Los rostros andaluces tras Company, el nuevo musical de Antonio Banderas

El próximo 17 de noviembre llega a las tablas del Teatro Soho CaixaBank el nuevo musical dirigido y protagonizado por el malagueño Antonio Banderas: Company. Tras él, un enorme elenco de artistas con mucha experiencia en el sector, entre los que se encuentran tres andaluces además del propio Banderas. Estos son la malagueña María Adamuz, el cordobés Paco Morales y la sevillana Mariola Peña.

"Volver a Málaga con este musical es un sueño y más con un equipo tan maravilloso. Antonio es para nosotros como de la familia y, en mi caso, también supone estar aquí como en casa, literalmente", cuenta María Adamuz a este periódico en un encuentro en el interior del teatro.

La malagueña se aficionó al teatro musical gracias a su padre, "que cuando era pequeña me ponía todas las películas musicales que existen". Así se aficionó y, como unos amigos le recomendaron que se fuese a estudiar a Madrid, decidió dar el paso con el gran apoyo de sus padres, que a día de hoy agradece mucho. "Mi primer musical como 'prota' fue con 22 años y desde entonces he ido encadenando trabajos hasta ahora", comenta.

Sobre Antonio Banderas, reconoce que además de buen compañero, es tan sencillo como se le ve en televisión. "Cuando con un elenco tan grande, Antonio se preocupa por todos y cada uno de nosotros, y nos escucha, es porque es una persona generosísima", argumenta. Así, Paco Morales asegura que cree que Banderas debe estar doblándose o "cuatridoblándose" para estar presente en tantos frentes a la vez. Uno de ellos, la grabación de Indiana Jones.

Un pensamiento parecido tiene la sevillana Mariola Peña, que es una de las standby del musical. Ella se encuentra preparando cinco papeles femeninos para que si algún día alguna actriz enferma, o tiene algún problema de gravedad, ella pueda salir a escena.

"Yo jamás pensé que tendría hueco en este musical. Audicioné para En la pista. Sin embargo, volví a intentarlo esta vez y, tras la audición, me fui contenta a casa porque Antonio me hizo sentir una estrella, como a todos. Con eso me valía, aunque reconozco que cuando Marc Montserrat me dio la noticia de que estaba dentro daba saltos de alegría", dice.

Además, la sevillana reconoce que Antonio es muy inteligente y ha sabido rodearse de profesionales que trabajan con muchísimas ganas y que tienen mucha experiencia para asegurarse no fallar. "Mucho se tiene que torcer algo para que algo falle. Tenemos todas con nosotros para triunfar", cuenta.

Por su parte, Paco Morales también está pletórico por estar cerca de su casa, Córdoba, en un proyecto de tales dimensiones. Ya desde pequeño jugaba a interpretar frente al espejo del armario de su madre. "Imitaba a Fred Astaire y Ginger Rogers. Adoraba los ruiditos que hacían con los pies", dice entre risas.

Tras pasar ocho años en México, Morales ha podido volver a reencontrase con el musical por todo lo alto. Reconoce que cuando era más joven, para poder hacer algo de teatro tenía que marcharse a grandes ciudades como la capital. "Afortunadamente eso ha cambiado. Que ya no se focalice solo en Madrid y pueda trabajar en Andalucía con un malagueño internacional es maravilloso. ¿Qué puedo pedir más?", dice.

Los ensayos

Actualmente se encuentran en el que es para ellos uno de los periodos más duros. "No paramos, literalmente vivimos en el teatro", expresa María. Así, Peña vive los ensayos de manera distinta. Desde la butaca.

"Es complicado. Todos los titulares están ensayando, pero en mi caso yo tengo pocas oportunidades para poner en práctica mis cinco personajes más allá de algún baile", explica la sevillana, que es la primera vez que ejerce como standby. "Estoy aprendiendo sobre la marcha. Supone mucho estrés, pero pienso en que hay tiempo y que si la gente tarda un tiempo en aprender su personaje, yo tardaré un poco más porque soy la que más tengo", añade.

Paco Morales, por su parte, reconoce que Sondheim es muy complicado por sus melodías y armonías, poco convencionales. "Banderas nos está llevando de la mano. Todos los ensayos son calmados, algo que habitualmente no suele ocurrir", dice. Además, confiesa que es un musical hecho desde cero, partiendo solo de la música y el texto, que ya estaban creados, lo que lo complica más aún.

El musical

Si hay algo en lo que coinciden los tres actores es que lo más destacable del musical de Company es la música de Sondheim. "Es la música de un genio de autor. Trabajar con ella es fabuloso, pero si encima también trabajo con Antonio es aún más atractivo como actor de teatro musical", dice Morales.

Los actores andaluces de Company. Alba Rosado

Además, parte del musical también es la propia Orquesta del Soho. Para Morales es "un auténtico lujo" que en un teatro musical se pueda contar con "veintiséis músicos del calibre de los que están sonando ahí".

"Pocos musicales pueden contar con tantos músicos de tanta calidad. Suenan increíble. No quiero hacer espóiler, como dicen ahora, pero para nosotros como actores y cantantes contar con ellos nos motiva y nos lleva entre algodones a lo que tenemos que hacer y dar", expresa el actor cordobés.

Por su parte, María Adamuz explica que en el musical las escenas están muy bien hechas y construidas. "Es muy importante decir que todos los personajes tienen su momento, lo que me parece precioso", explica. Además, considera que la magia del teatro musical no la tiene televisión. "Si vives un musical, lo que sucede, sucede de verdad y al momento. Te emociona. La tele es más fría", sostiene.

Respecto al estreno, Mariola bromea con que ninguna de "sus niñas" se ponga enferma y puedan darlo todo sin necesidad de que ella salga "de bulla y corriendo". "A mí me parece que el público va a alucinar con Company. Para el primer día está todo vendido. Toca temas muy personales y todos en mayor o menor medida vamos a sentirnos identificados con los personajes, algo primordial en el teatro", dice. Así, añade, como experiencia personal, que con este musical ha llegado a "unas profundidades del ser humano que jamás pensaba que iba a sondear trabajando".

SINOPSIS

¿Es mejor vivir soltero o en compañía? Esta es la pregunta que se hace Bobby el día de su cumpleaños, mientras sus mejores amigos le preparan una fiesta sorpresa que no lo es tanto. Bobby siempre ha sido un soltero de oro y no le faltan oportunidades para casarse, pero hasta ahora no se ha atrevido a dar el paso definitivo. ¿Acaso es demasiado tarde? ¿Existe un tiempo límite para encontrar la felicidad? A lo largo de una serie de encuentros cómicos y melancólicos con las parejas que le rodean en su ámbito más cercano (Harry y Sarah, que tienen intereses opuestos y aún así se quieren, Peter y Susan, más felices desde que deciden divorciarse que mientras han estado casados, o Amy y Paul, que tienen dudas el mismo día de su boda) y con las tres mujeres con las que suele salir, Bobby reflexionará sobre los pros y los contras de asentar una relación. Pero esos encuentros, ¿suceden de verdad o son sólo un recuerdo de Bobby? ¿O acaso tan sólo un sueño, la proyección de sus esperanzas y frustraciones? ¿Cómo distinguir la realidad del deseo? El miedo al fracaso, el fantasma de la decepción, el ansia de pertenecer y de ser querido, se van alternando en el ánimo de Bobby, que sólo busca a alguien que le haga sentir que está vivo. Ganadora de seis premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical, Company es una obra maestra del género, uno de los títulos mayores de Stephen Sondheim, una comedia que no ha perdido su frescura y su capacidad para emocionar.

