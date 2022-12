Profesionales y líderes independientes

47 de 57

Fue nombrada coordinadora del Club de Jóvenes de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) en 2020. Ganó el “Lawyer of the Year” en la categoría “Top Management” en los Iberian Lawyer Labour Awards. Es profesora del máster de acceso a la abogacía en las universidades Nebrija y Rey Juan Carlos. Asimismo, da clases en Sagardoy Business School. También escribe artículos para revistas del sector como Expansión o El Mundo Financiero y colabora con asociaciones como Woman in a Legal World y con Woman Start-up Community.

Perfil de votación