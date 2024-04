Francia y Marruecos inician su acercamiento a pasos agigantados tras la crisis por el caso Pegasus

Francia y Marruecos han terminado con sus desavenencias esta semana con la firma de varios contratos bilaterales económicos en Rabat. Ambos países arrastraban una crisis desde que se destapó el espionaje en el móvil del presidente Emmanuel Macron con el sistema malicioso israelí Pegasus en 2021. Entonces, el mandatario galo señaló a Marruecos como el presunto responsable de las escuchas a varios políticos y periodistas, lo que desencadenó una serie de desencuentros y que Rabat mirase más a España como socio estratégico.

Las tensiones se reavivaron tras el terremoto de Al Haouz en septiembre de 2023, cuando Rabat no aceptó la ayuda ofrecida por París, lo que provocó una "polémica innecesaria" en Francia, según Emmanuel Macron. También influyó el acercamiento del presidente galo a Argelia, que rompió relaciones diplomáticas con Marruecos en 2021 por "actos hostiles".

No obstante, para París es importante tener ojos en el Sahel. Y con la expulsión de sus misiones en el África subsahariana, le resulta necesario estar presente en Marruecos. De ahí el acercamiento de nuevo a Rabat, que puede restar contratos a Madrid.

A descongelar la tirantez han contribuido en gran media las relaciones en París de la periodista francomarroquí Samira Sitail (60 años), que Mohamed VI designó como su embajadora en octubre de 2023.

La enviada del palacio real ha utilizado sus contactos en la capital francesa para suavizar las relaciones entre París y Rabat. De hecho, como asesora de comunicación y periodista, desfiló por los medios franceses para defender la postura del rey marroquí durante el terremoto o para presumir de ser el primer país en llevar camiones de ayuda humanitaria por tierra a Gaza.

El pasado 16 de abril pronunció una conferencia en la universidad de Ciencias Políticas de París, centrándose en las prioridades nacionales de Marruecos, en particular la 'marroquinidad' de su Sáhara y su estrategia de influencia a escala africana e internacional. Varios medios marroquíes y de otros países utilizaron como titular: "Reconocer la soberanía de Marruecos sobre su Sáhara es un signo de justicia".

Igualmente, defendió en los medios que la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel no cuestiona "el derecho inalienable del pueblo palestino a beneficiarse de un Estado independiente", ya que el país es "una fuerza conciliadora" que trabaja por la paz sobre la base de la solución de los dos Estados.

De hecho, su misión cuando se instaló en París era captar periodistas franceses para restaurar la imagen del rey marroquí, deteriorada en el ámbito internacional, y contribuir a revitalizar la cooperación francomarroquí. El sitio Africa Intelligence, especializado en el desarrollo político y económico del continente, señala que "aprovechó su nutrida agenda en la capital francesa para agilizar una relación hasta hace poco muy tensa entre París y Rabat".

Conoce los medios de comunicación, sabe relacionarse con ellos y dispone de una red en la prensa y la cultura que va más allá de la esfera política. Anteriormente, no había ocupado un cargo diplomático o político, pero conoce bien la política marroquí y las cuestiones económicas y sociales, además del panorama político francés. En todo caso, su marido, Samir Addahre, es el ex cónsul general en Burdeos, ex embajador en Bruselas y en Atenas, y actualmente el representante de Marruecos ante la UNESCO en París.

Su contacto con el palacio real se hizo evidente en 2014, cuando el hacker Chris Coleman, conocido como el ‘Snowden marroquí’, publicó correspondencia de Sitail y Mourad El Ghroul, jefe de gabinete de Yassine Mansouri, amigo de la infancia del rey Mohamed VI y director de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí.

Entre las aportaciones de Sitail, se encuentran más de 70 correos electrónicos enviados por activistas del movimiento '29 de Febrero' denunciando su flagrante "parcialidad" del canal 2M en la cobertura de los acontecimientos de la primavera árabe al abordar los acontecimientos perpetrados durante la primavera árabe. También participó activamente en una campaña de comunicación a favor del "sí" a la reforma constitucional plantea por Mohamed VI como solución a las protestas.

Samira Sitail y su marido, Samir Addahre, que es ex cónsul general y exembajador de Marruecos.

Defensora del régimen marroquí

Samira Sitail nació en Francia, a donde llegaron sus padres en los años 50, estudió en París y desarrolló la mayor parte de su carrera en la segunda cadena de la televisión pública marroquí, donde fue jefa de informativos durante más de 15 años.

Es especialista en comunicación audiovisual, fue reportera, directora de noticias y luego presentadora estrella del segundo canal de la televisión nacional marroquí. Desde esta plataforma se convirtió en una defensora ferviente del régimen marroquí.

Igualmente, fue jefa de comunicación y prensa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 (COP22). Además, en junio de 2023 fundó el gabinete de comunicación SaCom Conseil, una entidad especializada en estrategias de influencia y relaciones públicas.

Precisamente porque su perfil no es diplomático ni político, su nombramiento causó sorpresa. En todo caso, es la primera mujer que se hace cargo de la embajada marroquí en París, considerada una de las más importantes de su red diplomática, y su nombramiento puso fin a una larguísima vacante porque Marruecos no tenía embajador en París desde enero de 2023.

Colaboración e inversiones

Gracias a esta labor, el primer cuatrimestre de 2024, hemos visto desfilar por Rabat a varios ministros franceses, que se han reunido con sus homólogos y con el primer ministro, Aziz Akhannouch.

Los ámbitos de esta nueva colaboración los expuso el ministro de Economía, Bruno Le Maire, en el foro económico Marruecos-Francia Juntos hacia nuevas oportunidades, para un nuevo impulso económico y social, celebrado el 26 de abril en Rabat: los sectores energético y agroalimentario, así como la cuestión de la cubicación y la reconfiguración de las cadenas de valor, la agricultura y la agroindustria. Asimismo, el megaproyecto del gasoducto Nigeria-Marruecos también estuvo presente en las discusiones, como posible nuevo corredor de suministro de gas para la Unión Europea.

El ministro de Economía, Bruno Le Maire, en el foro económico entre Marruecos-Francia 'Juntos hacia nuevas oportunidades, para un nuevo impulso económico y social'.

Incluso, Le Maire anunció que Francia está dispuesta a invertir en un megaproyecto marroquí de enlace eléctrico de alta tensión que transportará electricidad de Dajla, en el Sáhara Occidental, a Casablanca.

Este evento centrado en fortalecer la colaboración económica entre ambos países se produce en el contexto de la licitación internacional publicada por Marruecos para la construcción de 168 trenes, 18 de ellos de alta velocidad, con un coste total de 1.470 millones de euros, a la que optan las empresas Alston, francesa, y la española Talgo, entre otras.

Esta misma semana, el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, visitó Marruecos dentro del marco del Salón Internacional de la Agricultura (SIAM) en Mequínez; y el ministro de Interior, Gérald Darmanin, se reunió en Rabat con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, para reforzar la cooperación antiterrorista.