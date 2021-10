El festival Oh See! de Málaga confirma su tercera edición, pero se moverá de septiembre a mayo

El festival Oh See! se celebra en mayo

La 3ª edición del festival Oh, See! Málaga pasa a celebrarse de septiembre, su habitual fecha, al 20 y 21 de mayo de 2022. Esta tercera edición vuelve a la esencia del festival, que ha colgado cartel de "todo vendido" en sus dos primeras ediciones y por el que han pasado artistas nacionales como Los Planetas, Iván Ferreiro, Love of Lesbian, Dorian, C. Tangana, Viva Suecia, Nathy Peluso o La casa azul, entre otros.



Además, el festival presenta Oh, See! LIVE, una extensión que durante el otoño, invierno y la próxima primavera propone una serie de conciertos por salas andaluzas de artistas que han pasado o pasarán por el festival. Amatria, presentará su nuevo disco en Sevilla el próximo sábado 2 de abril de 2022 en la Sala X. Y el dúo Ojete Calor llegará a Málaga el 8 de de enero de 2022 a la sala Paris 15 y a Granada el 22 de enero de 2022 a Industrial Copera.

Oh See! Festival

Comunicado íntegro

Pues sí, tal y como veis en la imagen, la edición de 2022 de Oh, See! Málaga se celebrará los días 20 y 21 de mayo.



Cambiamos de mes, cambiamos de estación, pero seguimos con la misma esencia, la misma filosofía y aún más ganas que en años anteriores.



Además, si algo hemos aprendido en los últimos tiempos es a adaptarnos y a ver el lado positivo de las cosas.



Nosotros estamos contentísimos con este cambio y lo vemos todo de colores, como nuestra nueva imagen que hoy empezamos a presentaros. Estamos seguros que vosotros, nuestra familia desde hace ya mucho tiempo, nos daréis la mano para pasar un fin de semana inolvidable. Aún así, si alguien no puede acompañarnos en 2022, tiene 14 días desde hoy para devolver su entrada. Para ello, debes escribir a devolucionesohseemalaga@tickbox.es



En sólo unos días volvemos para anunciaros los primeros artistas que estarán con nosotros en el Auditorio de Málaga. ¡¡Permaneced atentos!!

Sigue los temas que te interesan