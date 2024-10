“El éxito en Medicina Estética y Dermatología radica en el tratamiento personalizado y saber las técnicas más avanzadas”

Las afecciones de la piel en cara o cuerpo o los signos del paso del tiempo son diferentes en cada persona por lo que su tratamiento requiere una atención personalizada que se adapte a las necesidades individuales de cada paciente. Esta premisa marca el modelo de atención implantado en la Clínica Dermatológica Internacional (CDI) que acaba de iniciar un proyecto de colaboración con el Hospital Quirónsalud Marbella.

Conocido como “Hospital de la piel”, este centro se ha consolidado como referente de esta especialidad en España. “Ofrecemos respuesta integral a todas las vertientes de la Dermatología y de la Medicina Estética ya que abordamos tanto la parte médica como la quirúrgica contando con unos medios y personal de una cualificación excepcional. Sin duda, el éxito de un tratamiento radica en la atención personalizada y el conocimiento de las técnicas más avanzadas”, explica el doctor Ignacio Castaño, coordinador de la Clínica Dermatológica Internacional (CDI) en Marbella.

En opinión del experto, mención especial merece el trabajo coordinado del equipo multidisciplinar y su dilatada experiencia en quirófano “donde somos expertos en el abordaje y tratamiento del cáncer de piel. En este ámbito, nuestro trabajo destaca por la experiencia en la realización de la Cirugía de Mohs, una técnica que, además de extirpar la zona afectada, nos permite el análisis exhaustivo y preciso del tejido afectado en el mismo momento de la intervención”.

Las consultas de la Clínica Dermatológica Internacional (CDI) en Marbella están ubicadas en las nuevas instalaciones que Quirónsalud acaba de estrenar en el edificio Singlehome. Precisamente, el entorno hospitalario y la cualificación médica es un factor diferencial para el doctor Castaño. “La seguridad en los tratamientos dermatológicos y estéticos es fundamental y no debe dejarse en manos de cualquiera. Por supuesto, todos los integrantes de nuestro equipo disponen de la pertinente titulación para la práctica médica. Además, es relevante subrayar que nuestro centro está integrado en un hospital y ello se traduce en una garantía de seguridad”, puntualiza.

Por último, el especialista quiere transmitir un mensaje a quienes consideran tener u problema estético pero no se atreven a dar el primer paso por temor o recelo. “La percepción que tenemos de nosotros mismos influye en nuestra vida cotidiana y no debemos resignarnos a convivir con una circunstancia que puede afectarnos. Hoy en día disponemos de tecnología muy avanzada que pueden conseguir resultados magníficos. No se trata de crear una imagen artificial ante el paso del tiempo sino de mantener una piel sana, bonita y, por supuesto, saludable”, recalca.

