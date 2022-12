Estas son las candidatas `Top100´ de la categoría Tercer sector e impacto social

18 de 53

Presidenta de Run for You, un club de atletismo inclusivo de la Comunidad de Madrid. Además, es la actual campeona de atletismo paralímpico de España en categoría T54 de 100, 200 y 800, y actual récord nacional de 5000 metros. Run for you nació en 2020 y visibiliza el deporte adaptado, también proporciona materiales y recursos humanos. Se constituyó también el Club Run for You, para que sus atletas pudieran participar en competiciones.

