante la reunión de este jueves en Toledo UE

La UE aplicará una "exención humanitaria" para evitar que las medidas restrictivas afecten a la población civil de Níger. "No queremos que las sanciones se conviertan en un castigo adicional para el segundo país más pobre del mundo", señala el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común.

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España apoya plenamente las decisiones adoptadas hasta el momento por la Cedeao para restaurar el orden democrático en Níger: el diálogo político y las sanciones económicas.

Los ministros de Exteriores han abordado también el golpe de Estado ocurrido esta semana en Gabón, aunque Borrell ha destacado que la situación es "radicalmente distinta" a la de Níger. "Naturalmente, los golpes de Estado militares, pues no son la solución, pero no hay que olvidar que en Gabón antes había habido unas elecciones llenas de irregularidades", ha apuntado.

"Hay golpes de Estado militares y hay golpes de Estado institucionales, que no hace falta usar las armas, pero si yo truco unas elecciones para conquistar el poder, pues también eso es una manera irregular de llegar a ejercer el poder", sostiene el jefe de la diplomacia de la UE.

En todo caso, Borrell reclama "revisar a fondo" la política de la UE hacia el Sahel tras la proliferación de golpes militares y el auge del grupo Wagner. "Está claro que las cosas no han ido bien. Está claro que no se puede decir que se haya sido un éxito porque vemos la proliferación de golpes militares y la presencia de Wagner en República Centroafricana, Malí, Burkina Faso. No es una situación ciertamente exitosa. Vamos a tener que revisar a fondo nuestra política", ha dicho.

