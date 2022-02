Von der Leyen: "Nuestras sanciones dañarán la capacidad del Kremlin para pagar la guerra"

Con rostro sombrío y voz entrecortada, Ursula von der Leyen y Josep Borrell han sido los primeros en comparecer ante la prensa en Bruselas para condenar la invasión de Ucrania ordenada por el Kremlin. "Son de las horas más oscuras desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una gran potencia nuclear ha atacado a un país vecino y amenaza con represalias contra cualquier otro Estado que venga en su ayuda. Va a costar muchas vidas, con consecuencias desconocidas", ha dicho el jefe de la diplomacia comunitaria.

"El presidente Putin es responsable de traer la guerra de vuelta a Europa", ha destacado Von der Leyen. "El objetivo de Rusia no es sólo el Donbás, el objetivo no es sólo Ucrania, el objetivo es la estabilidad en Europa y todo el orden internacional basado en reglas. Por eso, haremos que Rusia rinda cuentas", ha insistido.

Los líderes europeos aprobarán este mismo jueves durante una cumbre de emergencia un paquete de sanciones contra Moscú que no tiene precedentes, que es el "más duro" que Bruselas ha puesto en marcha nunca contra ningún país. Las medidas han sido además coordinadas con Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y Australia.

"Con este paquete, apuntaremos contra sectores estratégicos de la economía rusa, bloqueando su acceso a tecnologías y mercados clave. Debilitaremos la base económica de Rusia y su capacidad de modernización. Además, congelaremos los activos rusos en la UE y detendremos el acceso de los bancos rusos al mercado financiero europeo", ha asegurado la presidenta de la Comisión.

"Estas sanciones están diseñadas para afectar gravemente los intereses del Kremlin y su capacidad para financiar la guerra", sostiene Von der Leyen.

"Voy a ponerme en contacto con nuestros socios en todo el mundo para garantizar que la comunidad internacional comprenda perfectamente la gravedad del momento y reclame de forma enérgica y unida a Rusia que cese de inmediato este comportamiento intolerable. Los líderes de Rusia se enfrentarán a un aislamiento sin precedentes. Esto no es una cuestión de bloques ni de juegos diplomáticos, es una cuestión de vida o muerte", ha explicado Borrell.

"Sabemos que millones de rusos no quieren esta guerra. El presidente Putin está tratando de hacer retroceder el reloj a los tiempos del imperio ruso. Pero al hacerlo, está poniendo en peligro el futuro del pueblo ruso", sostiene Von der Leyen.

Los dirigentes de la UE exigen al Kremlin que detenga de inmediato la violencia y retire sus tropas del territorio de Ucrania. "No permitiremos que el presidente Putin derribe la arquitectura de seguridad que ha proporcionado paz y estabilidad a Europa durante las últimas décadas. No permitiremos que el presidente Putin reemplace el Estado de derecho con el estado de la fuerza y la crueldad. No debe subestimar la determinación y la fuerza de nuestras democracias", ha concluido la presidenta de la Comisión.

