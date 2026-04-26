El arte femenino viaja por el mundo: de la moda de Schiaparelli en Londres a la obra de Carol Bove en NY

La primavera es audaz. No sólo porque los colores vibrantes regresan a la naturaleza, sino porque los interiores de los centros de arte también se llenan de nuevas formas.

Es fácil imaginarse a Ewa Juszkiewicz llegando hasta su exposición en el Thyssen, tras un paseo bajo los árboles del bulevar del Paseo del Prado—aquellos que la baronesa defendió con valentía hace 20 años—.

La artista polaca, una de las estrellas de la colección de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza, propone una atrevida revisión de los arquetipos del retrato, en especial de los siglos XVIII y XIX, y en concreto del femenino.

En sus lienzos, a menudo los rostros están cubiertos de pelo, peinados o adornados con setas y hongos.

No menos osadas son las propuestas de la reconocida retratista neerlandesa Rineke Dijkstra y la emergente Suzette Bousema, por nombrar solamente dos ejemplos de la creación fotográfica holandesa contemporánea.

Ambas colgarán estos meses sus piezas en las nuevas paredes del museo que se inaugura con una espectacular colectiva en un espacio conocido como Santos.

Se trata de un antiguo almacén de café, nada más cruzar el puente Euromaast, en una zona portuaria cuyo horizonte comienza a crear un área de museos singulares, como el cercano Fenix.

El repentino fallecimiento de Koyo Kouoh en 2025, que había sido elegida comisaria del evento más importante de Europa por su coraje curatorial, conmocionó al mundo del arte.

Para llenar una parte del vacío dejado por su ausencia, su equipo —formado por Marie Helene Pereira, Rasha Salti, Gabe Beckhurst, Siddhartha Mitter y Rory Tsapayi—ha tomado el testigo.

Esta es una edición que, sin duda, se plantea también como un tributo a la curadora que dirigió el Zeitz Museum of Contemporary Art Africa y formó parte de documenta 12 y 13.

El carisma de Elsa Schiaparelli recorrerá también estos meses la ribera del Támesis.

Quizás no exista una mujer que encarne mejor el atrevimiento en sus creaciones —en marcado contraste con Coco Chanel—, aún proviniendo de una tímida aristocracia y utilizando todos los recursos a su disposición para crear objetos y prendas surrealistas.

Nacida en Roma, sus colaboraciones con algunos de los artistas más importantes de su época no hacen sino reafirmar lo cierto de que ella fue una de las mujeres más denodadas de su época.

En Nueva York, alrededor de la rotonda de Frank Lloyd Wright, se levantan esta primavera, como árboles metálicos, muchas de las esculturas de Carol Bove, una artista que literalmente ‘rompe moldes’. Los deforma, los estira y los coloca sobre sí mismos.

Sus esculturas e instalaciones reviven el metal pero también se cubren de madera, conchas y plumas: desde su estudio de Brooklyn, donde se ensamblan estas piezas para las mejores colecciones del mundo, se crea un universo personal arrojado y audaz que ahora se celebra con una retrospectiva.

Londres

Schiaparelli by Daniel Roseberry. Vestido largo de tubo de la Colección Matador Couture. Haute Couture otoño-invierno 2021-2022. Crepé de lana. Collar de latón dorado adornado con pedrería con forma de pulmones. PATRIMOINE SCHIAPARELLI, PARÍS.

200 objetos que abarcan desde la década de 1920 hasta la actualidad —incluyendo accesorios, joyas, fotografías, moda y diseño— han llegado a la capital inglesa, para un tributo a una de las mujeres más influyentes de la moda y el arte del siglo XX.

Elsa Schiaparelli (1890-1973), artista, diseñadora y empresaria, tuvo una creatividad extraordinaria. Se presentarán los vestidos Esqueleto y Lágrimas, entre otros, así como el famoso sombrero con forma de un zapato al revés.

También sus colaboraciones en producciones cinematográficas y teatrales, llegando hasta las nuevas creaciones de la firma dirigida hoy por Daniel Roseberry.

Hasta el 1 de noviembre en el Victoria and Albert Museum de Londres.

