La OTAN refuerza el despliegue americano en Polonia para acoger refugiados de Ucrania

Tras el inicio del ataque de Rusia a Ucrania, definido por la OTAN como "un acto brutal de guerra", los principales socios de la Alianza han reforzado sus tropas en los países donde tienen desplegadas sus misiones permanentes. Según revelan a EL ESPAÑOL fuentes militares al tanto de estos movimientos, las fuerzas aliadas han reforzado el Battle Group de Polonia con el fin de iniciar la acogida de los refugiados ucranianos que desde primera hora de la mañana de este jueves huyen lejos de sus fronteras en busca de un lugar seguro.

El despliegue en el flanco este de la OTAN se está efectuando con el fin de defender a los países de la región de cualquier efecto contagio del ataque militar y la invasión lanzada por el Kremlin contra Ucrania. Un incremento que se suma al refuerzo que se ha ido construyendo durante las últimas semanas y meses, cuando ya se preveía el riesgo de conflicto armado.

Los Battle Group son las fuerzas que la OTAN desplegó en los países bálticos a raíz de la crisis que en el año 2014 terminó con la invasión y anexión rusa de la península de Crimea. Existe un contingente de esas características en cada país, y en cada uno de ellos las fuerzas militares son comandadas por un país distinto de la alianza.

"Ya lo están haciendo", remarcan las fuentes consultadas. Los soldados estadounidenses ven así incrementado su contingente con el fin de establecer 'checkpoints' en la frontera sudeste de Polonia, colindante con Bielorrusia. También han desplegado sus fuerzas en la frontera sur, donde limitan con el oeste de Ucrania.

En esa zona cuentan con una división aerotransportable, y otra localización de artillería de misiles algo más al este. A su vez, un destacamento mecanizado al oeste de Chernóbil aguarda también al devenir de los acontecimientos.

Los refugiados huyen

Por el momento, más de cuarenta soldados ucranianos han muerto ya a causa de los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra aeródromos y bases militares en territorio de este país, según informó la Presidencia de Ucrania. La ministra del Interior de Moldavia ha informado a su vez de que cerca de 2.000 refugiados ucranianos han cruzado este jueves la frontera tras el comienzo de la operación militar.

Las tropas rusas continúan avanzando en territorio ucraniano con la mira puesta en la capital, Kiev. Durante la tarde de este jueves, el Ejército ruso ha llegado a la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, donde los militares ucranianos se están defendiendo. Las fuerzas de Putin se han hecho con el control de un aeropuerto militar situado a menos de 40 kilómetros del centro de la capital. Decenas de personas ya han muerto.

Los bombardeos han propiciado el inicio de la desbandada. Hay largas colas en las gasolineras y en las carreteras, colapsadas, frente al cierre del espacio aéreo, que hace imposible dejar el país por esa vía.

Rumanía es otra de las salidas que han encontrado "varios centenares" de ciudadanos ucranianos cuya ascendencia procede de ese país. Es otra de las alternativas, huir hacia ese otro país vecino en busca de refugio en casas de amigos y familiares.

"Estamos preparados"

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleb, ha expresado en las últimas horas el convencimiento de su país de plantar cara a las fuerzas de Moscú: "Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora".

Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN celebrarán este viernes una cumbre virtual para debatir los próximos pasos en la crisis desatada por el presidente ruso, Vladímir Putin, según ha anunciado el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg ha resaltado que la OTAN no tiene tropas dentro de Ucrania "ni tenemos ningún plan de enviar tropas a Ucrania", ya que este país no es miembro de la Alianza y por tanto no está cubierto por la cláusula de defensa colectiva.

"En los últimos meses y semanas ya hemos aumentado de forma significativa la presencia de tropas de la OTAN en la parte este de la Alianza, más fuerzas terrestres, pero también navales y aéreas. En los próximos meses y semanas llegarán incluso más", ha explicado Stoltenberg, que ha evitado dar ninguna cifra.

"Estamos preparados, estamos ajustando nuestra posición. Pero lo que estamos haciendo es defensivo, medido, y no buscamos la confrontación. Queremos prevenir el conflicto y cualquier ataque contra un país de la OTAN", ha relatado. "Los ucranianos van a dar la batalla a lo grande aquí. Han armado a la población", sostienen las fuentes militares consultadas por este periódico en la Alianza Atlántica.

