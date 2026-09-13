Paulina, cocinera: "El arroz blanco no se hace con agua, sino con 2 dientes de ajo y un buen caldo casero"

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 4

El arroz blanco es uno de los alimentos más consumidos del mundo y forma parte de la dieta habitual de millones de personas.

Su versatilidad permite servirlo como guarnición de carnes, pescados y guisos. También es el ingrediente principal de recetas como el arroz a la cubana, el sushi o numerosos salteados.

Aunque parece sencillo de preparar, es habitual cometer errores que afectan tanto a su textura como a su sabor.

La cocinera Paulina, conocida por su canal de YouTube @paulinacocina, ha compartido sus claves para conseguir que quede suelto, sabroso y en su punto.

Cuando asegura que el arroz no se hace con agua, se refiere a que no conviene utilizar únicamente este líquido. Su propuesta incorpora dos dientes de ajo y un buen caldo casero para mejorar el resultado.

También explica que se puede recurrir a casi cualquier variedad. En su caso, elige arroz largo fino porque sus granos se separan con mayor facilidad después de la cocción.

Arroz blanco con ajo y caldo casero 300 gramos de arroz largo fino

2 dientes de ajo

Entre 550 y 600 mililitros de caldo casero

Un chorrito de aceite

Sal al gusto

Cúrcuma o azafrán, opcional Paso 1 Pela y pica los dientes de ajo. Calienta un chorrito de aceite en una olla y dóralos ligeramente, sin dejar que se quemen. Paso 2 Incorpora el arroz y remueve hasta que los granos estén brillantes y ligeramente transparentes. Paso 3 Añade el caldo casero y rectifica de sal si fuera necesario. Remueve una sola vez y sube el fuego hasta que empiece a hervir. Paso 4 Baja el fuego al mínimo, tapa la olla y deja cocinar hasta que el líquido se haya absorbido. No destapes, remuevas ni añadas más caldo. Paso 5 Apaga el fuego y deja reposar el arroz unos minutos. Si no vas a servirlo inmediatamente, pásalo a una fuente para evitar que se cocine en exceso.

Un arroz con más sabor

Paulina denomina a esta elaboración arroz blanco «mentiroso». La razón es que mantiene el aspecto sencillo de la receta tradicional, pero incorpora ingredientes que potencian notablemente su sabor.

El primer paso consiste en dorar ligeramente los dientes de ajo picados. Deben adquirir un tono amarillo suave, pero es importante evitar que se quemen.

Un ajo demasiado oscuro puede aportar un sabor amargo y terminar estropeando toda la preparación. Por eso, conviene vigilarlo durante estos primeros minutos.

Después se incorpora el arroz y se mezcla con el aceite y el ajo. Este proceso, conocido como nacarar, hace que los granos adquieran un aspecto brillante y ligeramente transparente.

Además de repartir mejor el sabor, este paso ayuda a que el arroz quede más suelto y no termine formando una masa apelmazada.

La proporción de líquido

La cantidad de líquido es uno de los aspectos más importantes. Para el arroz largo fino, Paulina parte de la proporción de dos medidas de líquido por cada medida de arroz.

Sin embargo, su truco consiste en reducir ligeramente la segunda medida. De esta forma consigue una textura más firme y evita que el grano quede demasiado blando.

Esta proporción no debe aplicarse automáticamente a todas las variedades. Cada una tiene un tiempo de cocción y una capacidad de absorción diferentes.

Por ese motivo, la cocinera recomienda consultar las indicaciones del paquete. Así se puede ajustar la cantidad de caldo antes de comenzar.

El caldo casero puede utilizarse solo o combinado con agua. Si se opta únicamente por agua, será necesario añadir sal para evitar un resultado excesivamente neutro.

Remover solo una vez

Tras incorporar el líquido, Paulina recomienda remover el arroz una sola vez. A continuación, hay que subir el fuego y esperar a que comience a hervir.

En ese momento se reduce la temperatura al mínimo y se tapa la olla. A partir de ahí, el arroz debe cocinarse sin volver a manipularlo.

Remover constantemente favorece que los granos liberen más almidón. Esto puede hacer que el arroz quede pegajoso y pierda la textura suelta que se busca.

Tampoco conviene destapar la olla continuamente, ya que se escapa el vapor necesario para que la cocción se produzca de manera uniforme.

Los errores habituales

Uno de los fallos más frecuentes consiste en cocinar el arroz como si fuera pasta. Algunas personas hierven abundante agua, incorporan los granos y los remueven durante todo el proceso.

Paulina tampoco aconseja colarlo al terminar. Al escurrirlo, se elimina parte del sabor que ha absorbido y puede perderse el punto adecuado de cocción.

Otro error es añadir más agua o caldo cuando el arroz ya está al fuego. La cantidad debe calcularse desde el principio para que los granos se hidraten de manera uniforme.

La cocinera compara este alimento con una esponja capaz de absorber el líquido que lo rodea. Si se utiliza caldo, conservará sus matices y tendrá un sabor mucho más intenso.

Por el contrario, si se cocina solo con agua y sal, el resultado será más neutro. Puede ser adecuado para determinadas recetas, pero tendrá menos personalidad.

El reposo final

Aunque se haya apagado el fuego, el arroz continúa cocinándose durante unos minutos gracias al vapor y al calor acumulado en la olla.

Si ha alcanzado el punto deseado y no se va a consumir inmediatamente, Paulina aconseja pasarlo a una fuente o recipiente diferente.

Así se corta antes la cocción y se evita que el grano termine demasiado blando. Este gesto también ayuda a conservar una textura más suelta.

Quienes quieran darle un poco de color pueden añadir cúrcuma, azafrán o algún condimento para arroz. Es una opción adicional que permite adaptar la receta a los gustos de cada persona.

El resultado es una base sencilla, pero mucho más sabrosa, que puede acompañar carnes, pescados, verduras, huevos y toda clase de guisos.