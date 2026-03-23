Guerra de Irán, ataques de EEUU e Israel y última hora del cierre del estrecho de Ormuz, hoy en directo

El Ejército israelí ha reconocido que fueron sus fuerzas de artillería las que mataron desde el Líbano, y debido a "fallos graves", a un ciudadano israelí en el norte del país, descartando un ataque del grupo chií Hezbolá.

En un comunicado se recoge que las conclusiones preliminares de una investigación castrense interna iniciada ayer, Ofer Poshko Moskovitz falleció por proyectiles disparados para apoyar a tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano. Al principio se había vinculado su muerte a un ataque de Hezbolá.

Soldados israelíes en una base cercana al Líbano. Tyrone Siu Reuters

El Ejército ha señalado que se produjeron "fallos graves" tanto en la planificación como en la ejecución del fuego de artillería, que se realizó "con un ángulo incorrecto" y sin seguir los protocolos, lo que provocó que cinco proyectiles impactaran en el kibutz de Misgav Am, en el norte de Israel.