Las candidatas para Función Pública, Institucional y Política a 'Las Top 100'

Presidenta de WIRES - Women in Real Estate Spain- Asociación que reúne a las mujeres alrededor del sector. Ha tenido la oportunidad de dirigir el área inmobiliaria del proyecto de regeneración urbana más grande Europa MNN de más 2.600.000 m2 (DCN), asesorar a grandes clientes a maximizar la rentabilidad de su portfolio (CBRE) o de participar en la gobernanza de asociaciones profesionales (WIRES, ULI o WAS) con objetivos tales como el uso responsable de las ciudades y del suelo. Como reconocimientos a destacar: ha sido candidata a Top100 Mujeres Líderes de España en 2020, ha obtenido una beca de la Fundación Rafael del Pino en 2020 para cursar el "Workshop in Global Leadership" en Harvard Business School y el premio a “IE Woman of the Month” en 2015.

