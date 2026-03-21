Guerra en Irán y última hora de los ataques de EEUU e Israel hoy, en directo | Llegan a la Base Aérea de Torrejón un grupo de 200 militares españoles desplegados en Irak
El barril de Brent ha superado los 119 dólares, alcanzando así su nivel más alto.
Irán permitirá el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz.
Aterriza en la base aérea de Torrejón un grupo de 200 militares españoles evacuados de Irak.
Oriente Medio entra en su tercera semana de conflicto con nuevos ataques y sin señales de tregua. Israel bombardeó posiciones de Hezbolá en Beirut y objetivos iraníes en Teherán e Isfahán, con más de 1.000 muertos en territorio iraní. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Arabia Saudí, Baréin, Emiratos, Kuwait y el Kurdistán iraquí, además de lanzar misiles sobre Tel Aviv y Haifa. Las autoridades iraníes advirtieron que funcionarios israelíes y de EE. UU. podrían ser blanco de futuros ataques en cualquier lugar del mundo.
En medio de la escalada, Washington autorizó temporalmente la compra y venta de petróleo iraní retenido en el mar para contener los precios del combustible, aunque Teherán negó tener excedentes disponibles. El presidente Donald Trump afirmó que solo intervendría en el estrecho de Ormuz si sus aliados lo solicitan y aseguró que EE. UU. está cerca de lograr sus objetivos militares frente a Irán. Por su parte, el ministro iraní de Exteriores señaló que Teherán permitirá el paso seguro de buques japoneses por Ormuz, negando haber cerrado esa ruta.
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Ya está en la Base Aérea de Torrejón un grupo de 200 militares españoles desplegados en Irak
Unos minutos antes de las 8:00 de la mañana, el Ministerio de Defensa publicaba en X que "Ya está en la Base Aérea de Torrejón, un grupo de 200 militares españoles desplegados en Irak, que despegaban la pasada noche desde Turquía".
🇪🇸Ya está en la Base Aérea de Torrejón, un grupo de 200 militares españoles desplegados en Irak, que despegaban la pasada noche desde Turquía.— Ministerio Defensa (@Defensagob) March 21, 2026
Gracias por vuestra defensa de la paz y la seguridad y gracias, también, a la tripulación del @EjercitoAire por hacer posible el vuelo. pic.twitter.com/p067lj5YOa
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Irán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por Ormuz
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, ha afirmado que Teherán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global y que el país persa obstruye en el contexto de la guerra, según recoge este sábado la agencia de noticias Kyodo.
Aragchi dijo el viernes en una entrevista telefónica con la agencia nipona que Irán no ha cerrado esta estratégica vía, pero que ha impuesto restricciones a los buques de países implicados en los ataques contra la república islámica y que el país persa está preparado para garantizar un paso seguro a naciones como Japón –que depende en un 90 % del petróleo procedente de Oriente Medio– si se coordinan con Teherán.
La entrevista fue posteriormente compartida por Araqchi en su canal oficial de Telegram.
La cuestión de la navegación de buques japoneses por el estrecho de Ormuz fue abordada en recientes conversaciones de Aragchi con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo a Kyodo el canciller iraní, que señaló que las discusiones continúan pero que no pueden revelarse los detalles.
La entrevista a Aragchi tuvo lugar en paralelo al último día de visita a EE. UU. de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien el jueves se reunió con el presidente de EE. UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, en un encuentro muy marcado por el bloqueo de Ormuz en el marco de la guerra de Washington y Tel Aviv contra Teherán.
Trump ha pedido sin éxito a socios de la OTAN y a países asiáticos como Japón, Corea del Sur o China que envíen buques militares para garantizar el flujo en el estrecho de Ormuz, cuya ribera norte está controlada por Irán.
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Las fuerzas israelíes vuelven a atacar objetivos del régimen iraní en Teherán
Las fuerzas israelíes atacaron "objetivos del régimen iraní" en Teherán durante la madrugada del sábado, informaron fuentes castrenses, justo cuando se cumplen tres semanas del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", señaló el organismo en un comunicado publicado a las 04:06 hora local de Tel Aviv (02:06 GMT), apenas dos horas después de anunciar bombardeos contra posiciones del grupo chií libanés Hizbulá en los suburbios del sur de Beirut.
