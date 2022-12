20 de 72

CEO de You Are The Princess empresa que fundó en su afán por democratizar la belleza, sus marcas han revolucionado el sector haciendo que lo "barato" también sea de calidad. En el año 2018 rondaban las 500 referencias, en el 2022 han empezado con 4.000 y como mínimo cerrarán con 5.000. La clave de su éxito está en hacer que el low cost se convierta en un producto codiciado por celebrities como Rosalía o Dua Lipa.

Perfil votación