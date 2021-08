La joven de Málaga que murió por coronavirus fue siete veces al hospital para ser atendida

Málaga ha vivido este lunes una de sus jornadas más negras: han fallecido 14 personas a causa de la Covid. También se ha informado hoy de la muerte de una joven de 20 años con coronavirus y sin vacunar en el Hospital Costa del Sol de Marbella. La paciente, que falleció la madrugada del domingo, "tenía factores de riesgo asociados", aseguran desde el hospital marbellí a EL ESPAÑOL de Málaga.

El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Málaga que investigue el fallecimiento de la la mujer por "supuesta negligencia en el tratamiento de Covid-19". "La familia indica que acudieron hasta en siete ocasiones para ser atendidos. Parece que la última vez se encontraba fatal y decía que se estaba muriendo", asegura por teléfono Damián Vázquez, abogado del Defensor del Paciente en la ciudad.

La Asociación del Defensor del Paciente ha reconocido en un comunicado que "es grave si los hechos se corresponden a lo denunciado por los padres", que señalan que la joven y su familia acudieron varias veces al Hospital Costa del Sol de Marbella para que fuese tratada, aunque fue enviada a casa y había dado positivo por coronavirus.

Al dar positivo, la joven no puso ponerse la primera dosis de la vacuna. "Es lo habitual si ha habido un contagio reciente. Las recomendaciones es no poner la vacuna en un tiempo prudencial", explica Vázquez. Fue el sábado cuando de nuevo acudió y los facultativos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Vázque insiste que si "ha habido una omisión de medios entendemos que hay delito". El hospital ha señalado que la atención sanitaria que la joven "ha recibido en el área de Críticos y durante toda su estancia en el centro ha sido adecuada y correcta atendiendo a los criterios clínicos". Incluso que profesionales sanitarios "han ofrecido información completa y puntual a la familia".

Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, ha puesto este lunes en conocimiento de la Fiscalía los hechos ocurridos en Marbella. "La fundamentamos en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal", se lee en la petición que han enviado.

El objetivo de la asociación es reclamar y evitar que puedan pasar cualquier tipo de negligencia médica. "Cuando tenemos conocimientos de hechos que puedan ser constitutivos de delitos como un homicidio por imprudencia médica profesional lo ponemos en conocimiento del fiscal jefe de Málaga", cuenta el abogado de la asociación en Málaga, que entiende que lo ocurrido "podría ser grave".

