Confirmado: el Renault 5 es uno de los mejores coches de 2024; nos ha encantado por su diseño y comportamiento

EL ESPAÑOL ha realizado una primera prueba del nuevo Renault 5. Se trata de un coche eléctrico en el que Renault ha puesto muchas esperanzas. De hecho, incluso nos atrevemos a decir que es una de las grandes apuestas de la firma del rombo de las últimas décadas.

Un coche que tiene como principal desafío que solo se pone a la venta como eléctrico en un mercado europeo que no está teniendo el empuje esperado con los coches con cable. De ahí que en este Renault 5 estén muchas expectativas para que sea uno de los principales protagonistas de una nueva era de los coches eléctricos.

Una nueva era de los eléctricos que destaca por tener unos precios más accesibles (este Renault 5 parte de los 24.990 euros sin ayudas ni descuentos); pero también por ser un coche eléctrico fabricado en Europa, con las baterías desarrolladas en Europa y también porque incorpora números elementos tecnológicos como Google como sistema operativo, la recarga del vehículo a la infraestructura, así como la llegada de un nuevo asistente virtual.

Y todo ello aderezado con un diseño sobresaliente que nos recuerda en gran parte al Renault 5 de los años 70 y 80 y que es el primero de muchos otros modelos que llegarán en los próximos años, como por ejemplo el Renault 4. Un coche que busca rememorar, por tanto, el éxito del Renault 5 del que se vendieron 9 millones de unidades y se fabricaron en Valladolid cerca de un millón de unidades.

El Renault 5 es un coche eléctrico de pequeño tamaño.

Desarrollado en menos tiempo y fabricado en Francia

Uno de los artífices de que el Renault 5 llegue a nuestras manos es Luca De Meo, CEO del Grupo Renault. Luca, que tiene una gran experiencia en el campo de las ventas, el marketing y la comunicación, tiene el bagaje de haber creado coches emblemáticos como el Fiat 500 o incluso el renacer de Seat a través de la marca Cupra.

De ahí que cuando llegó a Renault y le enseñaron los proyectos que estaban en marcha, cuando vio el prototipo de un coche pequeño y llamativo, fue él mismo -recordando la experiencia del Fiat 500- el que dijo que este coche tenía que pasar a producción.

El Renault 5 es un coche eléctrico que parte de los 24.900 euros.

Un desarrollo industrial, además, que se ha realizado en un tiempo de tres años -un año menos que lo que suele tardar en desarrollarse un coche-. Un desarrollo industrial, además, en el que el diseño ha primado por encima de todo. Luca De Meo ha querido que este Renault 5 sea muy emocional. Un diseño que, además, es coordinado por la española Paula Fabregat-Andreu.

Junto al diseño emocional y el desarrollo en tiempo récord, otro aspecto clave es su fabricación en Francia. Sobre todo en estos tiempos en los que los coches eléctricos más accesibles vienen principalmente de China.

Este Renault 5 es completamente francés. El coche se ensambla en Douai, el paquete de baterías en Ruitz (la fabricación de las baterías será en la gigafactoría de Douai en colaboración con AESC a partir del verano de 2025) y el motor se fabrica en Cléon.

Esta fábrica de baterías se ha construido en alrededor de dos años, ha supuesto una inversión de 2.500 millones de euros y en ella participan el Grupo Renault y Envision AESC. Situada al norte de Francia, esta Gigafactoría parte de 9 GWh de producción (una cifra moderada) para llegar hasta los 24 GWh en 2030, aproximadamente (es decir para conseguir baterías para cerca de 400.000 coches eléctricos).

Con esto, por tanto, Renault ha querido dar un golpe de autoridad señalando que Europa también puede fabricar coches eléctricos con un precio competitivo (parte de los 24.900 euros, aunque hay un pequeño 'truco' en este precio que luego veremos). Además, el coche se fabricará solo en 9 horas, permitiendo así incrementar la producción de la planta y reducir los costes.

Detalle de los faros delanteros en el nuevo Renault 5.

Diseño: la principal baza del Renault 5

Una vez junto al Renault 5 tenemos que reconocer que nos ha enamorado por su diseño. De hecho, a nuestro juicio la estética del coche y lo que nos recuerda a los años 70 y 80 serán las principales razones de compra.

Por ejemplo, destaca especialmente la trasera con unos faros idénticos al R5 que habita en nuestra memoria; pero también la delantera con unos grupos ópticos que nos guiñan, un capó con el nivel de carga en forma de leds que anteriormente eran las tomas de ventilación... En definitiva, son detalles pero que están muy logrados y que, por un lado nos recuerdan al Renault 5 de su época, pero por otro deja claro que estamos ante un coche muy moderno.

