Trump amenaza con la "destrucción total", mientras la línea dura se impone en el régimen iraní

Un informe de inteligencia concluye que un cambio de régimen en Irán es altamente improbable, incluso con intervención militar extranjera.

El régimen iraní, liderado por la línea dura de la Guardia Revolucionaria, ha respondido mostrando unidad y resistencia ante la presión externa.

El Pentágono ya ha ejecutado ataques significativos, destruyendo parte de la marina iraní y sus infraestructuras estratégicas.

Donald Trump ha amenazado con la "destrucción total" de Irán, intensificando la retórica y las operaciones militares estadounidenses.

Los cielos de Irán están vacíos, pero no están deshabitados. En las pantallas de los radares de la Fuerza Aérea de Israel (IAF) y el Pentágono, el espacio aéreo persa se ha convertido en un tablero de propiedad privada.

Tras el inicio de la operación "Epic Fury", las estelas de los vuelos comerciales han sido sustituidas por el zumbido invisible de los F-35 y drones de reconocimiento.

Lo que antes era territorio soberano se ha convertido, en las pantallas de radar de Tel Aviv y el Pentágono, en un tablero de propiedad privada.

Sobre este escenario de vulnerabilidad, el presidente Donald Trump, lanzó duras amenazas contra el régimen iraní y advirtió de que está considerando una "destrucción total".

La amenaza de "barrer con todo" se traduce en planes operativos que el Pentágono ya ejecuta: la destrucción de la marina iraní, con 42 naves hundidas en tres días, la aniquilación de sus sistemas de comunicación y ataques a plantas de desalinización y energía.

Las amenazas de Trump

Las amenazas de Donald Trump no llegan esta vez envueltas en la ambigüedad diplomática de sus predecesores, sino con la contundencia de un mazo de demolición.

Desde sus redes sociales y los podios de sus mítines, el presidente ha abandonado cualquier pretensión de "cambio de comportamiento" del régimen para abrazar la retórica de la "aniquilación quirúrgica".

Para Trump, Irán ya no es un problema que deba gestionarse, sino un nudo gordiano que se debe cortar de un solo golpe.

"Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos", advirtió en su red social.

Publicación de Trump en Truth Social.

Lo que hace que esta amenaza sea cualitativamente distinta es la sensación de inevitabilidad que proyecta.

"No estamos buscando una mesa de negociación en Ginebra, estamos buscando que el humo se disipe y no quede nada que nos pueda amenazar", afirmó recientemente ante un grupo de altos mandos militares.

Para el presidente, la destrucción total no es el último recurso, sino la herramienta principal para forzar una rendición que, según sus cálculos, evitaría una ocupación terrestre pero dejaría a la teocracia iraní como un cascarón vacío.

El muro de la línea dura

Cualquiera esperaría que, ante tal asedio, el régimen mostrara signos de desmoronamiento. Sin embargo, la realidad intramuros es distinta.

La línea dura del régimen iraní, liderada por los comandantes de la Guardia Revolucionaria, ha aprovechado el ataque exterior para cerrar filas.

El régimen ha mostrado una fachada de unidad y determinación, al menos en la superficie. Los líderes clericales y militares han reiterado su intención de no ceder ante la intimidación.

Para los halcones iraníes, la supervivencia es sinónimo de victoria, y la agresión externa ha servido para cementar una unidad de búnker donde la rendición no es una opción que se discuta en público.

La resiliencia del régimen, forjada a través de décadas de aislamiento y sanciones, es un factor clave en la ecuación geopolítica actual.

La narrativa oficial de los medios estatales como IRNA es de resistencia épica.

"El enemigo cree que bombardea infraestructuras, pero solo está cementando nuestra determinación", afirman los editoriales alineados con el sector más conservador.

El dilema de Pezeshkian

El mandatario, que llegó al poder con una promesa de diálogo y pragmatismo, parece ahora una figura trágica y titubeante.

En sus recientes declaraciones, Pezeshkian ha intentado un equilibrio imposible: pedir el fin de las hostilidades a la comunidad internacional mientras asegura que Irán "no se arrodillará".

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el 47º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán Reuters

Mientras él ofrece una "suspensión de ataques a vecinos" si se detiene la agresión, la Guardia Revolucionaria lanza misiles contra bases estadounidenses en la región.

Esta vacilación ha dejado al mandatario en una 'tierra de nadie' desautorizado por sus militares, que siguen disparando, y tildado de 'tibio' por los radicales.

Mientras tanto el mandatario estadounidense, Donald Trump, interpreta sus disculpas como una señal de derrota inminente.

Imposible un cambio de régimen

Un informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia, concluyó que un cambio de régimen en Irán es "altamente improbable" en el corto y mediano plazo.

Este cambio no sería posible siquiera produciéndose una intervención militar externa.

El informe, que contradice directamente las aspiraciones de algunos sectores en Estados Unidos, argumenta que la cohesión interna del régimen, hacen que cualquier intento de derrocamiento desde el exterior sea extremadamente difícil.

Esta evaluación subraya la complejidad del desafío iraní y la necesidad de una estrategia que vaya más allá de las amenazas militares para abordar las preocupaciones de seguridad en la región.

El sistema de la República Islámica fue diseñado meticulosamente tras la revolución de 1979 para sobrevivir a la "decapitación" de sus líderes.

Por cada general o clérigo que cae, hay una línea de sucesión doctrinaria y militar lista para ocupar el vacío.

El conflicto cierra la semana con un Irán militarmente mermado pero políticamente inamovible.

El control absoluto que Israel y Estados Unidos ejercen sobre los cielos vacíos de la República Islámica garantiza la destrucción de objetivos, pero no resuelve el vacío de poder que dejaría una caída del régimen.

Sin una alternativa política viable en el horizonte, la estrategia de "barrer con todo" de Washington se enfrenta a la realidad de una estructura diseñada para sobrevivir entre los escombros de su propia soberanía aérea.