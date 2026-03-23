Guerra de Irán, ataques de EEUU e Israel y última hora del cierre del estrecho de Ormuz, hoy en directo
Siga el último minuto de la situación en Oriente Medio, después de que Trump amenazase con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estratégico estrecho de Ormuz.
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Oriente Próximo se acerca a su cuarta semana de conflicto con nuevos ataques y sin señales de tregua. Esta noche concluye el ultimátum de Trump contra Irán en el que amenazaba al régimen de Teherán con un bombardeo sin precedentes si los ayatolás no reabren el estrecho de Ormuz. En cambio, la República Islámica responde con que, si EEUU bombardea su territorio, volverán a atacar objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico.
En paralelo, Israel continúa su ofensiva contra Líbano e Irán, mientras que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha instado a los países aliados a "sumarse a la ofensiva".
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Las Fuerzas de Defensa de Israel reconocen haber matado a un ciudadano israelí en un ataque tras culpar a Hezbolá
El Ejército israelí ha reconocido que fueron sus fuerzas de artillería las que mataron desde el Líbano, y debido a "fallos graves", a un ciudadano israelí en el norte del país, descartando un ataque del grupo chií Hezbolá.
En un comunicado se recoge que las conclusiones preliminares de una investigación castrense interna iniciada ayer, Ofer Poshko Moskovitz falleció por proyectiles disparados para apoyar a tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano. Al principio se había vinculado su muerte a un ataque de Hezbolá.
El Ejército ha señalado que se produjeron "fallos graves" tanto en la planificación como en la ejecución del fuego de artillería, que se realizó "con un ángulo incorrecto" y sin seguir los protocolos, lo que provocó que cinco proyectiles impactaran en el kibutz de Misgav Am, en el norte de Israel.
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El Consejo de Defensa de Irán amenaza con minar las vías de acceso al Golfo Pérsico si EEUU ataca sus islas
Irán ha amenazado con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del Golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos. "Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el Golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa", ha advertido el Consejo de Defensa iraní.
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El Mosad garantizó a Netanyahu que el ataque a Irán provocaría una rebelión interna contra el régimen teocrático
El Mosad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, garantizó al primer ministro Benjamin Netanyahu que se podría aprovechar el ataque a Irán para fomentar protestas y otros actos de rebelión interna que conduciría a la caída del Gobierno teocrático de Teherán y a un cambio de régimen. Según The New York Times, el plan también fue presentado a Donald Trump.
A pesar de las dudas manifestadas por la rama de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel y agencias de Estados Unidos, Netanyahu dio luz verde al plan y Trump se mostró optimista sobre su desarrollo. Sin embargo, tres semanas después de los bombardeos iniciales que mataron a la cúpula de la República Islámica, el diagnóstico de la inteligencia aliada es que el régimen de los ayatolás se ha debilitado pero sigue intacto.
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Apagones en varias zonas de Teherán tras los últimos bombardeos de la aviación militar israelí
Varias zonas de Teherán han registrado apagones este lunes después de un nuevo bombardeo masivo lanzado por la Fuerza Aérea israelí, que había adelantado ataques contra la infraestructura del régimen sin ofrecer más detalles. La prensa local ha informado de explosiones en toda la capital iraní.
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El Ejército estadounidense destruye una planta iraní de producción de motores para drones de ataque
El Comando Central del Ejército estadounidense ha informado de un ataque contra una planta iraní de producción de motores utilizados en drones de ataque y aeronaves de la Guardia Revolucionaria islámica.
La planta, situada en la provincia de Qom (centro-norte de Irán), "fabricaba motores de turbina de gas para drones de ataque y componentes de aeronaves utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", ha señalado el CENTCOM en una publicación en X, compartiendo imágenes del antes y el después de las instalaciones.
The Qom Turbine Engine Production Plant produced gas turbine engines for attack drones and aircraft components used by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. The photo dated on March 6, 2026 shows the plant before U.S. airstrikes and the second photo shows the plant three days… pic.twitter.com/wCxiE7Qnka— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 23, 2026
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Irán dice que "responderá de la misma manera" si EEUU ataca sus centrales eléctricas
La Guardia Revolucionaria iraní negó este lunes que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región pero alertó de que si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera".
"Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Tasnim.