Previamente, varias agencias iraníes, como Nour y Fars, informaron de que se habían producido explosiones en el sur y el oeste de Teherán, así como un ataque aéreo en Isfahán, en el centro del país.
Hasta el momento, no ha trascendido el alcance del impacto de los bombardeos.
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Vuela hacia España el avión de Defensa con 205 militares españoles evacuados desde Irak
El avión militar que traslada a España a 205 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Irán ha despegado minutos antes de las 2 de la madrugada desde la base aérea turca de Incilik, según ha comprobado EFE en el portal FlightRadar, que registra los vuelos en todo el mundo.
Se trata del grueso del contingente de 300 efectivos que fue evacuado desde Irak debido a la guerra de Irán, quienes aterrizarán sobre las seis y media de esta madrugada en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión procedente de Turquía.
Los efectivos llegarán a bordo de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio tras una "complicada" operación puesta en marcha después del estallido del conflicto en Oriente Medio, ha informado previamente el Ministerio de Defensa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro López Calderón, tenían previsto recibir a los militares españoles a pie de pista a las dos de la madrugada, aunque finalmente el vuelo ha salido con varias horas de retraso.
La gran mayoría de los militares evacuados forman parte del Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión, localizado en Melilla, y el resto procede de otras unidades del Ejército de Tierra, también ubicadas en esta localidad, donde está previsto que mañana lleguen, además, otros 21 integrantes del contingente desde Alemania.
La retirada de los militares de Irak se ha llevado a cabo "plenamente" de acuerdo con los aliados participantes en las dos misiones internacionales en ese país y, de hecho, alguna de las evacuaciones se han realizado en vuelos de otros países, aunque España también ha aportado aviones.
Los militares evacuados formaban parte de la coalición internacional contra el yihadismo ‘Inherent Resolve’, liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), que tiene por objeto ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes.
Evacuados con éxito los 200 militares españoles que permanecían en Irak.— Ministerio Defensa (@Defensagob) March 20, 2026
Tras una operación puesta en marcha después del estallido del conflicto en Oriente Próximo, han sido trasladados a Turquía y otros países. pic.twitter.com/KyCiRg3DoF
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Israel anuncia una nueva ola de ataques contra objetivos de Hizbulá en el sur de Beirut
Israel anunció este sábado una nueva ola de ataques contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá en Beirut, horas después de que las fuerzas israelíes instaran a evacuar varios barrios de los suburbios del sur de la capital.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista de Hizbulá en Beirut", anunció el cuerpo castrense a las 02:20 hora local (00:20 GMT) del sábado.
Unas horas antes, en un mensaje publicado a través de X, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, afirmó que el país hebreo continuaba atacando infraestructura militar perteneciente a Hizbulá en distintas áreas del sur de Beirut, y advirtió a los residentes de siete barrios de que debían "evacuar inmediatamente".
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Irán advierte de que podría lanzar ataques contra "lugares recreativos y turísticos"
Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este viernes de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.
"A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes", afirmó el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas.
Estas declaraciones se producen el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.
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Estados Unidos autoriza temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este viernes temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar, como una nueva medida de la Administración del presidente, Donald Trump, para intentar frenar el alza del precio de la gasolina en medio de la guerra con Irán y el persistente cierre del Estrecho de Ormuz.
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Trump ve bien que EEUU se retire de las bases militares de Rota y Morón
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado que el ejército norteamericano abandone las bases militares de Rota y Morón, y del resto de países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz, como propuso el senador republicano Lindsey Graham el pasado 10 de marzo.
"Tiene razón", ha afirmado el mandatario norteamericano en declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, y ha afirmado que Graham "hace bien" en reconsiderar la permanencia del ejército estadounidense en las bases ubicadas en España después de que el Gobierno de Pedro Sánchez vetara su uso para atacar Irán.
Trump ha insistido en que los países de la OTAN deberían "ayudar" en la protección de Ormuz porque "gran parte" del petróleo que consume Europa "pasa por el estrecho".
También ha arremetido contra la OTAN porque "no hace nada", alegando que este es el motivo por el que hay "muchos senadores" que ya no apoyan la Alianza Atlántica. "El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es", ha aseverado.