Nueva York

Carol Bove, Rich Mom, 2018. Acero inoxidable y pintura de uretano, 49 5/8 × 33 1/8 × 26 3/4 in. (126 × 84.1 × 68 cm). AROL BOVE, RICH MOM, 2018. COLLECTION OF MR. AND MRS. LEE BROUGHTON. © CAROL BOVE STUDIO LLC. FOTO: MARIS HUTCHINSON/EPW STUDIO.

La mayor retrospectiva hasta la fecha de la artista estadounidense Carol Bove (nacida en Ginebra en 1971, que reside y trabaja en Brooklyn), comisariada por Katherine Brinson, será sin duda una de las exposiciones más visitadas de esta temporada en la ciudad de los rascacielos.

Su trayectoria de 25 años ocupará toda la rotonda, desde sus primeros dibujos y ensamblajes hasta sus esculturas collage de inspiración modernista, a gran escala.

Su objetivo, nada menor: invitarnos a que reconsideremos las formas que nos rodean, en relación al espacio que ocupan, su escala, color y materiales.

Hasta el 2 de agosto en el Guggenheim de Nueva York.

Madrid

Ewa Juszkiewicz 'The Summer' (after Jean Baptiste François Désoria) Detalle. 2023 EWA JUSZKIEWICZ.

Esta primavera, la capital de España acogerá una exposición individual de la artista polaca Ewa Juszkiewicz. Nacida en 1984 en Gdańsk, Polonia, propone una revisión de los estereotipos de la belleza femenina en el retrato clásico.

Con perspectiva irónica, no exenta de una elegante provocación, su pintura abre puertas a quienes entran en su propuesta, conectándonos directamente con el clasicismo, la estética surrealista y el canon establecido, a la vez que sugiere preguntas sobre qué es la belleza y la tradición, e incluso el lujo (colaboró con Louis Vuitton en 2023).

Del 26 de mayo al 6 de septiembre en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Venecia

El Arsenal de Venecia. ANDREA AVEZZÙ, CORTESÍA DE LA BIENNALE DI VENEZIA

Si hay un evento artístico que marca la primavera cada dos años, es sin duda la Bienal de Venecia, en concreto la 61ª Exposición Internacional de Arte de la ciudad de los canales, que ya está en marcha.

Titulada In Minor Keys (en alusión a la estructura de una pieza musical y sus efectos), esta edición rinde homenaje a Koyo Kouoh, su comisaria, quien falleció recientemente.

El Arsenale, los Giardini y otras ubicaciones, como siempre, estarán repletos de pabellones nacionales (Oriol Vilanova en el español) y grandes exposiciones.

Del 9 de mayo al 22 de noviembre en Venecia.

Róterdam

'Mujeres tuareg', de Violette Cornelius. TUAREG WOMEN, MALI, 1964. © VIOLETTE CORNELIUS (1919 - 1998).

El Nederlands Fotomuseum reabrió sus puertas en febrero de 2026 en un nuevo y espectacular contenedor: el Almacén Santos, un monumento nacional ubicado en el distrito Katendrecht de Róterdam.

Este inaudito museo alberga muchas obras de destacadas fotógrafas holandesas y otras emergentes, con imágenes que recorren toda la historia de la fotografía, desde su invención en el siglo XIX hasta la actualidad.

Desde el 7 de febrero en el nuevo Nederlands Fotomuseum de Pakhuis Santos, Róterdam.

Melbourne

Collar en platino con diamantes y esmeralda, de 1932. CARTIER LONDON, ENCARGO ESPECIAL. © CARTIER.

La segunda gran exposición de Cartier en Australia —la primera fue en 2018 en Camberra—, ofrece un recorrido sobre cómo la icónica maison se convirtió en una potencia única dentro del universo de la joyería y la relojería.

La muestra, con más de 400 objetos, explora su legado de arte, diseño y artesanía desde principios del siglo XX.

E incluirá joyas y objetos espectaculares, piedras preciosas históricas y relojes emblemáticos que proceden de la Colección Cartier, el Museo Británico, el Palacio de Mónaco y colecciones privadas e institucionales.

Del 12 de junio al 4 de octubre en la National Gallery Victoria de Melbourne (Australia).