Francia deniega el asilo a los youtubers perseguidos por Marruecos, que inician una huelga de hambre

Francia ha denegado el asilo a Dounia y Adnane Filali, la pareja de youtubers marroquíes que denuncia persecución y difamación por sus videos críticos con el Majzén (oligarquía marroquí) y la casa real alauita.

La negativa la han recibido a pesar de que "tienen pasaporte de refugiados de la ONU y hace tiempo que han sido reconocidos como perseguidos políticos", precisó su abogada, Olfa Ouled, en una rueda de prensa el 29 de mayo en París.

En 2021, la pareja obtuvo el reconocimiento de refugiados políticos del Alto Comisionado de la ONU en China. Sin embargo, en Francia, a donde huyeron "tras un ataque de un agente marroquí" en su domicilio, les rehúsan el asilo.

Durante cuatro horas de entrevista para decidir otorgarles o denegarles el asilo, "me preguntaron sobre Israel, todo sobre la acusación de antisemitas que vertió Marruecos contra nosotros, y que reprodujo la prensa marroquí, francesa e israelí. Las acusaciones partieron de Marruecos después de un reportaje crítico publicado en el diario Liberation", detalló Dounia durante la rueda de prensa.

Sin embargo, atendiendo a las fechas de los documentos y los correos electrónicos del Ministerio del Interior francés a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la decisión de denegar el asilo por parte de Francia, especificando el artículo de la ley a tener en cuenta, estaba tomada al menos el 4 de noviembre de 2021, unas semanas antes de las entrevistas a los Filali.

En huelga de hambre

Incluso, se conoció la decisión final en los medios marroquíes antes de que se le comunicase a los propios afectados. También se desprende de otro correo electrónico que París recibió un informe desde la Dirección General de Seguridad de los Sistemas de Información (DGSSI), adscrita a la administración de Defensa Nacional del Reino de Marruecos, sobre la demanda de asilo de los Filali, que se difundió a las comisarías francesas.

Después de dos años en Europa sin conseguir regularizar su situación y por miedo a lo que pueda hacerles Marruecos tras las informaciones difundidas, han emprendido una huelga de hambre este viernes. "No pararemos hasta el momento que estemos seguros y nuestros derechos de refugiados sean respetados", anunciaron en un comunicado.

Realizan la huelga de hambre en privado porque "en un lugar público, estaríamos expuestos a las peores exacciones de Marruecos y de sus aliados", explican en el documento.

"Esta es la última alternativa que nos queda para luchar contra la insoportable opresión que estamos sufriendo por parte de las autoridades francesas para satisfacer al régimen marroquí", posteó Dounia Filali en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, solicitan en el comunicado "ayuda para reinstalarse en un país seguro, que respete nuestros derechos de refugiados políticos, nuestra dignidad como personas y nuestra libertad de expresión". En su petición se dirigen "a los organismos concernientes, así como a los Estados democráticos".

De momento, cuentan con el apoyo de la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos en Marruecos (ASDHOM) basada en París, que considera que "las instituciones francesas se han reservado un trato discriminatorio en violación del artículo R-531-7 que regula el derecho de asilo. Se les ha negado toda la asistencia legal: vivienda, ADA, tener un abogado de oficio, acceso a atención y ayuda médica", según un comunicado del 18 de abril.

Dounia y Adnane Filali, en una imagen de su canal.

Su presidente, Said Soughty, que acompañó a la pareja y a su abogada en la rueda de prensa en la capital francesa el viernes, ruega a las instituciones francesas que actúen de "forma independiente" con respecto a los Filali. Además, solicita "la protección de su integridad física y moral en pleno respeto de los convenios internacionales que protegen el derecho a la vida y el derecho de asilo".

Esta organización denuncia "todas las acciones, amenazas y todo tipo de calumnias que exponen al matrimonio Filali al peligro", responsabiliza al Estado francés "de su protección”, y estima que "debe reconfortarlos en todos sus derechos como exiliados políticos".

