La invasión de Rusia a Ucrania: todo lo que sabemos del conflicto

Tras meses de escalada en la tensión y de intentos de resolver el conflicto por la vía diplomática, Vladímir Putin, hizo lo que la comunidad internacional más temía: el presidente ruso ha dado la orden para atacar Ucrania y ha iniciado una ofensiva militar en el este del país que pone a Europa en el camino de una nueva guerra.

Los bombardeos se suceden y miles de ciudadanos ucranianos intentan abandonar sus ciudades y ponerse a salvo. Esto es todo lo que hay que saber sobre la invasión de Rusia a Ucrania hasta el momento.

Putin ordena el ataque a Ucrania

Pasaban pocos minutos de las seis de la mañana en Rusia cuando el presidente ruso ordenó atacar a Ucrania. En un discurso en televisión, Vladímir Putin anunció "una operación militar especial" en el Donbás, una región en el este de Ucrania, que hace frontera con Rusia. Los bombardeos se empezaron a escuchar casi de forma inmediata en varias ciudades del país, incluida la capital, Kiev.

"Las repúblicas populares de Donbás se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto (...) tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos", ha dicho Putin en un discurso a la nación emitido en televisión.

El presidente ruso ha asegurado que se trata de un ataque de precisión que no tiene como objetivo la población civil, ni la ocupación total de Ucrania. "Las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades de Ucrania. No hay ninguna amenaza a la población pacífica", señalo Defensa en un comunicado, asegurando que sus planes "no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada por la fuerza".

Putin lanza operación militar en el este de Ucrania Efe

La invasión

El Ejército ruso atacó nueve regiones ucranianas, en su mayoría infraestructuras militares, aeropuertos y aeródromos. "La geografía de los ataques es la siguiente: Ivano-Frankivsk, Jmelnitsky, Chernígov, Járkov, Kiev, Odesa, Nikolaev, Jerson, Kramatorsk y a lo largo de la línea de separación de fuerzas" en el Donbás, informó el Ejército ucraniano en un comunicado.

El mapa de los bombardeos.

De esos objetivos rusos, el único que se encuentra en el Donbás es la ciudad de Kramatorsk, considerada la base militar ucraniana en la región de Donetsk. Además, Odessa es la base más importante de la flota ucraniana del mar Negro y Jerson es la región limítrofe con la península ucraniana de Crimea.

El presidente ruso, "Putin ha prácticamente declarado la guerra a Ucrania. No había motivos para ello, las razones son falsas", apunta la nota oficial."En cuanto a los ataques: las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a bombardear masivamente ciudades, principalmente infraestructura militar, aeropuertos y aeródromos", subraya.

La operación militar ha llegado desde territorio ruso pero también desde Bielorrusia, donde Moscú y Minsk han realizado ejercicios militares conjuntos con cerca de 30.000 militares. Sin embargo, el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko asegura que su país no está participando en el ataque ruso.

Zelenski arma a la población

Tras el comienzo del ataque, Zelenski ha impuesto la ley marcial en todo el país. "Imponemos la ley marcial en todo el territorio de nuestro Estado", ha anunciado. Antes del inicio del ataque masivo ruso, el líder ucraniano intentó ponerse en contacto con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, pero éste nunca respondió a la llamada. "Somos fuertes, estamos listos para todo, superaremos todo. Somos Ucrania", dijo el presidente.

Además, horas más tarde, en una corta declaración a la población, Zelenski llamó a sus ciudadanos a resistir a la invasión rusa y anunció que iba a armar a la población. "Todo el que quiera portar un arma va a poder hacerlo y va a recibir una", dijo el presidente, asegurando que "las relaciones diplomáticas con Rusia están rotas".

El país pide a la comunidad internacional que aplique "medidas devastadoras" y que aísle a Rusia. "El mundo debe actuar inmediatamente. El futuro de Europa y el mundo está en juego. Esta es la lista: sanciones devastadoras contra Rusia ahora, incluyendo (la desconexión de) SWIFT, el total aislamiento de Rusia, en todos los formatos", publicó en su cuenta de Twitter.

Los primeros muertos

Pocas horas después del inicio de los bombardeos, Ucrania anunciaba las primeras bajas. El Ministerio de Interior ucraniano dijo que al menos ocho personas habían muerto y nueve resultaron heridas por los bombardeos rusos.

Horas más tarde, se elevó la cifra de muertos, añadiendo más de 40 víctimas, Se trata de soldados ucranianos que habrían muerto en los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra aeródromos y bases militares en territorio de este país, según informó la Presidencia de Ucrania.

