Putin eleva la presión en Ucrania y la UE alerta de que es "el momento más peligroso" de la guerra

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, asegura que tras siete meses de guerra en Ucrania "estamos viviendo el momento más peligroso".

En opinión de Borrell, la UE debe tomarse en serio las amenazas de Vladimir Putin sobre el uso de armas nucleares. "Este es un momento peligroso porque el Ejército ruso ha sido arrinconado y la reacción de Putin amenazando con usar armas nucleares es muy mala", ha asegurado el jefe de la diplomacia europea a la periodista Lyse Doucet en una entrevista en la BBC.

Estas declaraciones de Borrell llegan días después que Putin haya ordenado la movilización parcial de 300.000 reservistas y de sus maniobras para intentar anexionarse cuatro regiones de Ucrania por medio de referendos urgentes que no tienen amparo legal alguno ni reconocimiento internacional.

Las consultas, que comenzaron el viernes, se están realizando en Donetsk, Lugansk, la región de Jersón y los territorios prorrusos de Zaporiyia. Y se extenderán hasta el martes de la semana que viene.

Mientras tanto, la Casa Blanca ha revelado este sábado que tiene pruebas que demuestran que Rusia ha manipulado los referendos y que ya ha decidido los resultados de las votaciones.

Así lo ha detallado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien ha asegurado que EEUU tiene conocimiento de que los funcionarios rusos han establecido que los plebiscitos obtengan una aprobación superior al 75%.

"Sabemos que estos referendos serán manipulados. Tenemos información que muestra a los funcionarios rusos estableciendo objetivos de participación de los votantes y tasas de aprobación para las consultas", ha señalado Jean-Pierre durante una rueda de prensa.

"(Rusia) Ya ha fijado las cifras requeridas para la participación de los votantes y el apoyo a la anexión a Rusia será de más del 75%", ha añadido.

La portavoz ha reiterado que EEUU "nunca" reconocerá los resultados de los "falsos referendos", y ha insistido en que "no son fiables".

Preguntada sobre la posibilidad de que Washington se viera envuelto en una situación peligrosa si Ucrania utiliza armamento estadounidense en los territorios que se anexione Rusia tras las consultas, Jean-Pierre ha defendido que la culpa de la guerra es exclusivamente de Rusia.

Solución negociada

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad defiende en cambio la necesidad de buscar una "solución diplomática" a la guerra en Ucrania que mantenga la "soberanía e integridad territorial" del país.

Borrell recalcó en su entrevista en la BBC que la salida al conflicto debe pasar por la mesa de negociaciones: "De otra forma, podemos terminar la guerra, pero no lograremos paz, porque tendremos otra guerra", sostuvo.

El diplomático agregó que la UE debe continuar respaldando al Ejército ucraniano y aplicando sanciones contra Rusia, al tiempo que subrayó su preocupación por el incremento del coste de la energía derivado de la guerra. "La gente en mi país me dice que el precio del gas significa que no pueden continuar trabajando, no pueden continuar haciendo funcionar sus negocios", expresó el político español.

Y continuó abogando por llamar a Putin a jugar un papel para acercarse hacia una solución negociada: "Para bailar el tango, necesitas dos", asegura.

