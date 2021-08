Antequera cancela su feria de agosto por la mala evolución de la pandemia

El Ayuntamiento de Antequera ha suspendido su feria de agosto por la mala evolución de la pandemia. "No habrá atracciones infantiles ni conciertos en la Plaza de Toros ante las previsiones que indican que la provincia seguirá en nivel 3 de alerta", han lamentado este lunes en un comunicado donde han señalado que en cuanto a los toros, la empresa baraja aún varios escenarios posibles.

Las actuaciones previstas en la Plaza de Toros ya estaban cerradas y apalabradas a falta de una última confirmación que, finalmente, no se ha podido producir "debido a la evolución de la pandemia, alejada de las previsiones que nosotros teníamos respecto a los antecedentes de meses y semanas anteriores", ha señalado el Consistoriol del municipio malagueño.

"La pandemia nos está diciendo que no, que las circunstancias y las perspectivas son que los días de feria no vamos a dejar de estar en el nivel 3 y en dicha escala las recomendaciones son no hacer este tipo de eventos, aunque se pueden hacer con otras determinadas circunstancias", ha explicado este lunes alcalde de Antequera, Manolo Barón.

"Las actuales circunstancias son tan restrictivas que no merece la pena continuar", ha reconocido Barón, que si que cree que se podría haber celebrado actividades si hubiera estado en el nivel 1 o 2 de alerta. "El distrito sanitario y el conjunto de la provincia está en nivel 3", ha insistido el regidor, quien a su vez ha admitido que "llegados a hoy por responsabilidad decidimos en este caso que lo mejor es suspender la Feria".

Toros

En cuanto a los festejos taurinos previstos para los días 21 y 22 de agosto, el alcalde ha tenido una conversación con el empresario que promueve dichos espectáculos, Jorge Buendía, explicándole al respecto que "está barajando varios escenarios", no habiendo aún tomado decisión alguna al respecto.

"Ni el alcalde ni la teniente de alcalde decide si hay o no toros; esto le corresponde al empresario que es el que arriesga su dinero, su patrimonio y su credibilidad, comunicando lo que ten ga que comunicar en los próximos días dependiendo de las circunstancias", ha aclarado Barón.

La teniente de alcalde y delegado de Cultura, Elena Melero, ha hecho un balance muy positivo del ciclo de actividades culturales veraniegas + Cerca de ti, que ha reunido 4.187 personas. Todo ello, en formatos reducidos y al aire libre tanto en el patio a través de actividades de teatro, música o baile, contando también con las exposiciones organizadas en la sala Antonio Montiel del Ayuntamiento (la de guitarras artísticas como la actual de trajes de flamenca).

Sigue los temas que te interesan