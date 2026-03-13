Así será la gala de 'Las Top 100': tres grandes artistas, una alfombra roja de categoría y más de 1.000 invitados

En la tarde del 13 de marzo, el Teatro Real de Madrid se convertirá en el punto de encuentro de las referentes que marcarán la agenda del país en los próximos meses. Allí se anunciarán los nombres de la XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', en una cita que reivindica el liderazgo, su visibilidad y el afán por crear comunidad en femenino.​

La velada comenzará a las 18:45 horas con un espectacular photocall por el que pasarán las nuevas integrantes del listado acompañadas por representantes de grandes compañías, responsables públicos, líderes de asociaciones profesionales, artistas, comunicadores, deportistas, personalidades del tercer sector, etcétera.

Entre el público se sentarán nombres que han acompañado al proyecto desde sus inicios: Las Honorarias, que ocupan un lugar permanente en el listado de 'Las Top 100', antiguas seleccionadas, miembros del jurado que deliberó sobre las casi 1.300 finalistas de la edición y organizaciones que han empujado las votaciones desde territorios distintos.

Antes de que se anuncien los nombres, las protagonistas ya han recibido un primer mensaje en forma de carta. Mercedes Wullich, creadora del ranking en 2011, se dirige a ellas para pedirles que lean este reconocimiento con perspectiva: no sólo como un logro individual, sino como parte de un "nuevo mapa del liderazgo acorde con el tiempo que vivimos".

La mentora recuerda el camino recorrido: las historias que ha escuchado, las trayectorias que ha acompañado, las visiones que se han mantenido firmes cuando "las estructuras aún no estaban listas para recibirlas". Les habla de algo que la gala hará visible: el silencio sobre los avances de las mujeres amenaza la pérdida de la memoria pública.

Cruz Sánchez de Lara y Mercedes Wullich, en el acto que dio la bienvenida a la XIII Edición de 'Las Top 100' en Granada. Archivo EE

A veces, quienes más han logrado son quienes menos registran sus logros. Debéis tomar nota de vuestras conquistas. Nombrarlas. Hacerlas visibles. No para alimentar el ego —que también— sino para que formen parte del relato colectivo que demuestra que sí podemos, que sí avanzamos, que sí dejamos huella", escribía Wullich en una emocionante misiva publicada en Magas a escasos días de la celebración.

En ella les propone, además, que vean la influencia como un legado que se traspasa y que tiene impacto más allá de sus trayectorias individuales: "Lo que compartimos se convierte en tejido. El tejido, en comunidad. Y la comunidad, en fuerza de cambio". Y recuerda la importancia de la unión: "Construid alianzas para llegar antes".

Ese marco emocional e intelectual será el telón de fondo de todo lo que ocurra en el Teatro Real: cada intervención, cada aplauso dialogará de alguna manera con esa invitación a asumir el lugar que ocupan "con alegría, con gratitud y con coraje", sabiendo que están, como concluye Mercedes Wullich, "exactamente donde tienen que estar".

Tres voces, un propósito

A partir de ahí, serán las artistas invitadas quienes ayuden a poner en palabras y melodías lo que la carta sugiere. En los últimos días, Magas ha confirmado quiénes serán las encargadas de amenizar esta noche con su música: Travis Birds, Chenoa y Sole Giménez.

La primera llega a la gala con un repertorio que mezcla folk, pop y unas letras muy personales presentes en sus cuatro discos, el más reciente titulado Perro Deseo (2023). Para ella, participar en esta noche supone entrar en una conversación sobre éxito y liderazgo en la que ella piensa aportar "humor, verdad y fortaleza", decía en una entrevista reciente.

Travis Birds actuará el próximo 13 de marzo en la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Cedida

En su caso, el camino ha estado marcado por la apuesta por sí misma: "Cuando quieres hacer algo extraordinario como la música hay que intentarlo con todo, porque es la única forma de que suceda", defendía. "Soy bastante defensora de ir sin paracaídas. Si sientes ese impulso debes ir con fe, que es la mayor gasolina que puedes tener".

También reflexionaba sobre cómo el liderazgo dialoga con su manera de entender la música: "Es una habilidad que vas a necesitar incluso contigo misma. No hace falta coordinar un equipo de mucha gente. Y esa idea empieza desde la escucha, que me parece tremendamente importante. Tanto si es en un grupo, como si es sobre los pasos que quieres dar".

