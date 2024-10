Antonio Banderas pule a sus diamantes: el 24% de los actores de 'Gypsy' ya han actuado en el Teatro del Soho

En todas las profesiones, una buena relación entre el jefe y el empleado siempre es positiva. Ayuda a la productividad y fomenta un mejor ambiente laboral. Si esta relación, encima, se alarga en el tiempo, ambas partes generan vínculos pues, a fin de cuentas, cada vez se conocen más. Sobre todo el jefe puede reconocer cuáles son las virtudes del empleado, aunque también sus defectos, una valiosa información que le permite poder pulir a ese trabajador que considera un diamante en bruto.

Al parecer, el actor malagueño y director del Teatro del Soho, Antonio Banderas, se está dando cuenta de esta idea. En pocos días, en concreto, el próximo 17 de octubre, estrenará Gypsy, la nueva producción del Teatro del Soho y, según ha podido contrastar este periódico, el 24,14% de los actores que actúan en este musical ya han formado parte con anterioridad de otras producciones del Soho.

Es decir, el malagueño está puliendo a sus diamantes y poniendo en valor su talento, además de su experiencia, pues la mayoría de los 'repetidores' tienen a sus espaldas una amplia carrera en el mundo de los musicales, "el niño tonto" del teatro, según el propio Banderas.

En concreto, repiten sobre las tablas del teatro de calle Córdoba Lydia Fairén, Marta Ribera, Carlos Seguí, Laia Prats, Aarón Cobs, Lorena Calero y Paco Morales. Así, vuelve a apostar por el talento joven malagueño fichando a Ana Domínguez, marbellí que será refuerzo, swing y ensamble de Madre y la malagueña Marina Espíldora, que será Agnes.

Marta Ribera

Marta Ribera (Company). Teatro del Soho

Marta Ribera, que interpretará a Rose en Gypsy, pisó las tablas del Soho actuando en Company junto al propio Banderas. Es, sin duda, una de las leyendas del teatro musical en España y ha formado parte de más de una veintena musicales clásicos como West Side Story, Cabaret, Chicago, Grease, Jekyll and Hyde, Spamalot, El Jovencito Frankenstein...

Además, ha estado en series como Un Paso Adelante (A3), Fuera de Control (TVE), Zoo (TV3). Para Banderas, “Si Marta hubiese nacido en Nueva York, ella sería una Liza Minnelli”. Así lo confirmó en El Hormiguero el malagueño, que cree que su compañera debería tener mucho más reconocimiento que el que tiene en la actualidad, ya que en España no se suele valorar el trabajo de un actor de musicales como el que realizan todos aquellos que salen en la pequeña y en la gran pantalla.

Lydia Fairén

Lydia Fairén (Company). Teatro del Soho

Lydia Fairén interpretará a Louise y también tendrá mucha fuerza en este musical. En su caso, fue Marta en Company y, como Marta, guarda a sus espaldas una espectacular carrera. Formada en canto, interpretación y baile (urban, jazz y claqué) desde los 11 años en Barcelona, Madrid y Nueva York, ha estudiado con grandes maestros como Rosa María Conessa, Daniel Anglès, Mamen Márquez, Deric Rosenblatt, Thais Curía, José Manuel Carrasco, Sarah Coral, Enric Marimon y Germaine Goodson. Lleva más de 15 años de experiencia en teatro musical y ha participado en grandes producciones como Mamma Mia!, La Bella y la Bestia y High School Musical. Entre sus trabajos destacan su interpretación como Eponine en Los Miserables, Miércoles Addams en La Familia Addams, como protagonista en La Llamada y en Bailo Bailo, y como Marta en Company, el musical dirigido por Antonio Banderas.

También creó su propio espectáculo On My Own, dedicado a su trayectoria en los escenarios, premiado como Mejor Evento Teatral en los Premios BroadwayWorld Spain de la temporada 2018. Vocal coach diplomada y especializada en reeducación vocal y lesiones cordales, actualmente compagina su trabajo como actriz con su faceta de entrenadora vocal, impartiendo clases y formando a nuevas y prometedoras generaciones de teatro musical.

Carlos Seguí

Carlos Seguí (Company). Teatro del Soho

El alicantino Carlos Seguí encarnará a Herbie en Gypsy y fue Harry en Company. Cuando era un chaval, se trasladó a Águilas (Murcia), donde se licencia en Arte Dramático en la ESAD de Murcia. En el año 2000 debuta como actor para la Compañía del Centro Dramático Nacional con la obra La visita de la vieja dama en Madrid, ciudad donde continúa formándose en interpretación, canto y danza.