Plataforma del Renault 5

Continuando con las partes claves del coche, este nuevo Renault 5 está desarrollado por la plataforma AmpR Small, que es la nueva estructura de Ampere (empresa del Grupo Renault para los vehículos eléctricos) para el segmento B. Esta plataforma es la continuación de la anteriormente conocida como CMF-B EV.

Esta nueva estructura AmpR Small se ha estrenado con el Renault 5 pero se incluirá en otros coches como el Nissan Micra y Renault 4, que serán los siguientes en llegar dentro del grupo Renault y con la alianza con Nissan.

Este elemento indica la cantidad de carga del coche.

Continuando con el apartado de dimensiones este nuevo Renault 5 mide 3,92 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,50 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,54 metros.

Con estas dimensiones, por tanto, se sitúa dentro del segmento B, entre un Renault Twingo y un Renault Clio. Es, de hecho, 30 cm más largo que un Twingo y 13 centímetros más corto que un Clio. Respecto al Clio, el hecho de llevar la batería en la parte baja del vehículo y contar con llantas de 18 pulgadas hace que sea 6 centímetros más alto.

A continuación, detallamos cuáles serían los rivales (a la espera del Cupra Raval y Volkswagen ID.2), unos rivales que la marca fija principalmente en el Mini eléctrico:

Emblema de Renault.

A continuación, no obstante, desde aquí abrimos el abanico y recopilamos las medidas de los principales coches eléctricos que existen entre los 3,62 metros y los 4 metros.

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Leapmotor T03 3,62 1,65 1,57 2,40 Fiat 500 eléctrico 3,63 1,68 1,53 2,32 Dacia Spring 3,70 1,58 1,52 2,42 Mini Cooper SE 3,85 1,75 1,46 2,52 Renault 5 3,92 1,77 1,50 2,54 Citroën C3 4,01 1,75 1,57 2,54 Peugeot 208 4,05 1,74 1,43 2,54 Opel Corsa 4,06 1,76 1,43 2,54 Lancia Ypsilon 4,07 1,75 1,43 2,54 Mini Aceman 4,07 1,75 1,51 2,60 Jeep Avenger 4,08 1,77 1,52 2,56 Renault Zoe 4,08 1,84 1,50 2,60

Y siguiendo con las dimensiones, el volumen del maletero es de 326 litros. Además, el peso es reducido con menos de 1.500 kilos. En relación con el maletero el nuevo Renault tiene una cifra muy buena por sus dimensiones y que le sitúa como uno de los modelos con mayor capacidad de maletero tal y como se puede ver a continuación:

Modelo Maletero Jeep Avenger 355 Renault 5 326 Citroën C3 310 Lancia Ypsilon 310 Peugeot 208 309 Mini Aceman 300 Opel Corsa 267 Toyota Yaris 270 Dacia Spring 288

El espacio de las plazas traseras en el Renault 5 es muy justo.

Espacio interior

Es quizás, uno de los aspectos más críticos del Renault 5. Sobre todo en las plazas traseras. Las plazas delanteras son razonables. Aquí dos adultos caben de forma razonable. Es cierto que no se puede esperar un gran espacio interior, pero tampoco conductor y pasajero se estorban continuamente.

En concreto, delante tiene 136 centímetros de anchura y 100 centímetros de altura, unas cifras muy parecidas a las del Renault Clio.

Arona C3 Ibiza Corsa Renault 5 Clio Yaris Sandero Anchura delantera 138 137 137 135 136 136 136 136 Altura delantera 103 101 100 99 99 99 98 98

El Espacio para las plazas delanteras es bueno.

Sin embargo, el problema viene detrás. De hecho, es a nuestro juicio el mayor inconveniente de este coche. En primer lugar, porque entrar y salir de él es difícil. Pero también porque el espacio para las rodillas es mínimo.

Y cierra la lista de aspectos mejorables el espacio para los empeines ya que podemos decir que apenas caben. De hecho, desde Renault nos confirman que se está buscando una solución para bajar el suelo y que llegará próximamente. A continuación se puede ver cómo el Renault 5 es más estrecho y más bajo que un Renault Clio.

C3 Ibiza Arona Sandero Yaris Clio Renault 5 Corsa Anchura trasera 133 133 131 132 129 129 127 124 Altura trasera 96 94 96 94 92 92 89 91

Cuadro de instumentos digital.