También según informaciones del Gobierno ucraniano, el ejército ruso habría tenido 50 bajas en sus filas, al destruir el ejército ucraniano seis aviones y al recuperar la ciudad de Shchastia en la región de Lugansk.

Por ahora, la información sobre las víctimas mortales es difícil de confirmar.

La reacción de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros en reaccionar a la ofensiva rusa, acusando a Vladímir Putin, de lanzar un ataque "no provocado e injustificado" contra Ucrania y de apostar por una "guerra premeditada" que provocará una "catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento". "Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de una forma unida y decidida. El mundo hará que Rusia rinda cuentas", dijo Biden un comunicado.

El presidente de EEUU ha asegurado a Zelenski que el país está al lado de Ucrania y que mobilizará a la comunidad internacional para que condene en bloque la actitud de Rusia y adopte "severas sanciones" contra el país que podrían anunciarse a lo largo de este jueves, tras la reunión del G7.

La respuesta de la UE

Ursula Von der Leyen y Josep Borrell comparecieron ante los medios para condenar de forma contundente el ataque a Ucrania y anunciar nuevas sanciones para Rusia que se aprobarán en una cumbre de emergencia. Se trata de un paquete de sanciones sin tiene precedentes, el "más duro" que Bruselas ha puesto en marcha nunca contra ningún país. La Unión Europea congelará los activos rusos, detendrá el acceso de sus bancos al mercado financiero europeo y apuntará a los "intereses del Kremlin".

"Haremos que Rusia rinda cuentas. Con este paquete, apuntaremos contra sectores estratégicos de la economía rusa, bloqueando su acceso a tecnologías y mercados clave. Debilitaremos la base económica de Rusia y su capacidad de modernización.", ha asegurado la presidenta de la Comisión. "Estas sanciones están diseñadas para afectar gravemente los intereses del Kremlin y su capacidad para financiar la guerra", zanjó.



La posición de China

Por ahora, China no se ha posicionado de forma clara ante el conflicto. El país ha rechazado condenar el ataque de Rusia a Ucrania, que no califica de invasión, pero también ha dicho que no va a hacer ningún esfuerzo para armar a ninguno de los lados en este conflicto y ha pedido que no se desista de la vía diplomática. Desde Pekín, la portavoz y ministra asistente de Exteriores, Hua Chunying, instó hoy a "mantener la calma" para evitar que la situación "se descontrole".

"Algunos me preguntan aquí hoy utilizando la palabra 'invasión' para definir la situación. ¿Qué palabra usaron ustedes cuando Estados Unidos decidió, unilateralmente, sin ninguna base legal y sin autorización de Naciones Unidas, atacar Afganistán e Irak?", dijo Hua Chunying.

Horas antes, el embajador chino ante Naciones Unidas, Zhang Jun, señaló ante la última reunión del Consejo de Seguridad que el país asiático cree que "la puerta para una solución pacífica de la crisis ucraniana todavía no se ha cerrado por completo".

Europa se prepara para recibir refugiados

Desde que empezaron los primeros bombardeos en el país, las carreteras se colapsaron con vehículos de ciudadanos que buscaban ponerse a salvo y huir del país. Cerca de 2.000 personas ya han cruzado a Moldavia y miles se agolpan en las demás fronteras del país.

Ante el previsible movimiento de refugiados, los países de Europa de Leste se preparan para recibir a los ciudadanos ucranianos. El Gobierno de Polonia, donde actualmente viven de forma permanente 250.000 ucranianos, aunque el número de residentes temporales puede ser de hasta un millón, ha asegurado recientemente que el país y su mercado laboral "podría asimilar" hasta un millón de desplazados ucranianos.

Los ucranianos huyen de sus casas

El ministro de Interior de República Checa, Vit Rakusan, ha asegurado que en el caso de que lleguen más de 5.000 refugiados será necesario declarar el estado de emergencia y Bulgaria ha señalado que está preparada para acoger a estas personas. Hungría, que tiene 136 kilómetros de frontera con Ucrania, lleva días advirtiendo de que, en caso de guerra, podrían llegar al país cientos de miles o incluso millones de refugiados.

Ante el posible desbordamiento de los países cercanos a Ucrania, el gobierno alemán ya ha ofrecido "apoyo masivo", a los países vecinos europeos, en la acogida de refugiados.

"Seguimos con gran atención los movimientos de refugiados hacia nuestros países vecinos. Apoyaremos a los países afectados masivamente, especialmente a Polonia, si se producen oleadas de refugiados", afirmó, a través de un comunicado, la ministra alemana de Interior, Nancy Faeser.

