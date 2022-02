La OTAN desplegará más tropas en su flanco este para defender a los aliados

"Rusia ha atacado a Ucrania y esto es un acto brutal de guerra". La OTAN ha anunciado este jueves que desplegará de inmediato más tropas, fuerzas aéreas y buques en su flanco este para defender a los países aliados de cualquier efecto contagio del ataque militar lanzado por el Kremlin contra Ucrania. Un incremento que se suma al refuerzo que se ha ido construyendo durante las últimas semanas y meses, cuando ya se contemplaba el riesgo de invasión.

Además, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN celebrarán este viernes una cumbre virtual para debatir los próximos pasos en la crisis desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, según ha anunciado el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg ha resaltado que la OTAN no tiene tropas dentro de Ucrania "ni tenemos ningún plan de enviar tropas a Ucrania", ya que este país no es miembro de la Alianza y por tanto no está cubierto por la cláusula de defensa colectiva.

"En los últimos meses y semanas ya hemos aumentado de forma significativa la presencia de tropas de la OTAN en la parte este de la Alianza, más fuerzas terrestres, pero también navales y aéreas. En los próximos meses y semanas llegarán incluso más", ha explicado Stoltenberg, que ha evitado dar ninguna cifra.

"Estamos preparados, estamos ajustando nuestra posición. Pero lo que estamos haciendo es defensivo, medido, y no buscamos la confrontación. Queremos prevenir el conflicto y cualquier ataque contra un país de la OTAN", ha relatado.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante su rueda de prensa de este jueves en Bruselas Reuters

"La OTAN es la alianza más fuerte de la historia. Que nadie se equivoque: defenderemos y protegeremos a todos y cada uno de los aliados frente a cualquier ataque, así como todo el territorio de la OTAN. Queremos enviar un mensaje muy claro: un ataque contra un aliado desencadenaría una respuesta de toda la OTAN. Y hacemos esto no para provocar un conflicto sino para evitar un conflicto", ha insistido el secretario general.

Estas decisiones se han adoptado durante una reunión extraordinaria de los embajadores de los 30 país de la OTAN tras la petición de ayuda cursada por Polonia y los países bálticos (Estonia, Letonia, Lituania). Estos países han invocado el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica, una cláusula que obliga a entablar consultas cuando alguno de los miembros considera amenazada su seguridad, independencia o integridad territorial.

"La OTAN continuará tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y defensa de todos los aliados. Estamos desplegando fuerzas defensivas terrestres y aéreas adicionales en la parte este de la Alianza, así como activos marítimos adicionales. Hemos incrementado la preparación de nuestras fuerzas para responder a todas las contingencias", señala el comunicado hecho público por el Consejo Atlántico al término de la reunión.

"Hemos decidido, de acuerdo con nuestra planificación defensiva para proteger a todos los aliados, tomar medidas adicionales para fortalecer aún más la disuasión y la defensa en toda la Alianza. Nuestras medidas son y seguirán siendo preventivas, proporcionadas y no escalatorias", prosigue el comunicado.

La OTAN ha lanzado un llamamiento a Rusia para que "cese de inmediato su acción militar y retire todas sus fuerzas de Ucrania y sus alrededores, respete plenamente el derecho internacional humanitario y permita el acceso y la asistencia humanitaria seguros y sin obstáculos a todas las personas necesitadas".

"Estamos con el pueblo de Ucrania y su presidente, Parlamento y Gobierno legítimos y elegidos democráticamente. Siempre mantendremos nuestro pleno apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, incluidas sus aguas territoriales", aseguran los aliados.

