'Siente Málaga': el festival con 70 espectáculos y cerca de 1.000 musicos

Buenas noticias para los amantes de la cultura en la capital. Siente Málaga reunirá a 1.000 artistas locales en una veintena de escenarios de la ciudad desde este mes. El festival de música con raíces autóctonas dividido en cinco secciones, organizado por el Área de Fiestas, ofrecerá unos 70 espectáculos entre agosto y noviembre.

En todos los casos se seguirán las medidas establecidas por las autoridades sanitarias frente a la Covid-19. Este festival, con carácter gratuito en la mayor parte de sus conciertos, ha sido presentado este lunes por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras; y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido.

También ha acudido el presidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales, José María Cuenca; el presidente de la Peña Juan Breva, Pablo Franco; Eduardo Nieto de Eventos con Historia; José Lucena en nombre de las academias de baile; Belén Medina de San Miguel; y en representación de los artistas participantes, Rafael Estade 'Morta'.

Malagueños salerosos

El festival comenzará el día 14 de agosto recinto Eduardo Ocón, con seis espectáculos de copla y flamenco. El Auditorio Municipal ofrecerá a partir del 15 un elenco de artistas nacionales con los malagueños Diana Navarro, Aurora Guirado, Morta, Danza Invisible, Efecto Mariposa, Señor Mirinda y Manolo Sarriá. A ellos se les suma Rosario, Café Quijano, Miguel Ríos y David de María.

Diferentes escenarios en los 11 distritos de la ciudad van a contar con espectáculos de copla y flamenco, que comenzarán en septiembre y se prolongarán hasta noviembre. Entre estas actuaciones se encuentra la de Amparo Heredia 'La Rempompilla' que este pasado fin de semana ha obtenido la prestigiosa Lámpara Minera del Festival Cantes de las Minas de la Unión. Se subirá al escenario de la plaza Mozart en la barriada de la Paz junto a María Lozano.

Día del Flamenco

La manifestación folclórica malagueña más ancestral, los verdiales, van a tener su espacio en este festival Siente Málaga en la Hacienda Quintana (C/ Llobregat, 16), donde todos los viernes y sábados en los meses de septiembre y octubre, habrá actuaciones. Ya en noviembre, se conmemorará el Día internacional del Flamenco con varias jornadas dedicadas a este arte que se desarrollarán en el Museo de Málaga y en la Peña Juan Breva.

Paseos teatralizados

Además, desde el Área de Fiestas, se han organizado unos paseos teatralizados por la historia de la Feria de Málaga. Tratarán sobre el origen y la evolución de la Feria tocando elementos como el vino, el taje de gitana, el mundo de toreo, los puestos antiguos de turrón y otras delicias, la proyección internacional de esta fiesta que atrajo a muchos extranjeros, las diferentes ubicaciones de la feria a lo largo del tiempo y las diversas actividades que se han venido desarrollando.

Aparecerán personajes en puntos determinados del recorrido, así los que acudan a las visitas podrán encontrar a Rafael Gómez Bradley, apodado El Señorito Torero; Ana, la maestra de costura, que enseñó a muchas mujeres el arte de confeccionar trajes de gitana; Alvin Karpis, gánster que terminó sus días en Torremolinos; Liborio Mira, turronero que vino de Alicante y dio a lo que se conoce hoy Casa Mira.

Serán el miércoles 18 y el jueves 19 de agosto con dos pases cada uno de los días: a las 19:00 y a las 19:30. El punto de encuentro será en el obelisco Plaza de la Merced. Los grupos serán de 25 personas cada uno y las inscripciones deben realizarse en el correo electrónico info@eventosconhistoria.com.