Motores, baterías y carga

En lo que a la gama de motores se refiere, bajo el capó, el motor eléctrico del Renault 5 es más compacto y ligero que el de Mégane y el de Scenic. Es un motor síncrono que no utiliza tierras raras y que cuenta con tres niveles de potencia: 95, 120 y 150 CV (70, 90 y 110 kW).

Continuando con la batería, este Renault 5 tendrá dos versiones de baterías de iones de litio. La primera opción es la batería de 40 kWh que le permite tener una autonomía de hasta 312 kilómetros y un consumo homologado de 14,9 kWh.

Luces de día en el Renault 5.

Y después está la versión de 52 kWh que le permite tener una autonomía de hasta 410 kilómetros. Estas baterías son de iones de litio y las celdas cuentan con la tecnología NMC (Níquel Manganeso Cobalto). Además, está refrigerada por líquido. Estas cifras le otorgan un consumo de alrededor de 14 kWh cada 100 kilómetros aproximadamente, según nuestras estimaciones.

Con estas cifras de consumo podemos ver que el Renault 5 no ocupa los mejores puestos, aunque tampoco su gasto es excesivo. Podemos definirlo, por tanto, como de un consumo razonable y normal.

Potencia Batería Autonomía Consumo Dacia Spring 45 CV 26,8 kWh 230 km 13,9 kWh Dacia Spring 65 CV 26,8 kWh 220 km 14,5 kWh Fiat 500 95 CV 23,7 kWh 190 km 13 kWh Fiat 500 120 CV 42 kWh 330 km 13,6 kWh Renault 5 95 CV y 120 CV 40 kWh 300 km 14 kWh (estimación) Peugeot e-208 156 CV 54 kWh 400 km 14,1 kWh Opel Corsa-e 156 CV 54 kWh 404 km 14,2 kWh Renault 5 150 CV 52 kWh 400 km 14,9 kWh Citroën ë-C3 113 CV 44 kWh 300 km 17,1 kWh

Maletero en el Renault 5.

Los usuarios que quieran la batería de 52 kWh solo está disponible con el motor de 150 CV. La versión de 95 CV solo estará disponible con la batería de 40 kWh, si bien no llegará hasta más adelante. La variante de 120 CV también está disponible con 40 kWh.

En cuanto a la carga, todas las variantes admiten corriente alterna de 11 kW si bien solo las más equipadas disponen de cargador bidireccional que admite las funciones V2L (Vehícle to load) y V2G (Vehicle to grid).

Esto permitirá que el Renault 5 alimente la casa con electricidad procedente de la batería. Y también que se puedan cargar aparatos eléctricos desde el coche. Esto, además, Renault lo realizará con los servicios de Mobilize, mediante diferentes acuerdos con comercializadoras de electricidad.

Carga inalámbrica del teléfono móvil.

En cuanto a la carga en corriente continua (CC) será de 100 kW para la versión de 150 CV (110 kW). La variante de 120 CV podrá recargar a 80 kW. Y la de 95 CV no tiene carga continua, lo que da a entender que no tendrá un volumen muy elevado de demanda, ya que un eléctrico sin recarga continua no es recomendable.

Asimismo, al contar con el sistema operativo de Google la batería se acondiciona térmicamente cuando el trayecto se programa mediante Google Maps.

Palanca de cambio de marcha en el Renault 5.

Con asistente virtual

Es otro de los aspectos más interesantes de este modelo. Hablamos de su asistente virtual en forma de avatar. Renault lo ha llamado Reno haciendo un guiño al nombre de la marca. De esta manera, bastará decir ‘Hey Reno’ con la pregunta correspondiente para interactuar con el coche.

En este sentido, además, el Renault 5 incluye los servicios de Google, lo que permite instalar aplicaciones y vincular tu cuenta en el coche. Y también está vinculado a ChatGPT para que el usuario pueda hacer las preguntas que quiera al vehículo.

Renault 5.

Equipamiento

Todas las versiones vendrán equipadas de serie con elementos como la pantalla central de 10,1", el acceso y arranque manos libres, compatibilidad inalámbrica con smartphones Android Auto y Apple CarPlay, freno de mano eléctrico y faros 100% LED con cambio automático de luces cortas/largas. El cuadro de instrumentos es de 7 pulgadas en las versiones de acceso y de 10,1 pulgadas en el resto de las versiones.

Además, también ofrece detalles originales como la rejilla de ventilación del capó del modelo original que ahora se ha sustituido por un indicador de carga en forma del emblemático número 5, que se enciende cuando el conductor se acerca al vehículo.

