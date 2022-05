Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 72, 22.00 horas

La ONU, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), está llevando a cabo una nueva operación para evacuar civiles de la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol, la tercera que se organiza esta semana. Desde que se acordaron los corredores humanitarios con Rusia ya se han podido rescatar a casi 500 personas de Mariúpol, la planta de Aozvstal y los alrededores en dos operaciones. El martes la ONU y el CICR sacaron a 160 civiles del área de Mariúpol , 101 de ellos personas que se encontraban cobijadas en la acería de Azovstal, el último reducto de la resistencia ucraniana en esta estratégica ciudad portuaria. En una segunda operación, el miércoles, se evacuó a más de 320 civiles de Mariúpol y zonas cercanas . El secretario general de la organización, António Guterres, confirmó que una tercera operación está en marcha en un discurso ante el Consejo de Seguridad, en el que no quiso dar detalles de estas acciones en curso para no perjudicarlas.

Amnistía Internacional denunció este viernes los numerosos "crímenes de guerra" perpetrados por Rusia en la periferia de Kiev así como el "uso ilegítimo de la fuerza" en los ataques indiscriminados contra civiles, al tiempo que exigió que los agresores rindan cuentas ante la justicia.

La secretaria general de AI, Agnès Callamard, y una delegación de la organización pro derechos humanos relataron hoy en una presentación en Kiev -difundida en directo por sus redes sociales- los hallazgos de una nueva investigación en esa provincia, cuyos pormenores detallan en su informe "He's Not Coming Back: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast" ("Él no volverá: Crímenes de guerra en las áreas del noroeste de la provincia de Kiev").

En el documento, Amnistía condena con rotundidad los ataques perpetrados por los rusos y exige que sean juzgados "por una serie de crímenes de guerra cometidos en el noroeste de Kiev".

Para llegar a sus conclusiones, la organización se basa en decenas de entrevistas a ucranianos y en un análisis de pruebas materiales recabadas sobre el terreno, y documenta ataques aéreos ilegítimos cometidos por Rusia en Borodyanka y ejecuciones extrajudiciales en otras localidades y pueblos como Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka y Vorzel.