A partir de ese momento, compagina trabajos en obras de teatro de texto como Eloísa está debajo de un almendro, Carlota, El mensaje o Sueños de un seductor con montajes musicales entre los que destaca Mamma Mia! y clásicos como West Side Story y Siete novias para siete hermanos.

Además, ha formado parte de series históricas como Los Hombres de Paco, Cuéntame, El secreto de Puente Viejo y Amar es para siempre. Ha protagonizado numerosas campañas de publicidad.

Laia Prats

Laia Prats (Godspell). Teatro del Soho

Laia Prats, actriz, cantante, bailarina y música catalana será June en este nuevo proyecto del Teatro del Soho. Pese a su juventud, cuenta con una amplia formación. Es licenciada en Artes Escénicas en Aules (Barcelona) y obtuvo la titulación de Teoría y Habilidades Musicales de la Royal School of Music de Londres y de Estill Voice Training.

A los 17, debutó doblando la voz cantada de Elsa y Ariel en la película de Disney Ralph rompe Internet. Ha formado parte de musicales como Aladdín, donde fue cover de Jasmine y swing. Además, ha estado en Kinky Boots o Barcelona 24 h. Su paso por el Teatro del Soho, en su caso, estuvo enmarcado en el musical Godspell, producidoproducido por Antonio Banderas y Emilio Aragón donde interpretó a Laia.

Aarón Cobos

Aaron Cobos (A Chorus Line y Godspell). Teatro del Soho

Aarón Cobos es, sin lugar a dudas, una de las joyas de Banderas y es, precisamente, por el actor que más ha confiado hasta el momento. Esta es la tercera producción del Teatro del Soho en la que participa tras pasar por A Chorus Line y Godspell.

Fue Banderas el que lo trajo a España después de pasar años en Nueva York. En 2016 viaja a Estados Unidos para trabajar con el dramaturgo Nilo Cruz en la obra Lorca en un vestido verde. Es en Nueva York donde se le da la gran oportunidad de trabajar de la mano del director y coreógrafo Luis Salgado en el aclamado musical In The Heights de Lin-Manuel Miranda.

Previamente a las producciones del Soho ha estado en Aladdín, High School Musical, Mamma Mia!, My Fair Lady y Priscilla Reina del desierto. Ahora vuelve a Málaga para interpretar a Tulsa (Capitán de Baile y Asistente de Dirección).

Lorena Calero

Lorena Calero (Company). Teatro del Soho

Lorena Calero fue Kathy en Company, tanto en Málaga como en Madrid, y ahora en Gypsy interpretará a Electra y será cover de Miss Cratchitt y Renée. A los trece años, siguiendo su vocación, inicia sus estudios de canto y continúa con su formación años después en Madrid y Barcelona, al mando de las enseñanzas de canto de José Sepúlveda y Susana Doménech.

Bajo la dirección en interpretación de Tricicle, Secun De la Rosa, Natalie Pinot y Fernando Piernas, Lorena ha protagonizado títulos de teatro musical en España tan variados como Jesucristo Superstar, Jekyll & Hyde, Spamalot, Los Miserables o Queen. Además, fue la corista de Sabina y Serrat en la gira Dos pájaros contraatacan por España y Latinoamérica.

Paco Morales

Paco Morales (Company) Teatro del Soho

Paco Morales fue otro de los andaluces que estuvo en el musical Company encarnando a Larry. La lista andaluza la completaban María Adamuz y Mariola Peña. Nacido en Córdoba, inició su carrera debutando en teatro musical de la mano de Concha Velasco con Carmen

Carmen.

Su inquietud musical le lleva a formar parte del grupo musical de los años 80 y 90 La Década Prodigiosa, aunque su carrera se fue inclinando cada vez más hacia el teatro. Ha participado en obras de texto como El Apagón de Peter Shaffer y La Celestina y en los musicales El Diluvio que viene, Quisiera Ser...

Intercalando estos trabajos en los escenarios con colaboraciones en televisión como presentador y participando en series como Esencia de Poder, Arrayán, El Comisario y Camera Café.

En 2009 protagoniza Mamma Mia! en México, país donde alarga su estancia durante 8 años, trabajando en diversas producciones: A Chorus Line, Mary Poppins, Wicked y Annie. En 2018, vuelve a España colaborando en la serie Centro Médico, se incorpora a la gira del musical Dirty Dancing y en el 2021 estrena el musical Company de la mano de Antonio Banderas hasta el 2023. En ese mismo año estrena Forever Van Gogh, espectáculo de danza teatro coreografiado por Chevi Muraday y dirigido por Ignasi Vidal. Ahora vuelve a su tierra con un reparto repleto de auténticos quilates.