Relaciones francomarroquíes

Adnane incidió en la rueda de prensa que sufren "la misma persecución de Francia que de Marruecos en beneficio de las relaciones bilaterales". En todo momento, señalan a las autoridades francesas como "cómplices" del régimen marroquí, "porque en lugar de aplicar la ley y el derecho internacional, prefiere preservar su relación bilateral con Marruecos de la manera más indigna, que sabe, eliminando todos nuestros derechos de refugiados políticos y de simples seres humanos", mantienen en el escrito.

En uno de los correos de la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y los Apátridas (OFPRA), a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se alude a "la sensibilidad de trato de estos dosieres sobre las relaciones bilaterales francomarroquíes debido a las opiniones muy críticas que habrían emitido sobre el régimen marroquí".

"No quieren dejarnos ir, solo quieren mantenernos en territorio francés sin derechos, sin justicia, sin protección y torturarnos con eso. Sin respuesta, sin apelación a la corte, sin justicia, sin derechos (con muchas amenazas y torturas), este es su plan con el Majzén", sostuvo Dounia Filali a EL ESPAÑOL desde París.

La abogada francesa Olfa Ouled se quedó "conmocionada" al recibir la cancelación e inadmisibilidad del recurso. Esta joven letrada comprometida con los derechos humanos representó a los presos saharauis del grupo Gdeim Izik con condenas severas en Marruecos.

"La investigación de la policía (francesa e internacional) asegura que no hay nada susceptible de ser digno de protección y que el historial criminal de Dounia está limpio en Marruecos, Hong Kong, China y Francia", explica la letrada.

Sin embargo, se contradice con las acusaciones previas a la petición de asilo, cuando la organización francesa BVNCA, que lucha contra el antisemitismo, publicó un comunicado anunciando que había "decidió ponerse en contacto con la OFPRA por carta certificada para pedirle que se negara a conceder cualquier asilo en Francia o cualquier protección", teniendo en cuenta "que sería inconcebible e incoherente que estas personas que insultaron a Francia sean protegidos y bienvenidos allí". La BNVCA también presentó una denuncia contra la pareja por "incitación al odio" y "peligro para el orden público". En ese momento, periódicos marroquíes, franceses e israelíes publicaron acusaciones similares.

Sin seguridad en Francia

Para la pareja de youtubers, Francia canceló el recurso a la denegación de asilo a causa de la investigación que sacaron a la luz recientemente sobre 'Team Jorge' en Marruecos, que publicó este medio.

Después de la difusión del artículo, su abogado recibió un documento que decía: no hay apelación ante el tribunal; a pesar de que ya les habían asignado una fecha. "Esto deja en evidencia a los corruptos con el régimen marroquí, que no quieren tomar una decisión, no lo hacen", mantiene Dounia.

Adnane Filali, en una imagen propia.

Actualmente, no se sienten seguros en Francia. "No tenemos derecho a tener un abogado, denuncias rechazadas después de 24 horas, no tenemos las condiciones materiales para la acogida (como locales y ayudas estatales), nos las han cortado todas; y sin derecho a trabajar", Dounia enumera una lista de dificultades a EL ESPAÑOL.

En todo caso, asegura: "Estamos aquí hasta el final en homenaje a todos los presos políticos y periodistas marroquíes encarcelados". Precisamente, Dounia Filali entrevistó en su canal de YouTube al abogado y ex ministro de Derechos Humanos, Mohamed Ziane, que defendió a los rifeños detenidos por las protestas del movimiento Hirak. Con una condena de tres años de prisión, se ha convertido en el preso de más edad del mundo.

No parece que la voz de los Filali se vaya a enmudecer. El día previo a comenzar la huelga de hambre posteó en su cuenta de Twitter sobre la deuda de Marruecos y las transacciones financieras reales acompañado de una foto de Mohamed VI. Pasadas doce horas, habían visto la publicación más de 12.000 seguidores.

