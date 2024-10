Nace 'Gypsy', el musical más ambicioso del Teatro del Soho: un elenco de categoría y una historia preciosa

Pasión por Ribera

En la presentación del musical, Banderas explicó que siempre tuvo claro que la protagonista debía ser encarnada por Marta Ribera. Se lo propuso cuando ambos representaban en el Teatro Albéniz de Madrid el musical Company,



"Hay una persona en este país que tiene todos los colores de un personaje tan complejo como Rose. Allí se lo propuse, y no me dio una respuesta inmediata, tardó un par de días, porque a veces hay regalos duros de admitir, y había que pensárselo", desveló el director del musical.

También tuvo claro desde hace más de año y medio que tenían que estar en el musical Laia Prats y Lydia Fairén, que hacen de June y Louise, hijas de Rose, ambas también 'repetidoras' en el Soho, pues la primera estuvo en Godspell y la segunda en Company.



Sobre, Rose, el personaje de Marta, Banderas contó que existió en la vida real, que tiene "una gravedad enorme, en la que quedan atrapados los miembros de su familia y la gente que se va acercando", y que va "generando daños colaterales".



"En el teatro hay elementos que no están sujetos a estudio. En el caso de Marta eso se da, es algo que viene de nacimiento, no se aprende, y cuando lo destapa es muy fuerte de calificar, porque es difícil de enseñar, o lo tienes o no", insistió el director de la obra, que ya dijo en El Hormiguero que si Marta hubiera nacido en Estados Unidos sería una Liza Minnelli.



Para el segundo acto del musical, que es "mucho más oscuro, en el mundo sórdido de los bajos fondos, del 'burlesque', del gangsterismo y de la prostitución, Marta da unos colores con los que alcanzar los niveles dramáticos que necesita la obra".

El musical

La trama principal de Gypsy gira en torno a Rose, la madre de la célebre artista de burlesque Gypsy Rose Lee, y su incansable ambición de hacer que sus hijas triunfen en el mundo del vodevil. El musical retrata con ingenio, sofisticación y un toque de ironía los desafíos y triunfos en la industria del entretenimiento en la América de los años 20 y 30, una época dorada para el vodevil y el burlesque. En esencia, ofrece una mirada profunda a la relación entre una madre y sus hijas, y cómo los sueños pueden conducirnos por caminos inesperados. El elenco lo terminan de conformar Carlos Seguí, Carmen Conesa, Marta Valverde, Chemari Bello, Lorena Calero, Aaron Cobos, Paco Morales, Hugo Ruiz, Marina Albaiceta, Andrea Buret, Óscar Bustos, Paula Díaz, Marina Espíldora, Bella Exum, María Gago, Jesús González, Javier Manente, Marcos Olano, Begoña Álvarez, Rita Barber, Andrés Navarro, Germán Torres, Diana Bonafau, Andreu Mauri y Ana Domínguez.