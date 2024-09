La enorme inversión que supone la llegada del IMEC a Málaga: solo el suelo cuesta 8 millones de euros

Tener en Málaga la segunda sede del IMEC, el mayor centro del mundo en investigación, diseño y fabricación de semiconductores y microelectrónica, es un salto estratosférico para Málaga y Andalucía. Pero, obviamente, si se quiere jugar en la Champions mundial de la tecnología hay que invertir mucho dinero.

Para poder atraer este centro investigador -solo hay uno en Lovaina (Bélgica)- se han tenido que poner de acuerdo el Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Todos con el convencimiento de que va a costar muchos millones de euros, pero con la predisposición de que es un proyecto clave para esta región.

Oficialmente no hay aún una cifra global de inversión. No obstante, EL ESPAÑOL de Málaga sí puede adelantar lo que va a costar el suelo. Y no es precisamente una cantidad pequeña, lo que da muestra de lo que queda por venir.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó ayer la adquisición del suelo en el Málaga Tech Park. Anunciaron que se hará a través de una permuta, es decir, la Junta le da al parque tecnológico un edificio de la Agencia IDEA y el parque -en el que la Junta es también la principal accionista- le da al gobierno autonómico cinco parcelas para construir el centro de IMEC.

Según los datos aportados a este diario, esas cinco parcelas tienen un valor de 8,13 millones de euros -9,8 millones si se le añade el IVA-. El edificio que aporta la Junta está valorado en casi 7,5 millones de euros, de forma que el parque tecnológico recibirá en compensación los 662.000 euros restantes.

La inversión que hace la Junta de Andalucía, por tanto, solo en el suelo ya supera los 8 millones de euros. A eso habrá que añadirle la construcción del edificio, que será sufragado por el Gobierno, y que no será nada barato teniendo en cuenta que se trata de un edificio tecnológico de última generación.

Una vez construido el edificio, que se ubicará sobre una parcela de 46.000 metros cuadrados, hay que invertir en maquinaria especializada, personal, etcétera... El Gobierno pone el dinero para la construcción y las dos terceras partes de los gastos, mientras que la Junta pone el suelo -8 millones de euros- y una tercera parte de los gastos.

El Ayuntamiento de Málaga se librará de hacer grandes desembolsos ya que, según lo firmado por las tres instituciones en julio, la labor del Consistorio será agilizar los trámites urbanísticos y administrativos.

¿Merece la pena?

Muchos lectores se estarán preguntando si merece la pena esta inversión. Eso siempre se ve mejor a toro pasado pero, en estos momentos, la respuesta es claramente sí.

El Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC en inglés) es el centro más importante del mundo en investigación, diseño y fabricación de semiconductores y microelectrónica. Tiene su sede en Lovaina (Bélgica) y el pasado mes de enero se hizo público que abrirían un segundo laboratorio en Málaga.

Es un sector estratégico y clave para cualquier economía porque hoy en día lleva un semiconductor prácticamente todo: teléfonos móviles, ordenadores, consolas de videojuegos, frigoríficos, coches...

En el IMEC se investigan y desarrollan las tecnologías más avanzadas del mundo en procesos y materiales y trabajan allí, o lo han hecho, los mejores profesionales del planeta en fotónica, química, física o electrónica. Su listado de patentes es enorme y se espera que en su sede en Málaga trabajen alrededor de 450 personas.