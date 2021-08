Juanma Rodríguez: “No tengo una bola mágica, pero vengo a Unicaja con muchísima energía positiva”

Los cauces en el Unicaja poco a poco vuelven a su sitio. Tras el anuncio y la presentación de Antonio Jesús López Nieto como nuevo presidente del club cajistas, ahora le tocaba el turno a Juanma Rodríguez como nuevo director deportivo. El malagueño, que regresa tras once años fuera de la entidad, ha ofrecido una extensa rueda de prensa donde lo más reseñable ha sido sus ganas de retomar el proyecto cajista y las bases que puede aportar para que el proyecto triunfe.

En cualquier caso, el presidente López Nieto presentó a Rodríguez. “Juanma fue elegido por unanimidad en el consejo de administración. Tenemos plena confianza en su capacidad y trayectoria. Y es el que va a pilotar todo el proyecto deportivo. Será el responsable de la primera plantilla y de toda la estructura, tanto del femenino como del equipo de cantera. Será el hombre de máxima confianza. Cualquier decisión deportiva pasará por él, otra cosa es que cuestiones económica participemos nosotros. Él será para lo bueno y lo malo el responsable”, dijo el dirigente.

Juanma Rodríguez, por su parte, habló de sus motivaciones. “Vengo con ilusión, motivación y responsabilidad por la gente que se ha alegrado por venir. Soy de Málaga, estuve aquí muchos años y han sido innumerables los mensajes que he recibido. Agradecer al consejo por confiar en mí e intentar que lideremos este proyecto”.

“Vengo a un reto mayúsculo. Como otros en mi carrera. No voy a descifrar si es más complicado que otros. En Sevilla los responsables estaban contentos y esa es mi intención aquí, ampliar mi vinculación muchos años más”, continuó Rodríguez, que resaltó las ganas con las que viene. "Vengo con muchísima energía positiva. He estado un mes y diez días de vacaciones. Eso es inaudito”.

Juanma también habló sobre el plano deportivo. “No es un reto sencillo. Nuestra liga es muy exigente. Hay muchos proyectos que tienen estabilidad. Aquí bolas mágicas yo no tengo. Garantizo ponerme el mono de trabajo y picar piedra poco a poco. Con tenacidad y constancia. Una de las cuestiones importantes es que estemos todos unidos. Desde el club tenemos que transmitir estar todos unidos. No conozco ningún proyecto que si no hay esa unidad, triunfe”.

Además, analizó la plantilla por encima. “Me subo a un proyecto en marcha, con una plantilla casi configurada y un cuerpo técnico renovado. Y vengo a sumar con mi experiencia y mi trabajo día a día. Me tendré que ganar el respeto de la gente a mi alrededor. Hay que llevar al Unicaja a un lugar reconocible".

Afición y más cuestiones

El ejecutivo también habló de la afición, desencantada en los últimos tiempos. “Esta afición tenemos que recuperarla, emocionarla e interactuar con ella. Cuando hayamos conseguido todo eso, lo que les digo es que esta afición si ve a un equipo que tiene carácter, buena mentalidad, trabajo, el equipo se lleva una ovación grande. Esa tiene que ser nuestras señas de identidad. Darlo todo y ser los mejores cada uno en nuestra parcela. Pero el deporte profesional va de ganar. Habrá momentos malos, seguro, pero ahí hay que estar más unidos”.

Rodríguez también afirmó en el turno de preguntas que “la plantilla está cerrada”, pero que deben estar atentos al mercado por si hay cambios. Se mostró contento con el cambio a la FIBA Champions League y transmitió la intención de seguir apostando fuerte por la cantera y la sección femenina.