La segunda voz confirmada para la noche es la de Chenoa, que se define a sí misma como Laura cuando baja del escenario. Más de dos décadas después de su irrupción en Operación Triunfo, asegura estar atravesando "el mejor momento" de su vida, tras años de discos, conciertos, televisión y la reciente despedida de 2025 y bienvenida de 2026 en TVE junto a Estopa.​

La cantante es la segunda actuación confirmada de la noche de 'Las Top 100'. Cedida

Cuando mira atrás, identifica un hilo claro: la fidelidad a una misma. "No he fingido mucho, no es mi fuerte", admite. "Querer gustar no me va, me parece aburridísimo. Todo el mundo tiene que tener un poquito de personalidad y, al final, hay que ser consciente de que no estás aquí para gustarle a todos".

En su caso, la clave ha sido aprender a no pelear todas las batallas y centrar la energía en quienes sí dan una oportunidad: "Siempre me he fijado en aquellas personas que me han dado la oportunidad. A eso es a lo que le dedico mi energía. No se la puedo dar a gente que tiene una idea preconcebida. A los que me cierran la puerta o ni me dejan llamar.".

Sobre su participación en 'Las Top 100', lo que pesó fue tanto el proyecto como las personas detrás. "Me hace mucha ilusión porque ya lo seguía. Es un evento potente, algo muy bonito y creo que hay una energía femenina estupenda", explica.

Su relación con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, a quien considera amiga, terminó de inclinar la balanza. "Sé bien que lo que hace, lo hace con corazón. En todo lo que me parezca sincero, auténtico y con cariño, ahí me vais a tener de vuestra mano", confiesa.

La cantautora Sole Giménez completa el cartel. La que fuera vocalista de Presuntos Implicados y hoy presidenta de la Academia de la Música de España llega al Teatro Real con nuevo disco en camino —Ser humano ya se ha presentado como adelanto— y una biografía ligada a la música desde la infancia.

La cantante, durante un concierto. Europa Press

Nacida en París, criada en Yecla y residente en Valencia desde hace décadas, empezó en coros de niñas antes de convertirse en una de las voces más reconocibles del pop español de los 90.​ Su carrera con la banda se tradujo en discos como Alma de blues, giras internacionales y más de una decena de álbumes de oro y platino.

Sin embargo, la cara interna del grupo fue mucho más dura y la llevó a tomar una decisión radical en 2006: abandonar la formación. "Fue lo más difícil que he hecho en mi vida", ha contado. Pero ella, especialista en reinventarse, ha construido desde entonces una excelente trayectoria en solitario y un perfil claro como voz feminista dentro de la industria.

Habla sin rodeos de la sexualización, del edadismo y de la ausencia de mujeres en los puestos de poder: "Se vende una mujer cosificada todavía en la música", ha denunciado, añadiendo que detrás del escaparate seguimos estando muy solas: no hay productoras, ingenieras, promotoras... Va cambiando, pero lentamente".

Su presencia en la gala encaja con esa mirada de largo plazo. No sólo ha roto moldes como artista; también ha ocupado espacios en entidades como la SGAE o la propia Academia de la Música. El 13 de marzo hará algo que lleva décadas practicando: poner su voz al servicio de la causa de mujeres que lideran en ámbitos tan diversos como la empresa, la ciencia o la cultura.

Mercedes Wullich y Cruz Sánchez de Lara durante la gala de la XII edición de 'Las Top 100'. Rodrigo Mínguez

En la cita, a la que asistirán más de 1.000 invitados, se reconocerá a las nuevas integrantes de la lista de 'Las Top 100' y también se hará entrega del premio L'Oréal 'Tú lo vales'. El año pasado, fue precisamente Mercedes Wullich quien recibió este galardón que, desde hace más de 50 años, celebra el valor y las ambiciones femeninas.

Una vez finalizado el gran evento, se dará paso a un elegante cóctel donde los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un ambiente más distendido y compartir experiencias. Será el momento perfecto para que las líderes del presente y del futuro se conecten, compartan ideas y celebren sus logros alcanzados en todos los ámbitos.

'Partners' del evento impulsado por Mercedes Wullich y Magas.

Además, acumularán bonitos recuerdos de esta noche inolvidable. El evento no solamente será una celebración de éxitos, sino también una experiencia que perdurará en la memoria de todos los presentes. Desde casa también podrá seguirse en directo a través de ATRESplayer, permitiendo a todos los espectadores disfrutar de este emocionante evento en tiempo real.