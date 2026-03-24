Quirónsalud Málaga estrena un TAC que permite analizar el corazón en un solo latido

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Quirónsalud Málaga ha incorporado un TAC de última generación que permite estudiar el corazón en un solo latido. El nuevo escáner ofrece imágenes cardiacas más precisas, reduce la radiación y acorta el tiempo de exploración, mejorando la seguridad y comodidad del paciente. Esta tecnología permite diagnosticar con mayor certeza enfermedades cardiovasculares y planificar procedimientos complejos como el implante de válvula aórtica. El equipo también es útil en oncología y radiología abdominal y urológica, facilitando la detección de tumores y la identificación de cálculos renales.

El Hospital Quirónsalud Málaga ha incorporado un TAC de última generación que supone un salto en el diagnóstico por imagen, especialmente en cardiología, al posibilitar el estudio del corazón en un único latido.​

Este escáner permite obtener imágenes cardiacas con mayor precisión, disminuye la radiación respecto a equipos convencionales y reduce el tiempo de exploración, lo que aumenta la seguridad y comodidad del paciente, con apneas más cortas.​

Según explica el doctor José Antonio de la Chica, responsable de la Unidad de Imagen Cardiaca, este nuevo equipo "ha revolucionado el diagnóstico en cardiología" y contribuye a reconstruir el corazón en un solo latido, con claras ventajas clínicas.​

El especialista destaca que la tecnología les permite "diagnosticar con mucha más certeza" enfermedades cardiovasculares frecuentes, como la enfermedad arterial coronaria o el infarto, y planificar con precisión procedimientos estructurales.​

Entre estos procedimientos, el cardiólogo cita el implante de prótesis a través de los vasos sanguíneos, que puede programarse con mayor seguridad gracias a la calidad de imagen y a la cobertura de detectores del nuevo sistema.​

El equipo es uno de los pocos escáneres con estas características disponibles en España y ofrece una cobertura de detectores de 16 centímetros, lo que favorece la adquisición y reconstrucción avanzada de la imagen cardiaca.​

Esta capacidad, según indican, mejora la definición de las exploraciones, acorta los tiempos de estudio y minimiza la exposición a radiación y contraste, con un impacto directo en la protección del paciente y en la calidad asistencial.​

​El nuevo TAC permite estudiar la enfermedad coronaria de forma no invasiva con gran exactitud, además de valorar válvulas cardíacas, aorta, cardiopatías congénitas y planificar procedimientos complejos como el implante de válvula aórtica percutánea (TAVI).​

Gracias a la incorporación de inteligencia artificial, el sistema automatiza la selección de protocolos y el posicionamiento del paciente, pudiendo reducir el tiempo total de exploración hasta en un 50 por ciento.​

Más allá de la cardiología, el equipamiento integra tecnología de imagen espectral que amplía su utilidad en diversas especialidades, como oncología, radiología abdominal y urológica, con aplicaciones específicas.​

En oncología, facilita la detección, caracterización y estadificación de tumores mediante análisis de perfusión y mapas de yodo, lo que contribuye a un mejor seguimiento y a decisiones terapéuticas más ajustadas.​

En radiología abdominal y urológica permite identificar la composición de cálculos renales y vesiculares, diferenciando entre ácido úrico y otros materiales, aspecto clave para elegir el tratamiento más adecuado en cada caso.​