Otro ejemplo de interfaz humanizada es una secuencia de bienvenida en forma de guiño de los faros led en forma de pupila. Y también el vehículo incluye una secuencia gráfica y sonora de bienvenida diseñada en colaboración con el Ircam y Jean-Michel Jarre.

A ello se suma que el coche alcanzará un 85% de reciclabilidad global e incorporará un 19,4% de materiales reciclados y un 26,6% de materiales procedentes de la economía circular, incluidos 41 kg de polímeros reciclados.

Los tejidos de los asientos también se fabricarán con materiales 100% reciclados en los niveles de acabado techno e iconic Cinq. Este último también incorporará materiales de origen biológico en el volante y el aislamiento interior.

Otro aspecto llamativo es el selector de cambios, que se asemeja a un pintalabios. Situado detrás del volante a la derecha, se puede personalizar y cambiarse sin herramientas.

Precio del Renault 5

Y por último, el precio. Y aquí hay que dejar claro que hay versiones del Renault 5 que apenas se venderán. Por ejemplo, las variantes iniciales, ya que al no tener carga rápida no tienen sentido. Por tanto, nos vamos de precio como pronto a los casi 28.000 euros. Y por este precio más accesible tenemos el Citroën C3, como ejemplo principal.

Sin embargo, desde Renault señalan que ellos no se quieren comparar con Citroën ya que su enfoque es más premium. De ahí que tendríamos que irnos entonces a Mini como principal rival. Y aquí sí vemos que el Renault 5 tiene un precio similar con más batería. Otra cosa, claro, está, es que Mini tenga un tipo de cliente que a lo mejor no tiene la firma del rombo.

Potencia Batería PVP (desde) Leapmotor T03 95 CV 37,3 kWh 18.942 € Dacia Spring 45 CV 26,8 kWh 19.100 € Citroën ë-C3 113 CV 44 kWh 23.800 € Renault 5 95 CV 40 kWh 24.900 € Renault 5 120 CV 40 kWh 27.900 € Fiat 500 95 CV 23,7 kWh 29.000 € MG4 170 CV 51 kWh 32.440 € Opel Corsa-e 136 CV 50 kWh 34.800 € Renault 5 150 CV 52 kWh 34.900 € Mini 184 CV 36,6 kWh 35.250 € Peugeot e-208 136 CV 50 kWh 35.200 €

Al volante del Renault 5

Y por último, casi tenemos lo mejor del coche junto con el diseño. En esta primera toma de contacto con el Renault 5, nos ha encantado. Destaca por su comportamiento, por la dirección, por la frenada. En definitiva, es un coche que da gusto conducirlo.

En este sentido, destaca especialmente porque el bastidor presenta un buen comportamiento, la suspensión es firme y divertida y sobre todo la dirección transmite mucha información y los frenos son una auténtica delicia.

Y también sobresale por su parte tecnológica, con la incorporación de Google Automotive, el asistente virtual y la posibilidad de tener 'Plug & Charge' y V2G, dos tecnologías de carga que son algunas de las grandes apuestas de los coches eléctricos.

¿Y qué es dónde puede mejorar? Pues en varios aspectos. Por ejemplo, este Renault 5 en terreno mojado tiene bastantes pérdidas de tracción en el eje delantero, sobre todo cuando se acelera fuerte. También nos ha parecido alto el consumo.

De media en nuestra toma de contacto ha tenido un gasto de 17 kWh, una cifra que nos parece excesivamente alta para un coche de 3,9 metros. Además, incluso en situaciones muy beneficiosas tampoco baja en exceso, lo que nos da a entender de que el coche no es todo lo eficiente que podría ser para su tamaño, ya sea porque no es excesivamente aerodinámico o porque no regenera bien.

Por último, como otra crítica también cabe señalar que el precio de entrada será muy difícil de darle salida en el mercado ya que no tiene carga rápida. Y esto hace que sea un coche que no valga para hacer viajes largos, ya que solo admite cargas en alterna que duran muchas horas. De ahí que realmente las versiones que se vendan son las que al menos tengan carga rápida y principalmente 52 kWh de batería.

Eso sí, a la hora de buscarle la principal crítica, pensamos que son los asientos traseros. Entre otras razones porque no hay gran espacio para que dos adultos estén cómodos detrás. Sobre todo porque apenas hay espacio para las rodillas y para los empeines. Y, además, también cuesta mucho entrar en salir. Y aquí es donde una vez más ha quedado patente que el diseño ha sido lo que ha primado en este coche por encima de todo.