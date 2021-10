La Costa del Sol graba un anuncio en UK por primera vez para reconquistar al turista pos Brexit

Llegar al corazón del viajero británico de manera directa es el objetivo de la campaña 'Sultalgia' puesta en marcha por Turismo Costa del Sol, con un anuncio producido por Teatro Soho Televisión (TST), la división audiovisual del Teatro del Soho CaixaBank impulsada por Antonio Banderas y dirigida por la periodista María Casado; y que se ha grabado tanto en Reino Unido como en Málaga.

El reto de esta producción, grabada en Bristol, en Torremolinos y en Málaga capital, es "conquistar a un público tan exigente y maduro como el británico y hacerlo de una manera original y con el típico sentido del humor británico", ha señalado el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

Es la primera vez en la historia que Turismo Costa del Sol ha grabado un anuncio publicitario en Reino Unido, con actores británicos y rodado en inglés, para acercarse mucho más al público al que se quiere dirigir para estimular el deseo de viajar a la provincia malagueña.

El protagonista de dicho vídeo es Hunter Tremayne, un reconocido actor, escritor y músico británico que se inició en el mundo de la interpretación después de mudarse a Nueva York, donde se formó como actor, guionista y director en The School for Film and Television y en la Universidad de Nueva York.

Trabajó en múltiples producciones de Broadway antes de afincarse en España. Su peculiaridad y gran talento han hecho que directores, productoras y plataformas como Jaume Balagueró, Isabel Coixet, Movistar +, ABC, HBO y Netflix, hayan querido contar con él en diferentes producciones.

Destaca su papel como Mr. Keble en La librería, película premiada con varios Goyas y dirigida por Isabel Coixet, donde interpreta al entrañable Mr. Keble, y que comparte protagonismo con Emily Mortimer y Bill Nighy. Pronto volverá a las pantallas españolas con The Vault, ya estrenada en EEUU.

Este vídeo se promocionará en medios de comunicación, en redes sociales a través de destacados influencers, en pantallas en la capital londinense y con una campaña en Twitch, la plataforma de live streaming más grande del mundo que permite realizar retransmisiones en vivo. Es la primera vez que la Diputación y Turismo Costa del Sol utilizan esta nueva plataforma.

El anuncio se promocionará en Twitch mediante la prescripción directa de tres famosos gamers del equipo malagueño de esports Vodafone Giants, y se accederá al mismo mediante un espacio publicitario (banner) que lleva al contenido.

En la rueda de prensa han participado María Casado y el propio actor Hunter Tremayne, quienes han destacado la "oportunidad" de participar en un proyecto como este y han recordado anécdotas del rodaje, como el hecho de que el actor conociera a Antonio Banderas, "uno de sus ídolos cinematográficos" por la película El Guerrero número 13.

María Casado ha agradecido que se haya contado con la productora para esta grabación y ha resaltado que en el mismo "se ha movido mucho talento malagueño". También ha admitido que este anuncio sin Hunter Tremayne "no hubiera sido igual", recordando que no suele hacer este tipo de vídeos.

